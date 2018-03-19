Бывший украинский военный лётчик, которого в России обвиняли в атаке на малайзийский Боинг, покончил с собой
Бывший украинский военный лётчик, которого в России обвиняли в атаке на малайзийский Боинг в небе над Донбассом, покончил с собой. По данным украинских СМИ и полиции, Владислав Волошин застрелился.
В прошлом участник боевых действий на востоке Украины выстрелил в себя из пистолета у себя в квартире. Семья Владислава Волошина была дома. Выстрел услышала жена, она же вызвала скорую. Волошин умер по дороге в больницу. По данным ряда украинских СМИ последние месяцы он руководил предприятием Николаевский международный аэропорт. Полиция Николаевской области, где произошёл инцидент, подтвердила самоубийство 29-летнего мужчины. Он застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков. Силовики не назвали имя погибшего. Волошин участвовал на стороне Киева в операции в Донбассе. Газета Комсомольская правда со ссылкой на его бывшего сослуживца, механика Агапова писала, что именно капитан Волошин на украинском штурмовике атаковал малайзийский Боинг в небе близ Донецка в июле 2014го. Это опровергла международная следственная группа во главе с Нидерландами. По её данным, Боинг сбили с земли из Бука пророссийские сепаратисты. Комплекс привезли в Донецкую область из России. О том же сообщала и международная расследовательская группа Bellingcat.
Волошин заявлял, что оскорблён обвинением в убийстве почти трёхсот человек. По его словам, в день, когда Боинг сбили, украинская авиация боевых вылетов не совершала. Год назад Волошин уволился из Вооруженных сил в звании майора, пишет газета Николаевские новости.
Комментарии45
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savushkinskiy_troll 19 марта 2018 | 12:38
бандеровцы прикончили свидетеля
kottigr1 19 марта 2018 | 12:41
savushkinskiy_troll: Эти "бандеровцы" еще и 48 000 баксов дали "диспетчеру Карлосу", "который всё видел".. правда теперь он чалится в тюрьме за предыдущие мошенничества..
savushkinskiy_troll 19 марта 2018 | 12:45
kottigr1: как ни крути, а в том что самолёт был в небе днр, виноваты хохлы и голландцы
kottigr1 19 марта 2018 | 12:50
savushkinskiy_troll: Да-да.. Если бы российские вояки вместо "Бука" туда по-дурости завезли бы ещё и противоспутниковые ракеты и сбили космическую станцию "Мир".. Хохлы бы наверняка и в этом виноваты бы были..
vvietham 19 марта 2018 | 13:02
Как известно рядом с Боингом было два военных украинских самолета (всего 3 самолета, их видели и слышали сотни свидетелей).
"Смотрю вверх - истребители. А потом такой взрыв большой был, очень. И люди как-то присели. А потом слышим - опять, падает вниз. И вдруг - черный столб дыма. И тишина, рассказал один из свидетелей.
Даже два было истребителя, один сначала летел с Саур-Могилы, куда-то ушел, а второй вверх пошел".
Волошин, ничего не знал про Боинг, он принял другой укр. самолет за российский, доложил на КП, а те отдали приказ ЗРК Бук на уничтожение. Именно по нему хотели произвели пуски ЗРК Бук из под Зарощенсуого, но сбили Боинг, т.к. расчеты ЗРК ошиблись, приняв Боинг за тот самолет, который опознал визуально Волошин как чужой.
Свидетель СК о событиях 17.07.2014г.:
"После обеда в воздух поднялись три самолета Су-25, вернулся один самолет. Летчик капитан Волошин вылез из кабины. Находясь рядом с ним, спрашивал техсостав замечания по состоянию самолета, я услышал фразу от него - "Самолет не тот!"
"Мы обслуживали самолеты, подвешивали боекомплект. Возле самолета находились летчики - руководитель полета Дякев, подполковник, капитан Волошин и ещё несколько летчиков. Фраза была от Дякева к Волошину. Вопрос был: что там с самолетом. Волошин ответил: "Самолет оказался в ненужное время в ненужном месте".
http://www.1tv.ru/news/social/285099
kottigr1 19 марта 2018 | 13:06
vvietham: Как известно рядом с Боингом было два военных украинских самолета..
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Это даже МО РФ не подтвердило.. Достаточно прочесть первые слова Вашей лжи, что бы не читать Ваш пасквиль полностью..
kara 19 марта 2018 | 13:20
kottigr1: есть такой корреспондент у Новой-Павел Каныгин,он точно не за Россию,почитайте что ему рассказали местные жители того места от куда по расчетам АА мог быть запуск Бука. так летали в тот день самолеты ВСУ, летали!
kottigr1 19 марта 2018 | 13:25
kara: Зачем мне вникать в сказки Лубянки ? Если бы самолеты хохлов летали бы в том районе, то МО РФ давным-давно бы показало данные своих радаров.. Или Вы его можете заподозрить в симпатиях к хохлам ?
kara 19 марта 2018 | 13:29
kottigr1: да причем здесь лубянка, каныгин он проукраинский,типа бабченко.
kottigr1 19 марта 2018 | 13:35
kara: Подозреваете МО РФ в том, что они подставляют Путина, пряча данные с радаров ?
vvietham 19 марта 2018 | 13:07
Помните пресконференцию МО РФ и самолет Волошин, который кружил рядом с Боингом?
Следствие и натурные испытания Алмаз-Антея установили, что Волошин не сбивал Боинг, он летал рядом. Сбили из Бука у Зарошинского
Но теперь на Украине на Волошина хотят повесить малазийский боинг, т.к. вот как о нем пишут в официальных некрологах
Самого Волошина он описал как человека чести, прямого и непреклонного, расчетливо смелого, решительного и нацеленного на победу в воздухе.
https://novosti-n.org/news/read/140276.html
расчетливо ... нацеленного на победу в воздухе
Вся защита Волошина от преследования в Гааге строилась на том, что Су-25 это штурмовик, а не истребитель, и ни о каких победах в воздухе - воздушных боях речи быть не могло.
Теперь даже из официальных некрологов на Волошина получается что Волошин вполне мог бы сбить боинг, и записать на себя "победу в небе" т.к. вместо скамьи подсудимых его сделали героем.
Понятно дело, что мертвый Волошин уже не сдаст тех кто отдал приказ на уничтожения Боинга средствами ЗРК Бук из под Зарощинского, после того как Волошин визуально идентифицировал Боинг как гражданский самолет вышедший из воздушного коридора над зоной АТО.
kottigr1 19 марта 2018 | 13:11
vvietham: МО РФ не смогло предоставить никаких данных своих радаров в подтверждение Вашей выдумки..
Смысл обсуждать Ваш бред ?
timwlad68 19 марта 2018 | 13:04
kottigr1: Да-да.. Если бы российские вояки вместо "Бука" туда по-дурости завезли бы ещё и противоспутниковые ракеты и сбили космическую станцию "Мир".. Хохлы бы наверняка и в этом виноваты бы были..
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Вот ,вот,в этом майданная власть и промахнулась, что спутники всё видят и крыша может кинуть после использования.
Мазепы то они у всех есть. Кидалово это не только национальная игра украинцев.
perestarok 19 марта 2018 | 13:25
kottigr1: "Если бы российские вояки вместо "Бука" туда по-дурости завезли бы ещё и противоспутниковые ракеты"
Если бы хохлы закрыли небо над местом боёв, то самолёт был бы цел. Хохлацквя жадность погубила людей.
nf5096004 19 марта 2018 | 13:35
perestarok: а как с жадностью тех, кто позарился на территории соседнего государства?
kottigr1 19 марта 2018 | 13:37
perestarok: Если бы хохлы закрыли небо над местом боёв..
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Так ведь они итак его на тот момент уже закрыли на 10 000 метров от земли.. Или им надо было небо над Украиной до Альфа-Центавры закрывать ?
aleksandr39 19 марта 2018 | 13:23
savushkinskiy_troll: Боинг сбили " Буком " российские -боевики наемники под руководством Гиркина погоняло " стрелка "
nf5096004 19 марта 2018 | 13:31
savushkinskiy_troll: а кто виноват в том, что российский БУК был на территории Украины?
serhio_25__ 19 марта 2018 | 12:48
kottigr1: Несуществующий летчик Волошин покончил с собой. Несуществующий крымский мост мешает украинскому судоходству. А из-за несуществующего российского газа надо прикручивать.
УкропАгитПроп во всей красе.
dataan 19 марта 2018 | 12:53
Туда этой cуке Волошину и дорога. Эта пaдла бомбила Луганск, когда еще все было тихо-мирно
aleksandr39 19 марта 2018 | 13:17
savushkinskiy_troll: 400 российских боевиков -наемников хотели захватить нефтяной завод в Сирии ,но были вдребезги разбиты американской авиацией .
cilovit 19 марта 2018 | 13:30
aleksandr39: а почему не 4000 ?
kara 19 марта 2018 | 12:40
не смог жить с этим? или кто то понял, что он может заговорить и сработал на опережение?
nikitin43 19 марта 2018 | 13:02
kara: российскими бандитами переполнена украина .
kara 19 марта 2018 | 13:17
nikitin43: так что они на выборы пришли на радость патриотам
maxvin 19 марта 2018 | 12:41
Следы заметают! Диспетчера тоже порешили! А как же? Международная комиссия не может ошибаться! Также как и с Литвиненко, а теперь Скрипалём, решили Путин виноват, значит так и будет!
weshliwyj 19 марта 2018 | 13:00
maxvin: "с Литвиненко, а теперь Скрипалём, решили Путин виноват"
Если семь человек говорят, что ты пьян - иди проспись.
serhio_25__ 19 марта 2018 | 13:07
weshliwyj: Если семь человек говорят, что мяч квадратный, а не круглый, то не смей его катить, он не покатится, да?
maxvin 19 марта 2018 | 13:23
weshliwyj: А если два человека при этом знают, что ты не пил? Просто на троих пяточку раскурили?
dew_point 19 марта 2018 | 12:41
Это просто подарок для володьки и первого канала. Вот сейчас мы все и узнаем...
Как говорит русская поговорка «вали волку на холку».
punyoshohlai 19 марта 2018 | 13:25
dew_point: Это просто подарок для володьки и первого канала.
Это организованный подарок.
russky77 19 марта 2018 | 12:43
Ждем самоубийства "испанского диспетчера"
olegleon 19 марта 2018 | 12:44
как он вовремя "покончил с собой"
neyexo 19 марта 2018 | 12:46
давно пора понять, что пистолет надежнее ядов. Нечего тут химичить
sg75g 19 марта 2018 | 12:50
neyexo:
Даже англичане понимают что приезд дочки к отцу ради совместного самоубийства - это перебор. Пришлось задействовать любимый наглосаксами продукт - яды.
dr_nemos 19 марта 2018 | 12:51
Не удивлюсь, что сие обставили путинско-фашистские спецслужбы
wuwer 19 марта 2018 | 12:54
Ну да ... как у нас принято в Росссии...гены славянские:
безрукий инвалид ... подвесил на крюке. на трёх-метровой высоте петлю
Отпечатки пальцев прилагаются
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Так он. кажный год, казёл, ...на комиссии туфту гнал.. ну не выросли руки....врал "иносранный агент"
timwlad68 19 марта 2018 | 13:02
Бывший украинский военный лётчик, которого в России обвиняли в атаке на малайзийский Боинг в небе над Донбассом, покончил с собой. По данным украинских СМИ и полиции, Владислав Волошин застрелился.
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Мдааа.Украина заметает следы преступлений так как угрозы, что они везде напишут кляузы и их подержат по всюду только потому, что на Украине объявили себя другом всего прогрессивного человечества, делая при этом всех дураками и ,чтобы обобрать и себе пузо насытить .Но однако,прогресивное человечество за дураков держит самих украинцев и поэтому кляузы Украины чтобы прикрывать свои преступления не находят подержки.
Но однако Киевская Майданная власть не отмоется от своих преступлений по той причине ,что любой компромис это крах для этой кровожадной алчной киевской майданной власти.Их сметут при ближащих выборах.
max3446 19 марта 2018 | 13:15
Своим враньем киевская кровваая хунта дохдила до того, что заваляла будто бы БУКов у них вообще нет. да плюс свидетели видели их истребители рядом с Боингом, они даже на видео запечатлены, А раз Киев так лжет, единственный логичный вариант - они и сбили его
mitja_76 19 марта 2018 | 13:17
Господи, ну откуда столько идиотов берется?
"Убрали свидетеля", "Не смог с этим жить", "Как-то уж очень вовремя..."
Ладно, не будем сомневаться в коварстве и вероломстве "бандеровцев" и "их цереушных кураторов".
Но какое нахрен "вовремя"? Скоро четыре года как.
Какой нахрен "свидетель"? Даже Кисель ТВ еще полтора года назад отказалась от всяких "Су-25", и ясно передало новую установку: "Стрелял но не "Бук"" - отставить, переходим на линию ""Бук", но не наш".
Идиоты.
scull 19 марта 2018 | 13:33
mitja_76: Ну а почему отравление Скрипаля спустя 10 лет после обмена перед выборами и ЧМ для вас вовремя?)))
mitja_76 19 марта 2018 | 13:53
scull: Для кого "для вас"? Лично для меня? Не припомню, чтобы я такое писал.
wtrn 19 марта 2018 | 13:26
в поджоге Москвы 1812 года его не обвиняли?
pravdatut 19 марта 2018 | 13:33
Необходимо обследование квартиры и этого ЧП. Знаем на что способны кагебисты!
mikr 19 марта 2018 | 13:55
Можно предположить, что гибель Волошина явилась следствием изменения политики Запада в отношении Украины. До недавнего времени европейцы терпели все выходки Киева потому, что за ним (за Киевом) стояли США, которые не позволяли европейцам иметь собственную политическую точку зрения. Нынче ситуация стремительно меняется. Европейцы постепенно осознают необходимость сотрудничества с Россией, поэтому Украина для них становится весьма обременительной и бесполезной. Вероятно, в связи с этой метаморфозой, следствие по сбитому Боингу начало реально разобраться с этим преступлением. Соответственно, киевские власти почуяли неладное и бросились заметать следы.