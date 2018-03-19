Александр Дрыманов будет жаловаться генпрокурору на то, как ведётся следствие по делу о коррупции высших офицеров СК...

Руководитель московского Главка СК Александр Дрыманов будет жаловаться генпрокурору Чайке на то, как ведётся следствие по делу о коррупции высших офицеров Следственного комитета. Об этом он сказал перед заседанием Мосгорсуда, где будет давать показания в качестве свидетеля.

Сегодня в Мосгорсуде будет рассматриваться дело в отношении начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Он был задержан по обвинению в получении взятки вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и первым зам.главы Следственного Управления Москвы Денисом Никандровым. Последний, кстати, дал показания против Дрыманова, утверждая, что он также брал взятки.