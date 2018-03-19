В Мосгорсуде должно начаться заседание, на котором ожидают руководителя столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова. Он вызван для дачи показаний по делу своего коллеги, обвиняемого в коррупции.

Дрыманов обещал прийти и дать показания в качестве свидетеля. При этом, без адвоката. «Лучший адвокат — это следователь», — пояснил он журналистам. Начальник главка также ранее говорил, что считает повестку в суд хорошей новостью, поскольку рассчитывает, что «дача показаний расставит каким-то образом определенные акценты в нужном направлении».

Напомним, Дрыманов вызван по инициативе адвокатов начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Полковнику инкриминируют получение взяток в особо крупном размере за освобождение из СИЗО Андрея Койчукова, по кличке Итальянец — соратника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Между тем, в ходе процесса прокурор заявил, что Дрыманов был одним из получателей взятки. Таким образом, не исключено, что руководитель главка может из свидетеля перейти в статус обвиняемого.

Сам Дрыманов объявил, что ему ничего не известно о подобных показаниях.