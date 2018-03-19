"Отравление Скрипаля, выборы в РФ и новые санкции обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза"

Отравление Сергея Скрипаля, президентские выборы в России и новые санкции в отношении Москвы обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза.

Вопрос об отравлении бывшего полковника российского ГРУ и его дочери в повестку не внесён. Но обсуждать его будут, заверил РИА дипломатический источник в Евросоюзе. Ранее ЕС поддержал Британию, которая заявила: за отравлением Сергея Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия, а глава британского МИДа Борис Джонсон даже обвинил в этом президента Путина. Президентские выборы в России, в том числе Крыму и Севастополе на встрече министров иностранных дел обсудят тоже. Как и возможное усиление антироссийских санкций. Этот вопрос намерен поднять на встрече глава украинского МИДа Павел Климкин. Он рассказал Би-би-си, что Украина призовёт цитата «осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма». МИД Франции накануне днём, то есть завершения президентских выборов в России, заявил, что не признает итоги голосования в Крыму. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Россией», — говорится в документе.

Киев как напоминает телеканал 112.Украина готовит меморандум о нарушениях прав крымских татар и украинцев в Крыму, а также вопросами, связанными с финансированием терроризма на востоке страны. И планирует в июне подать иск в Международный суд ООН.