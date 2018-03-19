В думской комиссии по этике уже на этой неделе рассмотрят жалобы на главу международного комитета Леонида Слуцкого, передаёт агентство РИА «Новости». Несколько представительниц СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах.

Стоит напомнить, что ранее большинство коллег по Госдуме, включая женщин, выступили в поддержку Слуцкого.