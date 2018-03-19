Число избирателей в России за ночь после выборов неожиданно выросло
По крайней мере, это следует из документов ЦИКа.
Всего за сутки в России появилось полтора миллиона новых избирателей. Как пишет газета «Ведомости», это следует из протокола голосования, который сегодня утром опубликовал ЦИК. Число включенных в список избирателей составляет 108,7 миллиона человек. Между тем еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра в списках избирателей значится 107, 2 миллиона. А полтора миллиона новых душ – это почти 2% от числа тех, что пришли на избирательные участки. А 2% — это много по нынешним временам. Набрать больше смогли только три кандидата из восьми – Владимир Путин (76,7%, что стало рекордом), Павел Грудинин (11,8%) и Владимир Жириновский (5,7%). У Ксении Собчак – 1,6%, у Григория Явлинского – чуть больше одного процента. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали меньше процента. Явка, по данным ЦИКа, составила 67,5%.
Появление новых избирателей в документам в ЦИКе пока не объяснили.
Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова. Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие 6 лет.
Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов. В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки, а евро снился на 10 копеек. В свою очередь, основные биржевые индексы повысились менее, чем на полпроцента.
Комментарии46
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danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:05
Вот это правильно!!!
her 19 марта 2018 | 12:06
Всего за сутки в России появилось полтора миллиона новых избирателей.
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Путин - президент фальсификации :-)
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:07
her: рубята:»коломрасы!» гы
romashka__ 19 марта 2018 | 12:09
Жулики и воры пришли к власти.
Борьба за Россию продолжается.
arye_11 19 марта 2018 | 12:10
romashka__:
Появление новых избирателей в документам в ЦИКе пока не объяснили.
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А чего там объяснять.
Чечня и прочие чечено-подобные регионы, где работают свои законы математики.
Помните, как глава чеченского ИК на полном серьезе рассуждал, что в Чечне за Путина проголосуют не меньше 90% от избирателей, а "если будет надо, то проголосуют и 110-120%"
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:11
romashka__: матрёшка. Стреляйся. Борьбы.
patrik03 19 марта 2018 | 12:13
Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова...
А что за давление со стороны запада, это то что они отравили Серёгу и Юлию Скрипалей? Да мне эти "скрипали" как-то по херу, я бы и так пошёл голосовать, но что меня действительно подхлёстывало, так это призывы к бойкоту Е.Альбац, В.Шендеровича, С.Пархоменко, А.Венедиктова... ну и призывы остальной шантрапы, рангом помельче, "фельгенгауэров", "бычковых", "плющевых"... Очень приятно было голосовать и думать про Евгению Марковну.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:14
arye_11: член трехколёсный. Не пиши широко.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:20
patrik03: согласен.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:16
danko_fuflo: верно.
good_dobrai 19 марта 2018 | 12:17
romashka__:
Ромашка, какие вы все жалкие всё же,
И обижаться на вас, больных, негоже!
dorin1987 19 марта 2018 | 12:21
romashka__: /Борьба за Россию продолжается./ - Вы серьезно? Кто борется - 86% овощного населения РФ, которое помогло узурпации царька РФ, или 14%, которые ничего не делают в ожидании кончины царька РФ?
evgolius7 19 марта 2018 | 12:10
Число избирателей в России за ночь после выборов неожиданно выросло..
Воскресли и пришли с кладбища что бы проголосовать за Путина...зомби...
Имитация референдума о всенародной любви и доверии крепостных царю, чтобы развязать руки на изменение Конституции, закручивание гаек, посадку оппозиции и дальнейшее увеличение поборов
kottigr1 19 марта 2018 | 12:15
danko_fuflo: Это просто сознательные умершие избиратели вылазили из своих могил и ползли на ближайший избирательный участок.. Вдруг бы их кандидат не победил ?
Зомби - за Путина ! Больше Ада !
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:18
kottigr1: 5 детских садиков, 1 наркоман котингер. Из укрляндии.
vor_mbh_yo_xaxa 19 марта 2018 | 12:07
Выбор сделан!
Лузеры - скулят!
rampa 19 марта 2018 | 12:11
vor_mbh_yo_xaxa: ты так говоришь, как-будто выбор был сделан вчера )))) Или ты не патриот и раньше сомневался в итоге голосования?
prostovanya 19 марта 2018 | 12:24
vor_mbh_yo_xaxa: А бесы от радости пляшут...
romashka__ 19 марта 2018 | 12:07
Жулики и воры пришли к власти.
Борьба за Россию продолжается.
sveklotron_7 19 марта 2018 | 12:11
romashka__: Суроооовыыые годы прохоооодяяяят.....
mmm_333 19 марта 2018 | 12:07
кроме как воровать хорошо ничего не могут.
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 12:06
Это - не чудеса, демонстрируемые нацдилером-чудотворцем, а попытка героев-паМфиловцев выслужиться перед ним.
danko_fuflo 19 марта 2018 | 12:09
mikhail_spb_: юморной тролль. Сдулся. Перед. М.
captain_ 19 марта 2018 | 12:06
Хорошо, что Путина выбрали!
Человек с нефтью по 120$ ничего не смог сделать, но с нефтью по 60$ точно все получится!
piter_ug 19 марта 2018 | 12:07
//неожиданно выросло//
памфилова неожиданно понесла.
putin_itogy 19 марта 2018 | 12:07
Мёртвые души северо-корейских гастрбайтеров..?
Их в Подмосковье только, 2 миллиона душ трудится на плантациях Дмитровского района.
ostanovka 19 марта 2018 | 12:16
putin_itogy: да вот тут и не знаю, может, это и к лучшему, что они в Подмосковье обитают. Хоть будет им что нормальное кушать, а не коренья на сопках копать.
Чисто из общечеловеческих ценностей исходя.
pusto1 19 марта 2018 | 12:07
Даже Марадона выборы признал, чтож вам 76 проц мало?
sadda 19 марта 2018 | 12:08
На то они и фейковые выборы.
gvs 19 марта 2018 | 12:08
Стройными рядами, бок о бок с мертвыми душами - в каменный век! Ура, товарисчи!
ringmenn 19 марта 2018 | 12:10
-----Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова.----
Даже мертвые встали, что бы проголосовать!!!
ys171717 19 марта 2018 | 12:11
Результат деятельности шайки Урфина Джюса, обещавшего создать конкурентное и правовое государство, за 18 лет цен на нефть в среднем в 4 раза выше, чем в 90-х:
(1) 23 млн официально нищих, а реально 72% (планка бедности тут в 6 раз (!) ниже, чем в Штатах),
(2) безработица и инфляция в полный рост,
(3) пенсии размером с квиток ЖКХ,
(4) вдвое меньше больниц, на треть меньше школ,
(5) вдвое больше чиновников, весь бюджет на силовиков,
(6) тотальная коррупция и дворцы дружков с олимпиадами вместо пенсий,
(7) дорог всё нет, ни одного родного технологичного товара в продаже, ипотека по тройным ставкам, полная зависимость от нефти-газа, экономика размером с Португалию,
(8) ученые бегут, православные фарисеи процветают маковками на каждом углу вместо детсадов и больниц,
(9) на ТВ сплошная цензура и ложь,
(10) стукачество,
(11) зависимые суды и беспредельные менты, Беслан и Дубровка,
(12) Навального не допускают на выборы через липовую уголовку, берут брата в заложники,
(13) война против Украины и Грузии,
(14) поддержка сирийского и чеченского людоедов,
(15) НАТО окружает,
(16) весь мир презирает, кроме Венесуэлы и Никарагуа конечно,
(17) а ныне еще и стариков и их дочерей травит,
(18) в ответ на мои 17-ть пунктов выше платные тролли в комментах пожелали СМЕРТИ от рака моим детям и родителям, благодарен им за то, что они проявили истинную сущность режима.
Но можно иначе, для справедливости: что он сделал хорошего для каждого? Ответ: ничего.
Он боялся только низкой явки, которая делает его слабым перед лицом окружения. Так и случилось. Он впервые по факту набрал МЕНЬШЕ половины от общего списочного состава всех избирателей. Такого позорного результата у него никогда не было.
patrik03 19 марта 2018 | 12:15
ys171717:
Шесть лет будешь эту мульку копипастить, просвещать народ до следующих выборов?
sorcerer_alastor 19 марта 2018 | 12:12
Ха-ха! Небось пьяные в сосиску валялись, когда были выборы. А потом ночью протрезвели и вперед - голосовать за Путина!
ostanovka 19 марта 2018 | 12:13
Блестяще, тётенька Элла!!
Значит, все остальное возюканье с "выборами"- такая же бестолковая мастырка.
Как ты вовремя подсуетилась!!
Если бы верила ты в господа, то знала бы: тайное всегда становится явным.
balkin 19 марта 2018 | 12:14
Даёшь рождаемость и производительность труда новорожденных!
ringmenn 19 марта 2018 | 12:14
Левую цифру себе нарисовать можно, только страна от этого богаче и сильней не станет. И удавленная экономика от этого не воскреснет. Так что, посмотрим сколько хоббит протянет в последние 6 лет и чем для него это кончится!!
rico76 19 марта 2018 | 12:15
Другой песни от проигравших по всем статьям либерастов и нельзя было ожидать!)
Ваше место у политической параши после этих выборов!)
tks 19 марта 2018 | 12:15
Путин это грязная, но мастерская ложь. И смерть.
ex_ex 19 марта 2018 | 12:16
"Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова."
Да, что бы мы делали без Запада? Просто даже страшно себе представить. Пришло бы всего 30 процентов населения на выборы, никто бы не сплотился вокруг ленинского ЦК, вождя могли бы перевыбрать лишь со второго захода. Но, по счастью, Запад был, есть и будет всегда. А если бы его не было, то его стоило бы выдумать.
shtuchka404 19 марта 2018 | 12:18
А на сайт ЦИК зайти слабо? И посмотреть сведения о численности избирателей на 01.01.2018
aleks12 19 марта 2018 | 12:19
Число избирателей в России за ночь после выборов неожиданно выросло
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Гоголь рулит
tks 19 марта 2018 | 12:20
"Царь то ненастоящий!!"
© из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
pukkk 19 марта 2018 | 12:20
Сегодня, к сожалению, тольно ФАЛЬСИФИКАТ в магазине
permiachka 19 марта 2018 | 12:20
Между тем каждый избиратель, невключенный в свой родной список повышает явку два раза.
Первый раз, когда в знаменателе дроби при вычислении явки оказывается меньшее количество избирателей.
Второй раз, когда избирателя вносят в дополнительный список. Любой дополнительный список голосует полностью - все 100%. Пришел, тебя внесли в доп. список, ты проголосовал. Числитель "проголосовавшие" равен знаменателю "дополнительный список", явка по дополнительному списку 100%.
Из нашей семьи (3 избирателя) в родном тридцатилетнем списке оказался только один избиратель. УИК 3227 Мотовилихинский район, г. Пермь.
sasass 19 марта 2018 | 12:21
При ручной фальсификации не трудно ошибиться на один нуль....