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12:03, 19 марта 2018

Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули в казну 100 миллиардов долларов

Об этом в интервью CBSNews заявил один из них Мухаммед бин Салман. Он уверен, что антикоррупционная кампания была необходима. Из-за коррупции Саудовская Аравия ежегодно теряет от 5 до 10 процентов госрасходов.
Ранее были задержаны, как минимум, 11 принцев. После того, как они согласились выплатить деньги, их освободили.

Комментарии

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polsan 19 марта 2018 | 12:10

они могли и больше вернуть им пофиг, ещё накачают ))

wuwer 19 марта 2018 | 12:22

Насторожились властюки.. а если и их начнут прижимать...
там диппаспорта в одно место всунут... дэньги эсть?...чичас не будэт

liquidsky__ 19 марта 2018 | 12:24

Хороший патент для отечественного опыта. Не хотят сидеть всякие улюкаевы- пусть возвращают в 10 раз больше полученного.

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