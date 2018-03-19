13:03, 19 марта 2018
В думской комиссии по этике уже на этой неделе рассмотрят жалобы на главу международного комитета Леонида Слуцкого
В думской комиссии по этике уже на этой неделе рассмотрят жалобы на главу международного комитета Леонида Слуцкого, передаёт агентство РИА «Новости». Несколько представительниц СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах.
Стоит напомнить, что ранее большинство коллег по Госдуме, включая женщин, выступили в поддержку Слуцкого.
Комментарии2
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tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 13:28
Через 10 лет девушка вспомнила, что она не девушка, а жертва сексуального маньяка Лёньки Слуцкого, который 10 лет назад отпердолил её прямо на его рабочем столе после интервью.
wuwer 19 марта 2018 | 13:31
Как там Пехтин по этике?..Виллу продал и побирается без депутатских льгот?
Без мандата и у Слуцкого ... хрен на пол шестого будет и Жириновский совсем на полюбит?
На фиг нужен ....без отката
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Как там Рашкин у коммуняк?
Не получилось рядовых продавцов остатков Родины защитить?
а так впрягался.....воровских дел племени ...рядовых расхитителей ..да супротив монополии ЕДРа и ЛДПР встать на защиту...типа поделится надо... чего это вы в одно рыло хапаете и распродаете Родину... а нам. ДЕПУТАТАМ НА ПОДСОСЕ СИДЕТЬ?