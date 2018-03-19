Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о пари, которое они заключили перед выборами

В своём Инстаграме Дудь опубликовал фотографию бритвенного станка. Грудинин обещал сбрить усы, если наберет меньше 15% на выборах.

Кандидат от КПРФ показал худший результат для партии на президентских выборах. В 2012 году Геннадий Зюганов набрал 17 процентов голосов, в 2008 – почти 18. В 2004 выдвигавшийся также от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой почти 14 процентов избирателей.