За ночь президентских выборов количество российских избирателей выросло на полтора миллиона человек

Как пишут «Ведомости», это следует из протокола голосования, который опубликовал сегодня утром Центризбирком. Ещё накануне Элла Памфилова говорила, что в списках значатся 107 миллионов человек.

Глава ЦИКа Элла Памфилова поблагодарила граждан России за неравнодушие к судьбе страны. По её словам, россияне потрудились, как избиратели. Явка на президентских выборах составила почти 67,5 процентов.

Владимир Путин набрал рекордные 76,6 процента. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.

Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России, так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью «Интерфаксу» он сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпинь «теперь будет пожизненно». По мнению Жириновского, главным органом власти в России станет Госсовет.