Центризбирком уточнил явку на выборах президента России

По предварительным данным она составляет 67,98%, — сообщается в официальном Телеграм-канале ЦИКа. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, серьезных нарушений не зафиксировано. В то же время результаты выборов отменены на пяти участках в трех регионах – Дагестане, Кемеровской и Тюменской областях.

Первое место на выборах занял Владимир Путин, набрав 76,6% голосов. Сегодня Путин встретится со своими соперниками на выборах, — сказал кремлевский секретарь Дмитирй Песков. При этом он не ответил на вопрос, как в Кремле оценивают потенциал кандидатов и будет ли он использован в дальнейшем.