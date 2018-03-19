13:01, 19 марта 2018
Результат президентских выборов в России показал консолидацию общества, — уверены власти
При этом в Кремле и Центризбиркоме разошлись во мнении, почему это произошло. Запад неосознанно сплотил российский народ, — уверена глава ЦИК Элла Памфилова.
Российское общество консолидировано вокруг планов развития, а не из-за нападок извне, — сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По итогам прошедшего голосования Владимир Путин заручился поддержкой почти 77% избирателей при явке в 67,5%.
Сегодня, кстати, Путин намерен встретиться с другими участниками выборов. Что касается возможных изменений в составе правительства, то они произойдут лишь после инаугурации.
Комментарии80
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ivan127_4 19 марта 2018 | 13:33
Ну что, сявки болотные, поняли место своё на задворках? Сами же оскорбительно отзывались о гражданах, ну вот и остались с двумя процентами лузеров.
И вы, и ваши кураторы были посланы, а по другому и быть не могло.
akula777 19 марта 2018 | 13:55
ivan127_4: Слышь ты, сявка кремлёвская, а ничего что подавляющее количество голосующих просто согнали на избирательные участки, а перед этим зачистили всё информационное поле. В Северной Корее люди тоже существуют в неведении о том, что могли бы гораздо лучше жить без династии кимов. И они тоже радостно поддерживают своего тирана. Россия прямиком идёт туда же.
croaker 19 марта 2018 | 13:34
Людей,по большому счёту, заставляли идти на избирательные участки, а выбора не было.Всем надоели те же лица, что мельтешат лишь во время избирательных компаний и проваливаются в небытие вместе со своими обещалками. Среди них только Путин и оставался реальной фигурой. За него "на безрыбье" и голосовали.
v1nc 19 марта 2018 | 13:36
"результат неконституционного вползания гопника в Кремль" показал, что безмозглых и зомбированных рабов в России всё больше и больше!.. И поэтому и гопнику и его холуйне и его ОПГ только в удовольствие будет ближайшие шесть лет грабить и насиловать эту рабское быдлостадо!
grizzlybear 19 марта 2018 | 13:36
"... В Крыму и Севастополе за Путина проголосовали более 90% избирателей..."
savbensmb 19 марта 2018 | 13:37
Если уж в Подмосковье Люберцах такая консолидация... что уж говорить о глубинке...
ihtamnet 19 марта 2018 | 13:37
Убираем насильно согнанных студентов, армию, полицию, училок и прочих бюджетников - получите настоящую консолидацию.
marinters 19 марта 2018 | 13:38
выбор был, как у Раневской - девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову или поехать на дачу?
pravdatut 19 марта 2018 | 13:38
Зачем тратиться на новую инаугурацию. Старые съемки 2012г прокрутить раза три по кисель ТВ и окей.
pravdatut 19 марта 2018 | 13:40
Сплоченность перепуганого народа. Какие планы развития???
krysodav2 19 марта 2018 | 13:43
Это не консолидация общества,а диагноз - раздвоение сознания и не возможность прослеживания причинно-следственных связей.
vebis 19 марта 2018 | 13:44
С переизбранием на четвертый срок Владимира Путина уже поздравили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты Сербии, Боливии, Венесуэлы, а также кубинский лидер Рауль Кастро. К поздравлениям присоединился Председатель КНР Си Цзиньпин.
В соцсетях американские пользователи - в том числе законодатели - задавались вопросом, когда избранного президента поздравит американский президент Дональд Трамп.
Американский конгрессмен-демократ Адам Шифф в Твиттере: «Легко получить 73% голосов, запретив своим оппонентам участвовать в выборах. После того, как он превознес пожизненное лидерство Си в Китае, поздравит ли наш президент Путина c успешной ликвидацией демократической оппозиции?»
Сенатор-республиканец Джон Маккейн: «То, что Путину пришлось так трудиться, чтобы (обеспечить) явку, демонстрирует, что россияне знают, что его претензия на власть - обман. США поддерживают всех россиян, которые стремятся к свободе».
ohrjr 19 марта 2018 | 13:54
Пора уже различать консолидацию и дебилизацию! Когда говорят, что не растет ВВП, значительная часть население понимает это как сокращение количества волос на голове "пересидента"...
piter_ug 19 марта 2018 | 13:58
Консолидация бывает в Обществе.
А стадо сбивается в кучу от страха, чтобы потом побежать напропалую, в том числе через вожаков.