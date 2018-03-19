12:02, 19 марта 2018
Александр Дрыманов будет жаловаться генпрокурору на то, как ведётся следствие по делу о коррупции высших офицеров СК
Руководитель московского Главка СК Александр Дрыманов будет жаловаться генпрокурору Чайке на то, как ведётся следствие по делу о коррупции высших офицеров Следственного комитета. Об этом он сказал перед заседанием Мосгорсуда, где будет давать показания в качестве свидетеля.
Сегодня в Мосгорсуде будет рассматриваться дело в отношении начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Он был задержан по обвинению в получении взятки вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и первым зам.главы Следственного Управления Москвы Денисом Никандровым. Последний, кстати, дал показания против Дрыманова, утверждая, что он также брал взятки.
Комментарии3
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gvs 19 марта 2018 | 12:11
Дрыманов пожалуется генпрокурору, генпрокурор пожалуется Цапкам или тому подобным. Все по понятиям... )))
patrik03 19 марта 2018 | 12:21
Александр Дрыманов будет жаловаться генпрокурору на то, как ведётся следствие по делу о коррупции высших офицеров СК...
Все коррупционеров, воров, убийц, оборотней в погонах, считать изменниками Родине и расстреливать под барабанную дробь.
olegleon 19 марта 2018 | 12:21
"я на вас жалобу напишу... коллективную"