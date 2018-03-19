12:32, 19 марта 2018
2 человека погибли в результате столкновения электрички и легковой машины в Самарской области
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным. 74-летний водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Задержек в движении поездов не зафиксировано, передаёт ТАСС.
Комментарии2
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wuwer 19 марта 2018 | 12:58
Это всё
wuwer 19 марта 2018 | 13:03
Это всё пи"@дёж и провокация Обамы
У нас как ... заплатил налоги.,..отдал бизнес....и спи спокойно на кладбище
Но голосовать...т.вой гражданский долг
А чё ты голосишь? Когда убьют , приходи!