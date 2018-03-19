Около 300 учителей и преподавателей ВУЗов подписали открытое письмо против введения новых стандартов по литературе
Около трёхсот учителей и преподавателей ВУЗов подписали открытое письмо против введения в школах новых стандартов по литературе. Их планируют принять уже сегодня на заседании профильного совета Минобрнауки.
235 произведений за пять лет. Именно такое количество придётся осилить школьникам, если Минобрнауки утвердит новый образовательный стандарт. Учащиеся не смогут полноценно освоить все произведения, такое количество создаёт риск формального, поверхностного разговора о них на уроке, обеспокоены учителя русского языка и литературы из Москвы, других регионов, их коллеги из крупнейших профильных вузов, а также методисты. Открытое письмо против нового проекта образовательных стандартов подписали почти 300 человек. Беспокойство вызывает и то, что зачастую объёмные произведения жёстко прикреплены к классам, в которых изучаются. Но ученики разные и их возраст от класса не зависит, напоминают чиновникам преподаватели. Они также обеспокоены тем, что из новой программы исключена современная литература и популярные среди учеников произведения для подростков. Проект стандарта составлен непрофессионально, не опирается на мнение учительского сообщества и подрывает авторитет российского образования, заключают преподаватели литературы.
Открытое письмо к Минобрнауки размещено на сайте Гильдии словесников. Сбор подписей под обращением продолжается.
Комментарии9
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vsehporvem 19 марта 2018 | 13:11
Боятся что школоте учиться придется?
traviliberalovgazamiudushlivami 19 марта 2018 | 13:15
Давайте Донцеву и Гарри Поттера изучать будет, а эти преподы не ипнулись?
rihard 19 марта 2018 | 13:16
Больше, еще больше Ада!
danyila 19 марта 2018 | 13:43
rihard: Церковнославянский надо вводить, обязательно! Больше ада!
olegleon 19 марта 2018 | 13:18
надо заставить 12-15-и летних обсуждать и разбирать о чём думал шестидесятилетний Толстой, когда писал "Войну и мир" и что имел в виду пьяный Есенин, когда писал стихи.
vsehporvem 19 марта 2018 | 13:22
olegleon: И тот и другой гении, а olegleon чмо подзаборное, его высеры на Ухе точно никто обсуждать не будет.
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 13:23
Пора уже всякую чушь типа гарри потера и братство кольца убрать из школьной программы, понатыкали забугорное чтиво и думают, что дают детям разумное и вечное.
sonya5 19 марта 2018 | 13:23
300. Остальным все равно.
wuwer 19 марта 2018 | 13:41
А нету у вас против попадьи - обмундсмена аргументов
Она иногда книжки почитывает ( референты буквы знают).....
Вот когда будете кадилами махать..... и доской расписной по лбу Царя Всей Руси вразумлять....
тогда и разрешат вам буковки выписать, согласно решению Трульского Собора от 100 тыс года до Рождения Христога