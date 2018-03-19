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11:05, 19 марта 2018

Завершился розыгрыш Кубка мира по лыжным гонкам

Его триумфаторами стали норвежские спортсмены.

Норвежцы доминировали на Олимпиаде, и победа в общем зачете Кубка мира также осталась за ними. У мужчин Большой хрустальный глобус забрал вундеркинд Йоханнес Клэбо. В Пхенчхане он выиграл три золотых медали, победа в Кубке мира закрепила за ним славу будущего Императора мировых лыж. Лучший из россиян – Александр Большунов – остался четвертым. Это прекрасный результат для молодого спортсмена, которые привез с Олимпиады сразу четыре медали. К тому же Большунов выиграл последнюю гонку сезона. А вот Сергею Устюгов, только двенадцатый. Лидер сборной России имел проблемы с травмами, к тому же, по воле МОК, остался без Олимпиады. У женщин победа в общем зачете также осталась за норвежкой. Хейди Венг осталась ни с чем в Пхенчхане, но Большой глобус, по итогам сезона, завоевала. Лучшая из россиянок – Наталья Непряева – 13-я. Живая легенда женских лыж Марит Бьорген в общем зачете обосновалась на пятой строчке. В воскресении она выиграла последнюю гонку сезона, которая возможна, была и последней гонкой в карьере 38-летней спортсменки.

Следующий лыжный сезон стартует только в ноябре.

Комментарии

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ukov 19 марта 2018 | 11:22

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ematveev 19 марта 2018 | 11:41

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