Эксклюзив Эха 13:32, 19 марта 2018
Верховный суд Чечни оставил под арестом до 9-го мая руководителя чеченского представительства Мемориала Оюба Титиева
Адвокаты просили изменить меру пресечения, сославшись на поручительство Ксении Собчак и Григория Явлинского, однако апелляция отклонена, — рассказал «Эху Москвы» глава Мемориала Александр Черкасов.
Оюб Титиев обвиняется в хранении наркотиков. Свою вину он не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили.
Комментарии6
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kara 19 марта 2018 | 13:46
и правильно! надо быть идиотом,что бы мутить с наркотиками в Чечне.как он правозащитой занимается?
olegleon 19 марта 2018 | 13:47
это фигня! лучше расскажите как в Чечне замучили наблюдателей Навального, какие пытки к ним применяли?
sadda 19 марта 2018 | 13:48
Если уж в России фабрикуют уголовные дела, то что уж там говорить про феодальное государство Чечня?!
wuwer 19 марта 2018 | 13:53
Этот падла...
не смотря на многочисленные не соблюдения правил пожарной и огнеопасной безопасности:
ожоги утюга, паяльника, сигарет, шокеров, ТАП.. в труднодоступных местах....(совсем тупой...мы же тебя всё равно сломаем)....да он сопсем не чечен... перед сильным хвостом не виляет...нас толпа, он один....менталитет народа нарушает.... ты зачем как волк. мы же шакалы
alo0000 19 марта 2018 | 13:55
А где эта прошмандовка и миллион поддержавших её идиотов? Санкции нет?
alo0000 19 марта 2018 | 13:58
А где эта прошмандовка и миллион поддержавших её идиотов? Санкции сюрприза нет?