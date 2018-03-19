12:30, 19 марта 2018
В думской комиссии по этике уже на этой неделе рассмотрят жалобы на главу международного комитета Леонида Слуцкого
В думской комиссии по этике уже на этой неделе рассмотрят жалобы на главу международного комитета Леонида Слуцкого, передаёт агентство РИА «Новости». Несколько представительниц СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах.
Стоит напомнить, что ранее большинство коллег по Госдуме, включая женщин, выступили в поддержку Слуцкого.
Комментарии5
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kondrakot 19 марта 2018 | 12:38
Пехтин приедет из Майами судить Слуцкого?
vvietham 19 марта 2018 | 12:53
Как известно рядом с Боингом было два военных украинских самолета (всего 3 самолета, их видели и слышали сотни свидетелей).
"Смотрю вверх - истребители. А потом такой взрыв большой был, очень. И люди как-то присели. А потом слышим - опять, падает вниз. И вдруг - черный столб дыма. И тишина, рассказал один из свидетелей.
Даже два было истребителя, один сначала летел с Саур-Могилы, куда-то ушел, а второй вверх пошел".
Волошин, ничего не знал про Боинг, он принял другой укр. самолет за российский, доложил на КП, а те отдали приказ ЗРК Бук на уничтожение. Именно по нему хотели произвели пуски ЗРК Бук из под Зарощенсуого, но сбили Боинг, т.к. расчеты ЗРК ошиблись, приняв Боинг за тот самолет, который опознал визуально Волошин как чужой.
Свидетель СК о событиях 17.07.2014г.:
"После обеда в воздух поднялись три самолета Су-25, вернулся один самолет. Летчик капитан Волошин вылез из кабины. Находясь рядом с ним, спрашивал техсостав замечания по состоянию самолета, я услышал фразу от него - "Самолет не тот!"
"Мы обслуживали самолеты, подвешивали боекомплект. Возле самолета находились летчики - руководитель полета Дякев, подполковник, капитан Волошин и ещё несколько летчиков. Фраза была от Дякева к Волошину. Вопрос был: что там с самолетом. Волошин ответил: "Самолет оказался в ненужное время в ненужном месте".
http://www.1tv.ru/news/social/285099
perevozchik62 19 марта 2018 | 12:47
Так вот они чем в Думе занимаются - оргиях и плотских утехах ?
Даже журнашлюшки удивились !
gregor 19 марта 2018 | 12:52
В думской комиссии по этике уже на этой неделе рассмотрят жалобы на главу международного комитета Леонида Слуцкого
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Вердикт - Леонид Слуцкий будет повышен в должности .
vladimir1967 19 марта 2018 | 13:10
gregor: ему официально разрешат трогать женщин за лобок.