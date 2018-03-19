13:30, 19 марта 2018
Центризбирком уточнил явку на выборах президента России
По предварительным данным она составляет 67,98%, — сообщается в официальном Телеграм-канале ЦИКа. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, серьезных нарушений не зафиксировано. В то же время результаты выборов отменены на пяти участках в трех регионах – Дагестане, Кемеровской и Тюменской областях.
Первое место на выборах занял Владимир Путин, набрав 76,6% голосов. Сегодня Путин встретится со своими соперниками на выборах, — сказал кремлевский секретарь Дмитирй Песков. При этом он не ответил на вопрос, как в Кремле оценивают потенциал кандидатов и будет ли он использован в дальнейшем.
Комментарии26
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romashka__ 19 марта 2018 | 13:39
Ищите Хрущева! Нужен человек, похожий на Хрущева.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:40
romashka__: а где стараямрасьданко2 из маями, ещё не повесилась на своём шнурке за язычек? Безумная бабка.
kottigr1 19 марта 2018 | 13:42
danko_fuflo: Совсем российский народ Путина презирает.. Где былые 146%.. ? Срочно итоги выборов переписать.. !
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:48
kottigr1: 5 бухих котингеров под наркотой, 6 детских садиков, 7 пивных, 6 майданутых.
canary 19 марта 2018 | 13:57
danko_fuflo: жениться хочешь?
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:58
canary: на тебе? Раздевайся.
olegleon 19 марта 2018 | 13:41
romashka__: Вы решили замуж выйти?
nanaryfive 19 марта 2018 | 13:43
romashka__: Ищем уже невалновайся.
kuznetsov5lavik 19 марта 2018 | 13:51
romashka__: Вы бы сначала пролечили голову, потом жениха себе искали.
dorin1987 19 марта 2018 | 13:58
____: Сам найдется - режим царька РФ копирует совок во всем. А вот то, что царька РФ выбрало всего 52% населения режима царька РФ - более чем забавно. Не доработали 34% овощного населения РФ.
odobryam_s 19 марта 2018 | 13:41
Ну а хомяки-бойкотчики, лежа на диванах и изнемогая в борьбе с режимом и в попытках повернуться на другой бок думали, что если они не приползут на избирательные участки, то страна не сможет выбрать президента! И-ди-о-ты! Вместо мозгов одна навальнятина!
leomosk16 19 марта 2018 | 13:42
///Финский наблюдатель о выборах в Крыму: самое демократическое место на планете
Крымчане на выборах президента России голосовали с радостью, регион показал себя как самое демократическое место на планете, заявил журналистам международный наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман.
«Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма, но сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. Мы сегодня видели первые выборы президента Российской Федерации в Крыму.
Это очень важное событие, и все мои коллеги-наблюдатели согласны со мной, все эти выборы максимально прозрачные, успешные, хорошо организованные. Крымчане голосовали с радостью, в хорошей атмосфере и верой в то, что их голос будет услышан», — сказал Бекман.
По его словам, никаких нарушений выявлено не было.
«Мы видели настоящую и чистую демократию. Мне кажется, что на нашей планете сегодня Крым является самым демократическим местом», — подчеркнул наблюдатель.///
kottigr1 19 марта 2018 | 13:46
leomosk16: Финский наблюдатель о выборах в Крыму: самое демократическое место на планете
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Ого.. Во сколько это заявление обошлось для российских налогоплательщиков ?
pusin_patriot 19 марта 2018 | 13:52
leomosk16:
"29 июля 2014 года [Йохан] Бекман был назначен официальным представителем самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Финляндии. "
Пожалуй этой последней фразы будет вполне достаточно для понимания что это такое.
aleks50 Алексей Клубников 19 марта 2018 | 13:42
Цик, вЦиом , Цирк - синонимы.
savbensmb 19 марта 2018 | 13:44
70 - 70, как и было заложено.
juju11 19 марта 2018 | 13:44
Ваша цифра высока, наша еще выше. Ваша взята с потолка, наша взята с крыши. (С)
pravdatut 19 марта 2018 | 13:44
В 2030г будет общенациональное единение и за Путина "проголосуют" 99,9 % населения. Сталин будет побежден.
holic 19 марта 2018 | 13:46
Но можно спросить -вот с какого бы это перепугу?
Сравним.
2012:
- нефть за 100 долларов баррель
- рубль стабильно 30
-G8
- с Украиной мир, транзит, дружба, жевачка
- санкций нет
- гробов нет
За это время он ко всему тупо морально разложился с молодухой , постарел, убил Немцова и испугался Навального.
Вот и все достижения и перемоги.
И вот с какого перепуга при :
- нефти 60
- войне на двух фронтах
- рубле нестабильно 60
- мельдонии, полонии , новичке
- санкциях и прочей хунте рост показателей на 10 процентов и абсолютная деградация оппозиции?
Ну глупо же просто.
Ну так просто НЕ БЫВАЕТ.
Безысходность?(с)
timber_head 19 марта 2018 | 13:47
Вот ведь п...доболы! (восхищенно). Не, Панфилова точно минимум на "Андрея Первозванного" нацелилась, а то и на Героя труда России :-)
leomosk16 19 марта 2018 | 13:50
///kottigr1
leomosk16: Финский наблюдатель о выборах в Крыму: самое демократическое место на планете
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Ого.. Во сколько это заявление обошлось для российских налогоплательщиков ?///
Тролль-клоун, не меряйте всех по себе - не все же такая продажная, цинично-лживая мерзость, как вы....
canary 19 марта 2018 | 13:50
на счет явки. а можно непришедшему на выбору посмотреть журнал по регистрации явившихся через день после выборов, чтобы удостовериться, что за него какой-нибудь охранявший член комиссии не расписался?
cypher 19 марта 2018 | 13:52
Ну, ребята ещё немного постараются, и явка достигнет красивой цифры 69%, а самое главное - % за нашего чикатило дорастёт до 78%. Или 79%. Чего уж там мелочиться! По сто липовых галочек на каждом участке - ну подумаешь, эка малость, а нашему всё будет приятно!
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 13:52
Это очень важное уточнение!
Но не точное.
На самом деле явка составила 167,98%, а кто так не считает, тот - русофоб и бэндэровский натовец.
alpanf 19 марта 2018 | 13:54
Планируется ли, теперь уже после действа пригласить на Эхо председателя ЦИРКа? Есть вопросы.
ladyirina 19 марта 2018 | 13:59
/Центризбирком уточнил явку../.................. Понятно - "Уточнил"! Вчера было 60% - сегодня стало 68%.