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13:31, 19 марта 2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев только сейчас поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Он написал об этом в Фейсбуке.

Западные лидеры не спешат поздравлять Путина. Телеграммы в Кремль направили главы Китая, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что голосование в Крыму проводилось незаконно. По словам Порошенко, которые приводит его пресс-служба, Киев получил заверение мировых лидеров о непризнании выборов президента России в Крыму.

Комментарии

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sabotage_nik 19 марта 2018 | 13:41

Они уже все заранее знали !Все ''как под копирку'', банально и без интриг !

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:42

А кто Парашу киевскую вообще слушать будет? Этот хряк плохо кончит на мясобойне.

gs1112 19 марта 2018 | 13:45

Поздравлять надо было в 2000 г. остальное это ремиксы на уровне рутины.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:46

gs1112: права Галина.

danko1 19 марта 2018 | 13:47

gs1112: И в 2000 г. избрание Путина было трагедией для России.
А сейчас Медведева объявят виновным в развале экономики и пошлют лекции читать, назначив на его место гэбэшника.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:50

danko1: стараямрась1 ты ходила выбирать Путина? В маями?

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:52

danko1: а тебя пошлют, как, твою мать?

com30 19 марта 2018 | 13:47

Ну наконец то россиян можно поздравить с новым президентом, с которым они заживут по новому, богато и счастливо, не то что при старом дряхлом президенте, опустившего страну в экономическую яму и мировой политический тупик, при котором РФ превратилась в изгоя и стала в один ряд с исламскими террористами и северокорейскими коммунистами.

(комментарий скрыт)

alex_d 19 марта 2018 | 13:41

офигенная логика - после госпереворота сам порошенко устроил свои выборы, и эти выборы новую власть легитимизировали. а вот в крыму - ты хоть обголосуйся - все равно незаконно...

com30 19 марта 2018 | 13:42

Медведев все проспал.

dr_nemos 19 марта 2018 | 13:43

С похмелья был...не очухался вовремя.

mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 13:43


Видимо, члены тандема только сейчас проснулись и прямо в пижамах бросились поздравлять друг друга?

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:54

mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно. Юморной тролль. Сейчас. Внук данко2.

olegleon 19 марта 2018 | 13:43

Петя в понедельник что-то заявил? до опохмела или после? )))

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podwodnik 19 марта 2018 | 13:54

"...Западные лидеры не спешат поздравлять Путина...".

Не спешат или не могут? Путин получил часть "голосов" в Крыму, а для западных лидеров это нарушение международных правил.

platonnekafrin 19 марта 2018 | 13:56

Медведев мучительно искал ответ: "Какие же трусы надеть в этот торжественный день? С кроссовками тоже сложный вопрос. Галстук, опять же, к вопросу с кроссовками...."
Но тут сказали, что в этот раз избрали не его, а Путина.
С трусами сразу отлегло, но вспомнил: "Надо же поздравить!!!"
Не стал кроссовки обувать, как был в тапках, так и твитнул: "Поздравляю!"

vsehporvem 19 марта 2018 | 13:57

Не поможет ведмедик ни разу! И полетишь ты вместе со своей либерастической кодлой к чертям собачьим!

norgemann 19 марта 2018 | 13:57

Не еще наверное руководитель страны Тувалу поздравил Путина.

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