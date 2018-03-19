Число избирателей в России за ночь после выборов неожиданно выросло..

По крайней мере, это следует из документов ЦИКа.

Всего за сутки в России появилось полтора миллиона новых избирателей. Как пишет газета «Ведомости», это следует из протокола голосования, который сегодня утром опубликовал ЦИК. Число включенных в список избирателей составляет 108,7 миллиона человек. Между тем еще накануне председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра в списках избирателей значится 107, 2 миллиона. А полтора миллиона новых душ – это почти 2% от числа тех, что пришли на избирательные участки. А 2% — это много по нынешним временам. Набрать больше смогли только три кандидата из восьми – Владимир Путин (76,7%, что стало рекордом), Павел Грудинин (11,8%) и Владимир Жириновский (5,7%). У Ксении Собчак – 1,6%, у Григория Явлинского – чуть больше одного процента. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали меньше процента. Явка, по данным ЦИКа, составила 67,5%.

Появление новых избирателей в документам в ЦИКе пока не объяснили.

Давление со стороны Запада помогло консолидации народа России. В этом уверена глава ЦИКа Элла Памфилова. Она считает, что самое главное – это настрой избирателей, их желание самостоятельно выбрать путь развития страны на следующие 6 лет.

Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов. В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки, а евро снился на 10 копеек. В свою очередь, основные биржевые индексы повысились менее, чем на полпроцента.