Верховный суд Чечни оставил под арестом до 9-го мая руководителя чеченского представительства Мемориала Оюба Титиева

Адвокаты просили изменить меру пресечения, сославшись на поручительство Ксении Собчак и Григория Явлинского, однако апелляция отклонена, — рассказал «Эху Москвы» глава Мемориала Александр Черкасов.

Оюб Титиев обвиняется в хранении наркотиков. Свою вину он не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.