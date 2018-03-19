13:31, 19 марта 2018
Выборы президента в 2018 году могут быть последними, — считает лидер ЛПР Владимир Жириновский
По его словам, в России появится Госсовет. Его председатель, с правами президента, будет избираться этим коллективным органом.
Жириновский не исключил, что Россия пойдет по китайскому пути, где председатель КНР Си Цзиньмин «теперь будет пожизненно».
Комментарии12
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nikitin43 19 марта 2018 | 13:39
в россии Никогда не было выборов.
nikitin43 19 марта 2018 | 13:42
nikitin43: впрочем как и правосудия , парламентаризма , путен добавил в сми цензуру и диффамацию , воры оседлали расею .
com30 19 марта 2018 | 13:51
nikitin43:
Какие могут быть демократические выборы в мафиозной банде.
И не важно какие размеры мафии, маленький городишка на 10 домов или 140 миллионная страна.
Мафия она и в России мафия.
el_borz 19 марта 2018 | 13:42
nikitin43: Как и кандидатов в выборах.
danko1 19 марта 2018 | 13:40
Жириновский часо говорит правду.
Через него Кремль проверяет реакцию общества.
Да по большому счету фашистской хунте и реакция не нужна. Они власть не желают на зону менять и любое беззаконие творить будут, чтобы её удержать.
el_borz 19 марта 2018 | 13:40
Устами Кремля глаголит Жирик. Не вытерпела душа, сдал все планы кремля с потрохами.
nikitin43 19 марта 2018 | 13:47
el_borz: жирик это проект и голос кгб-фсб .
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 13:41
Обычно с помощью жирика кремлежулики вбрасывают абсурдные идеи, которые через год-другой воплощаются в реальность.
canary 19 марта 2018 | 13:44
а он при этом совете кем себя видит? придворным шутом?
andy66 19 марта 2018 | 13:47
т.е. в течение ближайших лет РФ исчезнет как таковая? И весь мир вздохнет с облегчением?
Ж. случайно сказал правду )))
x_signal 19 марта 2018 | 13:48
"Си Цзиньмин" - кто это?
ivar1964 19 марта 2018 | 13:50
Жириновский этому активно способствует.