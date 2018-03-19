Отравление Скрипаля, выборы в РФ и новые санкции обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза
Отравление Сергея Скрипаля, президентские выборы в России и новые санкции в отношении Москвы обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза.
Вопрос об отравлении бывшего полковника российского ГРУ и его дочери в повестку не внесён. Но обсуждать его будут, заверил РИА дипломатический источник в Евросоюзе. Ранее ЕС поддержал Британию, которая заявила: за отравлением Сергея Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия, а глава британского МИДа Борис Джонсон даже обвинил в этом президента Путина. Президентские выборы в России, в том числе Крыму и Севастополе на встрече министров иностранных дел обсудят тоже. Как и возможное усиление антироссийских санкций. Этот вопрос намерен поднять на встрече глава украинского МИДа Павел Климкин. Он рассказал Би-би-си, что Украина призовёт цитата «осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма». МИД Франции накануне днём, то есть завершения президентских выборов в России, заявил, что не признает итоги голосования в Крыму. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Россией», — говорится в документе.
Киев как напоминает телеканал 112.Украина готовит меморандум о нарушениях прав крымских татар и украинцев в Крыму, а также вопросами, связанными с финансированием терроризма на востоке страны. И планирует в июне подать иск в Международный суд ООН.
Комментарии16
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nikitin43 19 марта 2018 | 11:15
круглыми сутками незаконно в течении 2 недель промывание мозгов больным россиянам сказалось на результатах
nikitin43 19 марта 2018 | 11:17
nikitin43: добавлю что никто из оппонентов путену не сказал что он вор и убийца .и что россиянам придётся отвечать и за скрипаля , за украину , сирию
dataan 19 марта 2018 | 11:36
Вот блин дэбилы заморские. :))))))))))))))))))))
У самих их проблем выше крыши, а они чужие выборы обсуждают. :)))))))))))))))
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 11:44
dataan: Удило, у тебя что, утреннее обострение?
И да, ватное, ты не задумывалось, почему твои хозяева свои счета, недвижимость, семьи и любовниц - держат именно у заморских дебилов.
А не где-нить в уютном Челябинске.
Успехов тебе в такой непривычной умственной деятельности.
jblack2 19 марта 2018 | 11:17
Население России в подавляющем большинстве поддержала проводимую руководством политику.
Санкции в таком случае, смогут ударить по карману, не не принесут желаемого эффекта, связанного с расколом общества изнутри.
perestarok 19 марта 2018 | 11:31
jblack2: "Санкции в таком случае, смогут ударить по карману, не не принесут желаемого эффекта, связанного с расколом общества изнутри."
Мало того. Шум поднятый Мей сплотил Россию и явка была реальной и очень большой.
dataan 19 марта 2018 | 11:39
Да и санкции уже сколько лет они всё наращивают и наращивают. А кто нибудь их почувствовал? Нет!. Так что пусть дэбилы заморские обсуждают всё что им вздумается, если больше делать нечего. Бу-га-га-га-га :))))
pusto1 19 марта 2018 | 12:14
perestarok: Количество вбросов сплотило россиян. :)
olegleon 19 марта 2018 | 11:19
". Этот вопрос намерен поднять на встрече глава украинского МИДа Павел Климкин."
двумя руками пусть поднимает. только вот Украина не ЕС.
raffal 19 марта 2018 | 11:39
olegleon:
Ага, болван, такое откровение и ошеломляющая новость, информация, что Украина не в ЕС;)) Неужели? А мы и не знали...;))
Только Украина будет присутствовать на саммите ЕС, а Россия нет. Ну, не приглашают больше Россию никуда, а болван-русофоб этому рад и неустанно кривляется. А всё потому, что русофоб!
neyexo 19 марта 2018 | 11:20
Может поздравите сначала, для приличия
Ну целовалоись же с Кадаффи?
perestarok 19 марта 2018 | 11:29
"Отравление Скрипаля, выборы в РФ и новые санкции обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза"
А какое их собачье дело до наших выборов?
wuwer 19 марта 2018 | 11:33
perestarok: Это вы про шампанское в ГД и езду с флагами по Маськаабаде в честь Трампа?
ivan127_4 19 марта 2018 | 11:41
Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству
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«8 апреля 2014 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Советом безопасности ООН в очередной раз рассмотрена ситуация на Украине», передает портал Newsland. По этому вопросу экспертами вынесено заключение в рамках международного права: оказывается, после того, как распался Советский Союз, Украина не провела и зарегистрировала надлежащим образом в ООН демаркацию своих границ как государства. По границам она остается административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который не имеет в ООН законную силу. К тому же, соглашения о границах, принятые в рамках СНГ, не действительны, потому что Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта 2014 г. принял решение о выходе из СНГ, 20 марта Украина передала в исполком СНГ ноту о прекращении председательства в организации.
А так как страна не имеет официальной границы в рамках международного права, то нет никаких оснований говорить о ее нарушении. Также, не имеется оснований говорить и о сепаратизме, то есть насильственном изменении конфигурации границы."
(Источник Эхо Москвы)
fr_perren 19 марта 2018 | 11:53
Отныне все самое судьбоносное для нашей страны будет происходить за ее пределами.
timwlad67 19 марта 2018 | 11:59
Ну вообще то запад разыгрывает всю ту же политику назначения виновного с плохим и хорошим следователями ,то есть навязывая комплексы неполноценности с дальнейшим подчинением своей власти.
Тоже самое проделывали с Ираном с помощью Израиля.Израиль не поняв ,что это театр , всерьёз принял всё происходящее и у Израиля крышу совсем сдвинуло до полного фанатичного параноидального психоза и только повторять могут Иран это враг не видя как еврейские ортодоксальные секты своей националистическое религиозной внутренней политикой снутри пожирают израильскую государственность.Тоже самое происходит и сейчас по отношению запада к России и с Брюсселем,Лондоном и Вашингтоном.Ну, а роль Израиля который фанатично свихнулся на паранойи против России играет Украина.
И пока западные политики в фанатичном порыве разводят истерию поливая помоями назначенного врага,в кулуарах западные предприниматели пытаются совершать сделки в свою пользу используя эту истерию.Так было и с Ираном.Тоже самое происходит и с Россией.
Но проблема для запада в том,что запад тоже разделён на три экономические зоны имеющие свои валюты.
И кормить друг друга за счёт ущемления своих интересов они не собираются.
Брексит рухнет по той причине что банки не смогут компенсировать потери при разрыве единой системы и перестройку на другие формы финансовых отношений .Специалистов нет.Есть только умеющий воровать и отмывать..И это только ослабит Евросоюз которые погрузятся в противоречия как это было и с СССР выясняя кто кому больше должен и кто кого кормит.
Банкиры запада не могут удержать от распада свою же систему.
Кризис с американской ипотекой угробило единую банковскую систему запада.И плюс атаки США на банки Евросоюза ради политических амбиций разрушило взаимосвязях европейских банков так как банки перестали исполнять ранее заключённые сделки.
И так,плохие хорошие следователи с назначением виновного это театральная постановка не имеющая за собой ничего кроме истеричных выпадок банкротов.