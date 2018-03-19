Эксперты Организации по запрещению химоружия прибудут сегодня в Великобританию для расследования дела Сергея Скрипаля
Эксперты Организации по запрещению химического оружия прибудут сегодня в Великобританию для расследования дела Сергея Скрипаля. Им предстоит исследовать образцы вещества, использованного при отравлении бывшего полковника ГРУ.
Как ожидается, команда специалистов из Гааги встретится с должностными лицами из Научной лаборатории Минобороны Великобритании, чтобы обсудить процесс сбора проб. Эксперты намерены взять собственные образцы. Ими может стать воздух из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые посещал он и его дочь, образцы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих пострадавших. Затем все это исследуют в пользующихся высокой репутацией международных лабораториях, которые выберет Организация, сообщили в британском МИДе, отметив, что «результатов исследований следует ожидать минимум через две недели».
Экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании и затем обмененный на российских разведчиков, а также его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском Солсбери из-за отравления неизвестным веществом. Лондон возложил ответственность за случившееся на Москву, утверждая, что речь идет о разработанном в России нервно-паралитическом веществе «Новичок». Российская сторона все обвинения отрицает и требует предоставить доказательства.
Как сообщил ранее постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, Москва обязательно будет добиваться участия в независимом расследовании «дела Скрипаля».
Комментарии4
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romashka__ 19 марта 2018 | 12:12
Смерть Скрипаля была нужна только Кремлю.
kotvinder2 19 марта 2018 | 12:16
romashka__: Зачем?
olegleon 19 марта 2018 | 12:14
"чтобы обсудить процесс сбора проб. "
а то вдруг возьму что нельзя и как потом Терезе объяснять, что пробы указываю не на российское происхождение ОВ?
segris 19 марта 2018 | 12:18
Никто нас не допустит, иначе вскроется правда, а она англичанам не нужна.