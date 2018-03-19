13:03, 19 марта 2018
Глава столичного управления СК Дрыманов утверждает, что не получал взятки от своего первого заместителя Никандрова
Глава столичного управления СК Александр Дрыманов утверждает, что не получал взятки от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство по службе. Сегодня он выступает в качестве свидетеля по делу о коррупции в Мосгорсуде.
Дрыманов намерен жаловаться генпрокурору Юрию Чайке на то, как ведется следствие. Ранее некоторые СМИ полагали, что глава столичного управления СК может стать обвиняемым по делу о взятках.
Комментарии2
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olegleon 19 марта 2018 | 13:15
взяток не получал, а получал подарки деньгами. не солгал ))
gvs 19 марта 2018 | 13:25
Янебрал )))