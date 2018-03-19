11:31, 19 марта 2018
Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о пари, которое они заключили перед выборами
В своём Инстаграме Дудь опубликовал фотографию бритвенного станка. Грудинин обещал сбрить усы, если наберет меньше 15% на выборах.
Кандидат от КПРФ показал худший результат для партии на президентских выборах. В 2012 году Геннадий Зюганов набрал 17 процентов голосов, в 2008 – почти 18. В 2004 выдвигавшийся также от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой почти 14 процентов избирателей.
Комментарии24
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her 19 марта 2018 | 11:42
Журналист Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о пари, которое они заключили перед выборами
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гыыы, а помнится для поднятия рейтинга, Грудинин косил под Сталина, типа у него тоже есть усы.
Вот он теперь и будет - Сталиным без усов. :-)
socialism 19 марта 2018 | 11:55
her: А ты чего ехидничаешь? Хочешь, что бы тебе напомнили сколько процентов получили тебе подобные?
rampa 19 марта 2018 | 12:04
socialism: подобные her получили 40% не пришедших на выборы )))))
entoni 19 марта 2018 | 12:04
socialism: Да этот чухонец, пропахший тухлыми шпротами под пиндосами ходит, он бы вообще ничего не получил нигде))))
pavelmistery 19 марта 2018 | 12:14
socialism: Напомнить тебе, как власть прибегала к любым незаконным средствами, чтобы не допустить Навального к выборами, как не давали другим нормально выступать, приходили к наблюдателям к обысками, как фальсифицировала эти самые выборы?
Убери всё это и результаты будут совершено другими...
astet 19 марта 2018 | 11:56
her: Вот он теперь и будет - Сталиным без усов.
""Грудинин - президент, которого ждали."
Поэтому, нужно говорить о нём с почтением ;)))
А поскольку он от продажной КПРФ,
то и сам врун и болтун
и ничего сбривать не станет.
alle_op 19 марта 2018 | 12:01
her:
"Будешь на селе почетным кубком,
за который драться не хотят..."
nelibermot16 19 марта 2018 | 11:43
Грудинину занизили результат и жестко мочили по ТВ, не надо ему сбривать усы
her 19 марта 2018 | 11:46
nelibermot16: Грудинину занизили результат и жестко мочили по ТВ, не надо ему сбривать усы
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Чувак, ты же Путину зад лизал, а теперь уже облизываешь Грудинина.
Вот так гниды-"патриоты" своих предают. :-)
alexander25101977 19 марта 2018 | 11:50
her: Подожди, когда на их ватные головы начнут падать ядерные подарочки от любимого Трампушки, они будут во всеуслышание проклинать своего Путина.
russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 11:46
nelibermot16: То есть карлик подтасовывал результаты?
michael_golubchik 19 марта 2018 | 11:51
nelibermot16: Грудинину занизили результат и жестко мочили по ТВ
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Зюганова тоже мочили.
Это все понятно. Но он обещал сбрить усы именно если официальные результаты будут меньше 15% в тех условиях борьбы какие есть.
lenin3 19 марта 2018 | 12:14
michael_golubchik: Газзаев,помнится,тоже обещал сбрить усы,но постеснялся...)))
michael_golubchik 19 марта 2018 | 11:56
nelibermot16: Вот если я спорил с теми кто говорил, что Явлинский наберет меньше 1%, и говорил, что Явлинский все-таки наберет больше 1%. То я знал от тех условиях в каких придется действовать. И не утверждал даже, что официально у Явлинского будет больше 2%.
Соображать же надо с какими мошенниками имеешь дело.
gibs 19 марта 2018 | 11:50
побреется или не побреется???? для меня это была и есть единственная интрига президентских выборов в россии.....
socialism 19 марта 2018 | 11:52
Грудинина действительно мочили по ТВ. Каждый день повторяли про заграничные счета. Чего стоит только та женщина, которую позволили привести на дебаты к Соловьёву. Такого на телевидении не позволяли себе никогда! Это была настоящая травля и вакханалия. Так что усы сбривать не надо.
wuwer 19 марта 2018 | 11:53
))) ППЦ...проблемы...,кто, что будет брить.... в трудно доступных местах
Развлекаловка....а кули ...
у мну дачка в Аргентине с плантацией коки... фирма с алмазной трубкой...
пару скважин в Сыктывкаре ( хрен выговоришь и на карте найдешь)....
ну и пару лимонов послушного быдла, в стойле за пахлёбку и лапшу на ухи
apels 19 марта 2018 | 11:53
Ну хоть такая интрига какбывыборов :)
Пусть борется за усы и выводит толпы коммунистов на улицы!
gennomov 19 марта 2018 | 11:56
Если бы Грудинин набрал более 15% то у Путина стало бы меньше 75%, те меньше 50% от зарегистрированного числа избирателей. А где взять не у Сурайкина же, поэтому вместе с уворованными процентами Грудинин должен отдать Путину и усы.
aromatnay 19 марта 2018 | 11:57
Грудинин мочил сам себя. Вел себя на дебатах, как истеричная девушка. Обижусь, убегу, сбегу. Это что за кандидат, который не умеет держать удар. Ксюша, на фоне его, выглядела куда более достойно. Даже зауважала ее.
И после выборов, сильный человек должен достойно признать поражение, а он...
wuwer 19 марта 2018 | 12:16
aromatnay: То ли дело Жириновский
И сапоги в Индийском помыл
И Россию в виде ослика кнутом погонял
И беременную журналистку на Пасху своим дяревенским шакалам на" потребу" давал
И стаканы с жидкостями во все стороны летели
____________________________________________________________
А не подсудная ..Я.. проститутка Властная
real74 19 марта 2018 | 11:59
Не сбреет, ус даю!
sg75g 19 марта 2018 | 12:11
Ладно Грудинин. Остальные вообще не старлись. А на хрена, если теперь еще 6 лет можно доить заокеанских кураотров и не хрена не делать
Что бывает, когда в результате рЫвалюции власть вдруг оказывается в руках у скачущих бабуинов показала Украина. Даже помощь кураторов не помогает. Теперь лет 20-30 будут достигать уровень 1913, то бишь 2014 года..
piter_ug 19 марта 2018 | 12:12
«Разговаривать не надо,
Спорим лучше на усы,
Я вам нынче в Ленинграде,
Дам копченой колбасы....
А потом он, как и надо,
кушал рыжие усы.
Хохотал я до упаду,
чуть не лопнули трусы».
А. Дольский