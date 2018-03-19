За ночь президентских выборов количество российских избирателей выросло на полтора миллиона человек
Как пишут «Ведомости», это следует из протокола голосования, который опубликовал сегодня утром Центризбирком. Ещё накануне Элла Памфилова говорила, что в списках значатся 107 миллионов человек.
Глава ЦИКа Элла Памфилова поблагодарила граждан России за неравнодушие к судьбе страны. По её словам, россияне потрудились, как избиратели. Явка на президентских выборах составила почти 67,5 процентов.
Владимир Путин набрал рекордные 76,6 процента. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.
Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России, так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью «Интерфаксу» он сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпинь «теперь будет пожизненно». По мнению Жириновского, главным органом власти в России станет Госсовет.
Комментарии42
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danko_fuflo 19 марта 2018 | 11:37
Вот это правильно!!!
danko_fuflo 19 марта 2018 | 11:40
danko_fuflo: наши мерзкие коклотролли терлись голами и отдачи 0. Я бы на месте госдепа уволил их чёртовой матери без сохранения доходов в гривнах. И бабке данко1 веревку подорил в маями и смачный кусок мыла!
budweiser23 19 марта 2018 | 12:01
danko_fuflo: мой друг, срочно примите галоперидол, он снимит очередной психический припадок... и утешит перевоспаленный мозг кремлебота.
sosiobama 19 марта 2018 | 12:19
danko_fuflo: Похоже хомячьи ряды поредели, kottigr1 что-то не видно)) Уж не вздёрнулся -ли?))
captain_ 19 марта 2018 | 11:50
Нє ржать!:
"Мировые лидеры поздравляют Путина с победой на выборах: Путина поздравили Рауль Кастро и Диего Марадона. поздравительные телеграммы Путину направили президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев"
Ггггг....
olegleon 19 марта 2018 | 11:59
captain_: даже ВВС не стало врать так как ты.
"Chinese President Xi Jinping said his country's partnership with Russia was at its "best level in history"... The leaders of Kazakhstan, Belarus, Venezuela, Bolivia and Cuba were among others who also sent their best wishes"
hunterhead 19 марта 2018 | 12:18
olegleon: "Chinese President Xi Jinping said his country's partnership with Russia was at its "best level in history"
Что читая между строк можно понять: Китай сожрет Россию и кости выплюнет. Китайцам уже давно места не хватает. Так что учи китайский, olegleon....:-D А Вовочка теперь до своей смерти будет вести бедную Россию к вашему светлому северокорейскому будущему. С чем вас и поздравляю...:-D
sveklotron_7 19 марта 2018 | 12:02
captain_: Что ж ты китайского лидера скромно опустил фраерок? Святая легенда об изоляции посыпется?
serhio_25__ 19 марта 2018 | 12:07
captain_: ""Ггггг.... "" - вот она рабская сущность укра. У укра все для других, ничего для себя. У укра обязательно должно быть одобрение Хозяина.
buridan 19 марта 2018 | 11:52
danko_fuflo: Видимо, задача была натянуть до"более 50 процентов от общего числа избирателей".
danko_fuflo 19 марта 2018 | 11:53
buridan: натянул? Видимо.
from_russia_with_boyaryshnik 19 марта 2018 | 11:38
Бензоколонка выбрала смотрящего. Повезло карлику с такой удобно - узколобой паствой ;)
sveklotron_7 19 марта 2018 | 12:04
from_russia_with_boyaryshnik: Народ не тот. Подводит "широколобых лучших людей".
idaforever 19 марта 2018 | 11:41
только одно удивило - а почему так мало???
ostapbey 19 марта 2018 | 11:45
idaforever: они СВЕТ выключили..
А то схожий случай был в роддоме,!! Там таким способом перекрыли "выход" близнецов.. По просьбе изумленного отца.
Даже..
varangian2011 19 марта 2018 | 11:46
idaforever: Власть преследовала цель - явка должна быть больше чем на прошлых выборах где было 65,5%, поэтому натягивали всеми способами.
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 11:41
Ничего вечного не бывает.
Ну, сделают какой-то госсовет.
Видимо, по аналогии с политбюро цк кпсс.
Так он тоже сгниёт и рухнет.
Другой вопрос - сколько времени им отпущено и, соответственно, сколько они отнимут у страны и у народа.
taglit 19 марта 2018 | 11:47
mikhail_spb_: размножаются почкованием? новый прорыв россии?!
danko_fuflo 19 марта 2018 | 11:48
mikhail_spb_: ой, юморной тролль, мало тёрся! Порезче надо. Наверное, вероятно, однако, аналогии, рухнет, отпущенно.
kriemsdik 19 марта 2018 | 11:55
mikhail_spb_: Лучшая аналогия - ГКЧП. Такой же самозванный и никого, кроме себя не представляющий комитет. Самый честный и порядочный член которого потом застрелился.
tks 19 марта 2018 | 11:56
mikhail_spb_: Типа Политбюро есть и сейчас - т.н. Совбез. И фактический глава гос-ва это Патрушев, генсек Совбеза.
Сами они никогда не уйдут. И народа нет: есть только массы. "Селекция" большевиков удалась "на славу"!
ostapbey 19 марта 2018 | 11:42
На Навального пашет Панфилова.. За валюту!!
И за печеньки..
даже.
hz6691 19 марта 2018 | 11:44
Рождаемость резко выросла! Как и обещал президент!
varangian2011 19 марта 2018 | 12:04
hz6691: "Голосование на дому" выросло в 5 раз !!! 5 миллионов бюллетеней в переносных урнах по результатам ЦИК, Это из 70 миллионов "проголосовавших" вообще. В регионах "голосование на дому" достигает 20-25%. Это невиданный пи..ец товарищи !!!
pensioner25 19 марта 2018 | 11:44
Путин собирает свою братву и говорит:
- Но что, коллеги, победить-то мы победили,
но на что жить будем. Ведь все в стране мы уже разворовали.
Медведев, после пьяной ночи:
- Так у нас народ еще не до конца выдоенный.
- А ты, Димон, доить-то умеешь?
- А мы Панфиловой поручим. Она баба крепкая,
похожа на деревенскую. Да и с выборами
вон как хорошо нам помогла. Главное - определиться,
с какого возраста доить начинать и где закупить доильные установки.
- Вот, Дмитрий Анатольевич, не зря ты вчера опять всю ночь не спал.
Да, талант не пропьешь. Так и быть, оставаться тебе премьером еще срок.
a_111111 19 марта 2018 | 11:46
бабы нарожали
tks 19 марта 2018 | 11:47
Непереходящее, стойкое ощущение массового обмана.
ivar1964 19 марта 2018 | 11:48
Количество избирателей определяется не численностью голосующих людей, а количеством напечатанных бюллетеней! Это настолько очевидно, что обвинять Памфилову бессмысленно!
wuwer 19 марта 2018 | 12:01
ivar1964: Ой ... да он сам пришёл.....я не виноватая....подмахнула пару раз, слегка
На Очередном 292 съезде партии "Родина в кругу врагов"..
все дружно осудили предыдущего врага- председателя
Даже Сам -зам врага народа ...тайно, записывал и исправно исполнял,
все подрывные распоряжения агента Альфы -Центавры
rus095 19 марта 2018 | 11:50
Как интересно Эхо округляет проценты проценты у кандидатов в президенты. У Путина сейчас официально 76.67%- Эхо пишет 76.6%- то есть округляет в явно меньшую сторону. У Жириновского 5.66%- но у него Эхо округляет до 6%. Да и у Грудинина 11.78 % -Эхо округлило до 12%. И у Собчак 1.68% превратились в 2%.То есть ну хоть чуток но уменьшить результаты победы Путина. А про то что вся демшиза набрала 2.72%-Эхо молчит, хотя всем понятно это полный крах либерастни в России.
neyexo 19 марта 2018 | 11:51
Короче Войнович был прав.
А я не верил в конце 80-х
cypher 19 марта 2018 | 11:51
Точная цитата из Ведомостей:
=За ночь выборов число российских избирателей выросло на 1,5 млн человек, следует из протокола голосования, опубликованного ЦИК по состоянию на 9 утра 19 марта. В список избирателей включено 108,727 млн человек. Между тем еще накануне Памфилова объявила, что по состоянию на 9 утра 18 марта в списках избирателей значатся 107,23 млн человек. Разница составила 1,497 млн. Это почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.=
Умеют считать, сволочи! А нужны ли скрепоносной Рашке, населённой патриками и полезными идиотами Навального, люди, умеющие считать?
Главред Ведомостей наверняка схлопочет сердечный приступ ...или у него найдут аргентинский кокс...
sveklotron_7 19 марта 2018 | 12:09
cypher: Разница составила 1,497 млн. Это почти 2% от 73 362 452 избирателей, пришедших на избирательные участки.=
Эти 1,5 миллиона (2% от 73 362 452 пришедших избирателей) как раз и повергли бы Путина и вознесли на пьедестал победителей либеральных лидеров!
Путен! Верни Явлинскому и Ксении украденную победу!
vladimir1967 19 марта 2018 | 11:52
Вопрос какой длины будет эта жизнь.
budweiser23 19 марта 2018 | 11:55
Конечно!
Первоначальные 66.6% выглядели, как-то неприлично...
demokratru 19 марта 2018 | 11:55
Горжусь россиянами. Мы сделали правильный выбор. Путин-лучший Президент, все остальные-сброд собачий. Россия-вперед!
kochar 19 марта 2018 | 11:55
Если по хорошему-то явка реальна была меньше 50%.
Ну а если ещё стопроцентные республики и вбросы не принять всерьёз то процентов 40.
Предположим,что действительно за Путина 70%,то из 40% проголосовали за нищету 28,
Вопрос на засыпку: за кого бы дали 72% не пришедших на выборы ?
sveklotron_7 19 марта 2018 | 12:07
kochar: Ну конечно же за Ксению и Ггишу! Об чем гечь, мигейший?
rus095 19 марта 2018 | 12:19
kochar: ну тогда следуя вашей логике давайте посчитаем сколько проголосовало за демшизу? Если по вашему явка была 40%( на видеокамеры и сотню тысяч наблюдателей на местах голосования-наплюем,сделаем вид что их нету). Значит за объединенную демшизу проголосовало много меньше 0.5 процента. Полный крах демшизы в России.
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 11:57
Чичиков обзавидовался бы.
nikolashin2017 19 марта 2018 | 12:08
что приписать жулью,то для воров -украсть!
двойная выпала стране моей напАсть...
ac_dc 19 марта 2018 | 12:18
70/70!!!
Выполним и перевыполним!!!
Знакомый лозунг.
Пятилетку в три года!!!.
Перевыполняли...
Статуправление трудилось. Как сами статистики говорили о смысле своей работы
" Точный учет приблизительных данных"
Сейчас славно потрудился ЦИК.
Да еще мутная система ГАС-выборы.
Увеличить на 1,5 млн. число избирателей только чтоб сделать красивую цифру: "Более половины населения страны "...
Да нет проблем!!!