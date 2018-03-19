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13:31, 19 марта 2018

Мировой суд в Казани оштрафовал на две тысячи рублей местную жительницу, которая демонстративно порвала бюллетень

Мировой суд в Казани оштрафовал на две тысячи рублей местную жительницу, которая демонстративно порвала бюллетень на избирательном участке. Женщина отказалась признать вину в правонарушении, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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alexakimfaa 19 марта 2018 | 13:41

Вот это скорость рассмотрения!..Кстати - а по какой статье?..А вот о фальсификациях при голосовании - тут будут "буксовать" под разными предлогами..

pusin_patriot 19 марта 2018 | 13:47

alexakimfaa: Даа, тут самое интересное в подробностях, а не в общем заголовке (по заголовку власти не нравится, что кто-то может ставить под сомнение процесс "выборов", это как-то совсем не новость), что ей инкриминировали и по какой ст. наложили штраф.

meister_luvin 19 марта 2018 | 13:57

pusin_patriot: pusin_patriot:

Молодцы, казанцы! Надо вам поддержать эту женщину. Татарскую Жанну дАрк

kottigr1 19 марта 2018 | 13:50

alexakimfaa: На каком основании суд вынес свое незаконное решение ? На основании того, что Путин прикроет любое их беззаконие ?.. Политический ветер в России всегда переменчив и отвечать иногда всё равно приходится..

ivfn 19 марта 2018 | 13:54

alexakimfaa:
//Вот это скорость рассмотрения!/
Мировой судья. В чем проблема. Заходишь ,тебе штраф выписывают и выходишь.
Если же Вы хотите демонстративно порвать бюллетень и бросить его в мусорник, то председатель избирательной комиссии позовёт дежурного милиционера и тот может отправить Вас в ближайшее отделение, где составят протокол о нарушении общественного порядка на избирательном участке.

ivfn 19 марта 2018 | 13:54

alexakimfaa:
//Вот это скорость рассмотрения!/
Мировой судья. В чем проблема. Заходишь ,тебе штраф выписывают и выходишь.
Если же Вы хотите демонстративно порвать бюллетень и бросить его в мусорник, то председатель избирательной комиссии позовёт дежурного милиционера и тот может отправить Вас в ближайшее отделение, где составят протокол о нарушении общественного порядка на избирательном участке.

needroid 19 марта 2018 | 13:51

Совершенно правильно оштрафовали.

irinakingsize1 19 марта 2018 | 13:56

needroid: Ну ты-то все знаешь, раз так говоришь. Рассказывай, по какой статье.

irinakingsize1 19 марта 2018 | 13:54

Ладно хоть не расстреляли.

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