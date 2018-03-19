Премьер-министр Дмитрий Медведев только сейчас поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Он написал об этом в Фейсбуке.

Западные лидеры не спешат поздравлять Путина. Телеграммы в Кремль направили главы Китая, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что голосование в Крыму проводилось незаконно. По словам Порошенко, которые приводит его пресс-служба, Киев получил заверение мировых лидеров о непризнании выборов президента России в Крыму.