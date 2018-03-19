Около 300 учителей и преподавателей ВУЗов подписали открытое письмо против введения новых стандартов по литературе

Около трёхсот учителей и преподавателей ВУЗов подписали открытое письмо против введения в школах новых стандартов по литературе. Их планируют принять уже сегодня на заседании профильного совета Минобрнауки.

235 произведений за пять лет. Именно такое количество придётся осилить школьникам, если Минобрнауки утвердит новый образовательный стандарт. Учащиеся не смогут полноценно освоить все произведения, такое количество создаёт риск формального, поверхностного разговора о них на уроке, обеспокоены учителя русского языка и литературы из Москвы, других регионов, их коллеги из крупнейших профильных вузов, а также методисты. Открытое письмо против нового проекта образовательных стандартов подписали почти 300 человек. Беспокойство вызывает и то, что зачастую объёмные произведения жёстко прикреплены к классам, в которых изучаются. Но ученики разные и их возраст от класса не зависит, напоминают чиновникам преподаватели. Они также обеспокоены тем, что из новой программы исключена современная литература и популярные среди учеников произведения для подростков. Проект стандарта составлен непрофессионально, не опирается на мнение учительского сообщества и подрывает авторитет российского образования, заключают преподаватели литературы.

Открытое письмо к Минобрнауки размещено на сайте Гильдии словесников. Сбор подписей под обращением продолжается.