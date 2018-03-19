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12:29, 19 марта 2018

Элла Памфилова: Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России

Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова. Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие 6 лет.

В Центризбиркоме назвали рекордным результат Владимир Путина. Он набрал 76,6 процента голосов при явке в 67,5 процентов.
На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.

Комментарии

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kapitankolbaskin 19 марта 2018 | 13:01

Народ с властью так консолидируется шо Вова каждый раз пол Москвы перекрывает ,когда едет с этим самым народом встречаться где-нибудь в "рыбачьем поселке"...
Про инаугурацию ваще молчу...

buridan 19 марта 2018 | 13:03

Ключевое слово "самостоятельно".

liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 13:03

В яблоке истерика и мат до небес :)

kochar 19 марта 2018 | 13:04

"...Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь разрушения страны на следующие 6 лет."
Вот так правильней.

vagol71 19 марта 2018 | 13:05

Теперь понятно за что траванули в Англии. Народ сплотить нужно было!

vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 13:06

Борьба с Проклятым Западом за славное русское прошлое, оно же будущее, продолжается, ага.

barmaglotoff 19 марта 2018 | 13:08

т.е. траванули Скрипаля специально перед выборами, планируя это неизбежное "давление".

srk2658lu 19 марта 2018 | 13:10

Оказывается вовремя Скрипаля с дочкой отравили - для консолидации народа-богоносца вокруг Солнцеликого.

redrica 19 марта 2018 | 13:10

"Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России"
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А вы, Элла, не ошибаетесь?
Сначала народ России консолидировано связался с Украиной.
И только после этого началось давление Запада.

rash 19 марта 2018 | 13:12

Да, народ не пожелал встать на колени, продолжает дружно лежать (с).

oldbobby 19 марта 2018 | 13:13

Кабы не давление со стороны Запада , нипочём бы Путина не избрали, без давления - Сурайкин.

srk2658lu 19 марта 2018 | 13:13

Страх перед непредсказуемым будущим - вот что является главной причиной голосования за Путина.
Путь правит, с ним уже 18 лет, лишь бы не было хуже!
Рабская психология...

demosua 19 марта 2018 | 13:16

"самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны" - и какой путь они выбрали? не уточнила?

sadda 19 марта 2018 | 13:24

Скоро будем наблюдать как наши ракеты отважно бороздят просторы вражеского Запада, огибая яхты и виллы путинских чинуш и друганов.

drtomsky 19 марта 2018 | 13:25

Элла Александровна, пожалуй, права. Проблема лишь в исторических прецедентах почти столетней давности. Когда в прошлом веке немецкий народ под давлением стран-победителей (стран Запада в нынешней терминологии) сплотился вокруг своего фюрера, миру мало не показалось. Как вскоре и самому сплоченному немецкому народу.

(комментарий скрыт)

holic 19 марта 2018 | 13:33

Но можно спросить -вот с какого бы это перепугу?
Сравним.
2012:
- нефть за 100 долларов баррель
- рубль стабильно 30
-G8
- с Украиной мир, транзит, дружба, жевачка
- санкций нет
- гробов нет

За это время он ко всему тупо морально разложился с молодухой , постарел, убил Немцова и испугался Навального.
Вот и все достижения и перемоги.
И вот с какого перепуга при :
- нефти 60
- войне на двух фронтах
- рубле нестабильно 60
- мельдонии, полонии , новичке
- санкциях и прочей хунте рост показателей на 10 процентов и абсолютная деградация оппозиции?
Ну глупо же просто.
Ну так просто НЕ БЫВАЕТ.
Безысходность?(с)

andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 13:35

Свидомые признались, что они,десять лет, вынашивали убойный план " Новичок ". Не помогло...

alexander25101977 19 марта 2018 | 13:35

К конфронтации с Западом страну привёл Путин. Не надо путать причины с последствиями, госпожа Памфилова. То, что высокой явки вы добились принудиловкой и угрозами, а высокий процент Путину обеспечили всякие вбросы и карусели, - уже не для кого не секрет.

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