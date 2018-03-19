12:29, 19 марта 2018
Элла Памфилова: Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России
Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова. Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие 6 лет.
В Центризбиркоме назвали рекордным результат Владимир Путина. Он набрал 76,6 процента голосов при явке в 67,5 процентов.
На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.
Комментарии70
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kapitankolbaskin 19 марта 2018 | 13:01
Народ с властью так консолидируется шо Вова каждый раз пол Москвы перекрывает ,когда едет с этим самым народом встречаться где-нибудь в "рыбачьем поселке"...
Про инаугурацию ваще молчу...
buridan 19 марта 2018 | 13:03
Ключевое слово "самостоятельно".
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 13:03
В яблоке истерика и мат до небес :)
kochar 19 марта 2018 | 13:04
"...Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь разрушения страны на следующие 6 лет."
Вот так правильней.
vagol71 19 марта 2018 | 13:05
Теперь понятно за что траванули в Англии. Народ сплотить нужно было!
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 13:06
Борьба с Проклятым Западом за славное русское прошлое, оно же будущее, продолжается, ага.
barmaglotoff 19 марта 2018 | 13:08
т.е. траванули Скрипаля специально перед выборами, планируя это неизбежное "давление".
srk2658lu 19 марта 2018 | 13:10
Оказывается вовремя Скрипаля с дочкой отравили - для консолидации народа-богоносца вокруг Солнцеликого.
redrica 19 марта 2018 | 13:10
"Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России"
======================================================================
А вы, Элла, не ошибаетесь?
Сначала народ России консолидировано связался с Украиной.
И только после этого началось давление Запада.
rash 19 марта 2018 | 13:12
Да, народ не пожелал встать на колени, продолжает дружно лежать (с).
oldbobby 19 марта 2018 | 13:13
Кабы не давление со стороны Запада , нипочём бы Путина не избрали, без давления - Сурайкин.
srk2658lu 19 марта 2018 | 13:13
Страх перед непредсказуемым будущим - вот что является главной причиной голосования за Путина.
Путь правит, с ним уже 18 лет, лишь бы не было хуже!
Рабская психология...
demosua 19 марта 2018 | 13:16
"самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны" - и какой путь они выбрали? не уточнила?
sadda 19 марта 2018 | 13:24
Скоро будем наблюдать как наши ракеты отважно бороздят просторы вражеского Запада, огибая яхты и виллы путинских чинуш и друганов.
drtomsky 19 марта 2018 | 13:25
Элла Александровна, пожалуй, права. Проблема лишь в исторических прецедентах почти столетней давности. Когда в прошлом веке немецкий народ под давлением стран-победителей (стран Запада в нынешней терминологии) сплотился вокруг своего фюрера, миру мало не показалось. Как вскоре и самому сплоченному немецкому народу.
holic 19 марта 2018 | 13:33
Но можно спросить -вот с какого бы это перепугу?
Сравним.
2012:
- нефть за 100 долларов баррель
- рубль стабильно 30
-G8
- с Украиной мир, транзит, дружба, жевачка
- санкций нет
- гробов нет
За это время он ко всему тупо морально разложился с молодухой , постарел, убил Немцова и испугался Навального.
Вот и все достижения и перемоги.
И вот с какого перепуга при :
- нефти 60
- войне на двух фронтах
- рубле нестабильно 60
- мельдонии, полонии , новичке
- санкциях и прочей хунте рост показателей на 10 процентов и абсолютная деградация оппозиции?
Ну глупо же просто.
Ну так просто НЕ БЫВАЕТ.
Безысходность?(с)
andrey_yrich__a 19 марта 2018 | 13:35
Свидомые признались, что они,десять лет, вынашивали убойный план " Новичок ". Не помогло...
alexander25101977 19 марта 2018 | 13:35
К конфронтации с Западом страну привёл Путин. Не надо путать причины с последствиями, госпожа Памфилова. То, что высокой явки вы добились принудиловкой и угрозами, а высокий процент Путину обеспечили всякие вбросы и карусели, - уже не для кого не секрет.