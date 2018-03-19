Элла Памфилова: Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России

Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова. Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие 6 лет.

В Центризбиркоме назвали рекордным результат Владимир Путина. Он набрал 76,6 процента голосов при явке в 67,5 процентов.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.