При этом в Кремле и Центризбиркоме разошлись во мнении, почему это произошло. Запад неосознанно сплотил российский народ, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова.

Российское общество консолидировано вокруг планов развития, а не из-за нападок извне, — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам прошедшего голосования Владимир Путин заручился поддержкой почти 77% избирателей при явке в 67,5%.

Сегодня, кстати, Путин намерен встретиться с другими участниками выборов. Что касается возможных изменений в составе правительства, то они произойдут лишь после инаугурации.