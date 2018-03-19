В Мосгорсуде должно начаться заседание, на котором ожидают руководителя столичного главка Следственного комитета
В Мосгорсуде должно начаться заседание, на котором ожидают руководителя столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова. Он вызван для дачи показаний по делу своего коллеги, обвиняемого в коррупции.
Дрыманов обещал прийти и дать показания в качестве свидетеля. При этом, без адвоката. «Лучший адвокат — это следователь», — пояснил он журналистам. Начальник главка также ранее говорил, что считает повестку в суд хорошей новостью, поскольку рассчитывает, что «дача показаний расставит каким-то образом определенные акценты в нужном направлении».
Напомним, Дрыманов вызван по инициативе адвокатов начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Полковнику инкриминируют получение взяток в особо крупном размере за освобождение из СИЗО Андрея Койчукова, по кличке Итальянец — соратника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Между тем, в ходе процесса прокурор заявил, что Дрыманов был одним из получателей взятки. Таким образом, не исключено, что руководитель главка может из свидетеля перейти в статус обвиняемого.
Сам Дрыманов объявил, что ему ничего не известно о подобных показаниях.
Комментарии3
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wuwer 19 марта 2018 | 11:31
дача показаний...расставит акценты в нужном направлении...
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Кто бы сомневался:
- украла на 1000 рублей бабушка в маркете ....15 лет строгого расстрела без права переписки
- украл чин 100 млн --- два года условно, за халатность в разглашении гостайны
- украл приближенный 10 млрд ... звезда "Героя России и труда" и орден "За услуги Отечеству"
a_111111 19 марта 2018 | 11:53
Был такой композитор Алексей Экимян, по совместительсту генерал, глава угрозыска Московской области. Ну Александру Дырманову до Экимяна далеко, но в мыльной опере спеть попробует...
tks 19 марта 2018 | 12:00
Будут валить друг дружку.