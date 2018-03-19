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13:02, 19 марта 2018

Страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России

Они будут связаны с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля.

Дело Сергея Скрипаля дает основание для дальнейших действий ЕС в отношении России, заявила прибывшая в Брюссель глава МИДа Швеции Маргот Валльстрем. Конкретные меры пока не называются. Власти Польши говорят, что лишение России права проводить чемпионат мира по футболу было бы чувствительнее очередных экономических санкций. Обсуждается и высылка дипломатов.
На встрече глав МИД стран ЕС с докладом выступит британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Отрицание российскими официальными лицами причастности к попытке убийства бывшего шпиона он назвал абсурдным. В российском МИДе утверждают, что ни Россия, ни даже СССР не имеют отношения к химоружию «Новичок», которым были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь. Однако, по словам Джонсона, у Лондона есть доказательства, что последние 10 лет Россия производила и накапливала это химоружие.

Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России.

Комментарии

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ys171717 19 марта 2018 | 13:08

Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:

(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.

Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.

Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей, не смотря на весь ресурс и вбросы. Такого позорного результата у него никогда не было.

kosh 19 марта 2018 | 13:12

ys171717:


БесЮтся ребята. Их санкции уже показали, к чему они приводят в России.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:13

kosh: еврокомики там, кокломрасы у нас.

patrik03 19 марта 2018 | 13:19

Страны Евросоюза сегодня могут договориться о новых мерах в отношении России...

Ха-ха-ха, давайте, давайте. Всё равно скоро начнётся ядерная война и ваши санкции прекратятся по естественным причинам.

kriemsdik 19 марта 2018 | 13:22

patrik03: Сплотимси вокруг лидера все как один ляжем и умремте подмасквой.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:24

kriemsdik: чебургена.

nikolashin2017 19 марта 2018 | 13:43

patrik03:шесть лайков- каждому портянке:
шестеркам так нужны подлянки...

monik_7 19 марта 2018 | 13:53

patrik03: бедный Воронеж

ignachio 19 марта 2018 | 13:25

Протестовать против России можно разными способами. Например : Всем выступать на ЧМ по футболу под белыми флагами, не играть гимны - чем не протест.

apels 19 марта 2018 | 13:26

kosh: И к чему? К отставанию от общемировых темпов роста ВВП? К стагнации и уровню 12-ого года? К снижению уровня жизни в России?

pusin_patriot 19 марта 2018 | 13:26

kosh: ну да, резервный фонд сожрали, рост промышленности нарисовали за счет включения туалетной бумаги в этом году в статистику, ну про уровень ростов благосостояний - сами в курсе.

Причем даже ходор в первый свой заезд в Украину после их события по памяти там студентам в ВУЗе толкнул лекцию и отвечал на этот вопрос в 2014 году, что никаких немедленных изменений из за просеста нефти или санкций не будет, Европа всё равно пока зависима от энерго, а накопленного жирка достаточно чтобы платить полиции. Точно не помнб о каком периоде он говорил для явно выраженных последствий, около 4-5 лет по моему.

В общем всё самое интересное только начинается, пока это всё было примерно прогнозируемо до следующего года, даже банкопады, а вот потом - намного интереснее.

pusin_patriot 19 марта 2018 | 13:30

p.s. Смотрел его на ютьюбе тогда, запись можно поискать. На тот период он был ажиотажно интересен в ряде стран и тут т.к. всё это было как его первые публичные обзорные оценки происходящего с Россией и прогнозов после путинских репрессий.

prorab1 19 марта 2018 | 13:27

kosh: Хорошая иллюстрация , к тому что Запад ведет войну с Россией под любым предлогом. И Крым , и Украина оказывается не причем. Было бы желание , а повод найдется , даже такой абсурдный.

dorin1987 19 марта 2018 | 13:39

____: /Запад ведет войну с Россией под любым предлогом/ - Да-да-да. Все от того, как царек РФ поднял страну с колен, и сколотил ымперию! А наглая аннексия няшмяша, лугандон и прочие фсбилы с мочой - это только поводы, ага.
Затяните пояса и вокруг царька теснее сплотитесь - 18 лет так хорошо работало - и сейчас прокатит!

alo0000 19 марта 2018 | 13:50

prorab1: Кака така война? Все необходимое из наших недр поставляется незамедлительно, оставшиеся деньги идут в гособлигации США, Лондонскую недвижимость, скупку золота, милитаристские побрякушки, для народа бесполезные.

nikolashin2017 19 марта 2018 | 13:37

ys171717: чудны дела у нас в стране:
власть - в шоколаде,мы - в....

mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 13:12


Несмотря на демонстрации нацдилером угрожающих мультиков, вражеское кольцо продолжает сжиматься.
При этом никто не обратил внимания на его крики о необходимости послушать его теперь.

varangian2011 19 марта 2018 | 13:15

mikhail_spb_: Пусть наш народ лучше имеет Евросоюз, чем еще 6 лет это ОПГ.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:16

varangian2011: пусть тебя имеет ОПГ. Внучатый племянник бабки данко2.

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:18

mikhail_spb_: тролль юморной. Не смотря, вероятно, возможно, при этом. Очко у тебя сжимается?

olegleon 19 марта 2018 | 13:12

"Власти Польши говорят, что лишение России права проводить чемпионат мира по футболу было бы "

поляки сходу лизнули британцам ))))

dr_nemos 19 марта 2018 | 13:18

Антифашизм (антипутинизм) должен стать объединяющим для Свободного мира!

danko_fuflo 19 марта 2018 | 13:22

dr_nemos: больной хоклотролль безвиз.

dr_nemos 19 марта 2018 | 13:48

danko_fuflo: опаньки, очередная проститутка, теперь под данко-фуфло....прелесть...проститутка высказывается....надо же смеет за свои копейки. Впрочем бывает - они и есть основа путинизма. Животное, иди в нору и съешь свою пайку вонючую, а то сил не хватит гадить постами.

sg75g 19 марта 2018 | 13:18

Россия уничтожила все запасы ХО, сша - нет. Есть еще вопросы кто причастен к отравлению?

nikolashin2017 19 марта 2018 | 13:45

sg75g: это тебе врун кремлевский рассказал?

fr_perren 19 марта 2018 | 13:24

Дима не старый еще увидит кому отвечать придется.

gibs 19 марта 2018 | 13:24

Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России.
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А пока......- Воронеж!!! Товсь!!!!

plank1957 19 марта 2018 | 13:26

Нет, господа из Европы, имейте совесть, дайте Путину отпраздновать свою пиррову победу.

zhrv 19 марта 2018 | 13:31

- "Дмитрий Песков заявил, что Великобритании рано или поздно придется отвечать за голословные обвинения в адрес России."

Судя по недавнему выступлению Темнейшего, они и говорить то перестали с вами, не то что отвечать.

alo0000 19 марта 2018 | 13:44

Мы обречены... на успех нашего безнадежного дела. Чего они там пукают? Радешеньки, что у них есть еще шесть лет энергоимпортозамещения.

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