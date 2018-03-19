Глава столичного управления СК Дрыманов утверждает, что не получал взятки от своего первого заместителя Никандрова

Глава столичного управления СК Александр Дрыманов утверждает, что не получал взятки от своего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство по службе. Сегодня он выступает в качестве свидетеля по делу о коррупции в Мосгорсуде.

Дрыманов намерен жаловаться генпрокурору Юрию Чайке на то, как ведется следствие. Ранее некоторые СМИ полагали, что глава столичного управления СК может стать обвиняемым по делу о взятках.