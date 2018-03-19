Страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России
Они будут связаны с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля.
Дело Сергея Скрипаля дает основание для дальнейших действий ЕС в отношении России, заявила прибывшая в Брюссель глава МИДа Швеции Маргот Валльстрем. Конкретные меры пока не называются. Власти Польши говорят, что лишение России права проводить чемпионат мира по футболу было бы чувствительнее очередных экономических санкций. Обсуждается и высылка дипломатов.
На встрече глав МИД стран ЕС с докладом выступит британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Отрицание российскими официальными лицами причастности к попытке убийства бывшего шпиона он назвал абсурдным. В российском МИДе утверждают, что ни Россия, ни даже СССР не имеют отношения к химоружию «Новичок», которым были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь. Однако, по словам Джонсона, у Лондона есть доказательства, что последние 10 лет Россия производила и накапливала это химоружие.
Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России.
Комментарии31
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ys171717 19 марта 2018 | 13:08
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей, не смотря на весь ресурс и вбросы. Такого позорного результата у него никогда не было.
kosh 19 марта 2018 | 13:12
ys171717:
БесЮтся ребята. Их санкции уже показали, к чему они приводят в России.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:13
kosh: еврокомики там, кокломрасы у нас.
patrik03 19 марта 2018 | 13:19
Страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России...
Ха-ха-ха, давайте, давайте. Всё равно скоро начнётся ядерная война и ваши санкции прекратятся по естественным причинам.
kriemsdik 19 марта 2018 | 13:22
patrik03: Сплотимси вокруг лидера все как один ляжем и умремте подмасквой.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:24
kriemsdik: чебургена.
nikolashin2017 19 марта 2018 | 13:43
patrik03:шесть лайков- каждому портянке:
шестеркам так нужны подлянки...
monik_7 19 марта 2018 | 13:53
patrik03: бедный Воронеж
ignachio 19 марта 2018 | 13:25
Протестовать против России можно разными способами. Например : Всем выступать на ЧМ по футболу под белыми флагами, не играть гимны - чем не протест.
apels 19 марта 2018 | 13:26
kosh: И к чему? К отставанию от общемировых темпов роста ВВП? К стагнации и уровню 12-ого года? К снижению уровня жизни в России?
pusin_patriot 19 марта 2018 | 13:26
kosh: ну да, резервный фонд сожрали, рост промышленности нарисовали за счет включения туалетной бумаги в этом году в статистику, ну про уровень ростов благосостояний - сами в курсе.
Причем даже ходор в первый свой заезд в Украину после их события по памяти там студентам в ВУЗе толкнул лекцию и отвечал на этот вопрос в 2014 году, что никаких немедленных изменений из за просеста нефти или санкций не будет, Европа всё равно пока зависима от энерго, а накопленного жирка достаточно чтобы платить полиции. Точно не помнб о каком периоде он говорил для явно выраженных последствий, около 4-5 лет по моему.
В общем всё самое интересное только начинается, пока это всё было примерно прогнозируемо до следующего года, даже банкопады, а вот потом - намного интереснее.
pusin_patriot 19 марта 2018 | 13:30
p.s. Смотрел его на ютьюбе тогда, запись можно поискать. На тот период он был ажиотажно интересен в ряде стран и тут т.к. всё это было как его первые публичные обзорные оценки происходящего с Россией и прогнозов после путинских репрессий.
prorab1 19 марта 2018 | 13:27
kosh: Хорошая иллюстрация , к тому что Запад ведет войну с Россией под любым предлогом. И Крым , и Украина оказывается не причем. Было бы желание , а повод найдется , даже такой абсурдный.
dorin1987 19 марта 2018 | 13:39
____: /Запад ведет войну с Россией под любым предлогом/ - Да-да-да. Все от того, как царек РФ поднял страну с колен, и сколотил ымперию! А наглая аннексия няшмяша, лугандон и прочие фсбилы с мочой - это только поводы, ага.
Затяните пояса и вокруг царька теснее сплотитесь - 18 лет так хорошо работало - и сейчас прокатит!
alo0000 19 марта 2018 | 13:50
prorab1: Кака така война? Все необходимое из наших недр поставляется незамедлительно, оставшиеся деньги идут в гособлигации США, Лондонскую недвижимость, скупку золота, милитаристские побрякушки, для народа бесполезные.
nikolashin2017 19 марта 2018 | 13:37
ys171717: чудны дела у нас в стране:
власть - в шоколаде,мы - в....
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 13:12
Несмотря на демонстрации нацдилером угрожающих мультиков, вражеское кольцо продолжает сжиматься.
При этом никто не обратил внимания на его крики о необходимости послушать его теперь.
varangian2011 19 марта 2018 | 13:15
mikhail_spb_: Пусть наш народ лучше имеет Евросоюз, чем еще 6 лет это ОПГ.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:16
varangian2011: пусть тебя имеет ОПГ. Внучатый племянник бабки данко2.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:18
mikhail_spb_: тролль юморной. Не смотря, вероятно, возможно, при этом. Очко у тебя сжимается?
olegleon 19 марта 2018 | 13:12
"Власти Польши говорят, что лишение России права проводить чемпионат мира по футболу было бы "
поляки сходу лизнули британцам ))))
dr_nemos 19 марта 2018 | 13:18
Антифашизм (антипутинизм) должен стать объединяющим для Свободного мира!
danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:22
dr_nemos: больной хоклотролль безвиз.
dr_nemos 19 марта 2018 | 13:48
danko_fuflo: опаньки, очередная проститутка, теперь под данко-фуфло....прелесть...проститутка высказывается....надо же смеет за свои копейки. Впрочем бывает - они и есть основа путинизма. Животное, иди в нору и съешь свою пайку вонючую, а то сил не хватит гадить постами.
sg75g 19 марта 2018 | 13:18
Россия уничтожила все запасы ХО, сша - нет. Есть еще вопросы кто причастен к отравлению?
nikolashin2017 19 марта 2018 | 13:45
sg75g: это тебе врун кремлевский рассказал?
fr_perren 19 марта 2018 | 13:24
Дима не старый еще увидит кому отвечать придется.
gibs 19 марта 2018 | 13:24
Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России.
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А пока......- Воронеж!!! Товсь!!!!
plank1957 19 марта 2018 | 13:26
Нет, господа из Европы, имейте совесть, дайте Путину отпраздновать свою пиррову победу.
zhrv 19 марта 2018 | 13:31
- "Дмитрий Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России."
Судя по недавнему выступлению Темнейшего, они и говорить то перестали с вами, не то что отвечать.
alo0000 19 марта 2018 | 13:44
Мы обречены... на успех нашего безнадежного дела. Чего они там пукают? Радешеньки, что у них есть еще шесть лет энергоимпортозамещения.