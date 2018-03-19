13:31, 19 марта 2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев только сейчас поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Он написал об этом в Фейсбуке.
Западные лидеры не спешат поздравлять Путина. Телеграммы в Кремль направили главы Китая, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что голосование в Крыму проводилось незаконно. По словам Порошенко, которые приводит его пресс-служба, Киев получил заверение мировых лидеров о непризнании выборов президента России в Крыму.
Комментарии18
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sabotage_nik 19 марта 2018 | 13:41
Они уже все заранее знали !Все ''как под копирку'', банально и без интриг !
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:42
А кто Парашу киевскую вообще слушать будет? Этот хряк плохо кончит на мясобойне.
gs1112 19 марта 2018 | 13:45
Поздравлять надо было в 2000 г. остальное это ремиксы на уровне рутины.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:46
gs1112: права Галина.
danko1 19 марта 2018 | 13:47
gs1112: И в 2000 г. избрание Путина было трагедией для России.
А сейчас Медведева объявят виновным в развале экономики и пошлют лекции читать, назначив на его место гэбэшника.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:50
danko1: стараямрась1 ты ходила выбирать Путина? В маями?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:52
danko1: а тебя пошлют, как, твою мать?
com30 19 марта 2018 | 13:47
Ну наконец то россиян можно поздравить с новым президентом, с которым они заживут по новому, богато и счастливо, не то что при старом дряхлом президенте, опустившего страну в экономическую яму и мировой политический тупик, при котором РФ превратилась в изгоя и стала в один ряд с исламскими террористами и северокорейскими коммунистами.
alex_d 19 марта 2018 | 13:41
офигенная логика - после госпереворота сам порошенко устроил свои выборы, и эти выборы новую власть легитимизировали. а вот в крыму - ты хоть обголосуйся - все равно незаконно...
com30 19 марта 2018 | 13:42
Медведев все проспал.
dr_nemos 19 марта 2018 | 13:43
С похмелья был...не очухался вовремя.
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 13:43
Видимо, члены тандема только сейчас проснулись и прямо в пижамах бросились поздравлять друг друга?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:54
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно. Юморной тролль. Сейчас. Внук данко2.
olegleon 19 марта 2018 | 13:43
Петя в понедельник что-то заявил? до опохмела или после? )))
podwodnik 19 марта 2018 | 13:54
"...Западные лидеры не спешат поздравлять Путина...".
Не спешат или не могут? Путин получил часть "голосов" в Крыму, а для западных лидеров это нарушение международных правил.
platonnekafrin 19 марта 2018 | 13:56
Медведев мучительно искал ответ: "Какие же трусы надеть в этот торжественный день? С кроссовками тоже сложный вопрос. Галстук, опять же, к вопросу с кроссовками...."
Но тут сказали, что в этот раз избрали не его, а Путина.
С трусами сразу отлегло, но вспомнил: "Надо же поздравить!!!"
Не стал кроссовки обувать, как был в тапках, так и твитнул: "Поздравляю!"
vsehporvem 19 марта 2018 | 13:57
Не поможет ведмедик ни разу! И полетишь ты вместе со своей либерастической кодлой к чертям собачьим!
norgemann 19 марта 2018 | 13:57
Не еще наверное руководитель страны Тувалу поздравил Путина.