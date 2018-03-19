Страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России...

Они будут связаны с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля.

Дело Сергея Скрипаля дает основание для дальнейших действий ЕС в отношении России, заявила прибывшая в Брюссель глава МИДа Швеции Маргот Валльстрем. Конкретные меры пока не называются. Власти Польши говорят, что лишение России права проводить чемпионат мира по футболу было бы чувствительнее очередных экономических санкций. Обсуждается и высылка дипломатов.

На встрече глав МИД стран ЕС с докладом выступит британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Отрицание российскими официальными лицами причастности к попытке убийства бывшего шпиона он назвал абсурдным. В российском МИДе утверждают, что ни Россия, ни даже СССР не имеют отношения к химоружию «Новичок», которым были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь. Однако, по словам Джонсона, у Лондона есть доказательства, что последние 10 лет Россия производила и накапливала это химоружие.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России.