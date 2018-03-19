Бывший украинский военный лётчик, которого в России обвиняли в атаке на малайзийский Боинг, покончил с собой

Бывший украинский военный лётчик, которого в России обвиняли в атаке на малайзийский Боинг в небе над Донбассом, покончил с собой. По данным украинских СМИ и полиции, Владислав Волошин застрелился.

В прошлом участник боевых действий на востоке Украины выстрелил в себя из пистолета у себя в квартире. Семья Владислава Волошина была дома. Выстрел услышала жена, она же вызвала скорую. Волошин умер по дороге в больницу. По данным ряда украинских СМИ последние месяцы он руководил предприятием Николаевский международный аэропорт. Полиция Николаевской области, где произошёл инцидент, подтвердила самоубийство 29-летнего мужчины. Он застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков. Силовики не назвали имя погибшего. Волошин участвовал на стороне Киева в операции в Донбассе. Газета Комсомольская правда со ссылкой на его бывшего сослуживца, механика Агапова писала, что именно капитан Волошин на украинском штурмовике атаковал малайзийский Боинг в небе близ Донецка в июле 2014го. Это опровергла международная следственная группа во главе с Нидерландами. По её данным, Боинг сбили с земли из Бука пророссийские сепаратисты. Комплекс привезли в Донецкую область из России. О том же сообщала и международная расследовательская группа Bellingcat.

Волошин заявлял, что оскорблён обвинением в убийстве почти трёхсот человек. По его словам, в день, когда Боинг сбили, украинская авиация боевых вылетов не совершала. Год назад Волошин уволился из Вооруженных сил в звании майора, пишет газета Николаевские новости.