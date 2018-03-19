Глава ЦИКа Элла Памфилова поблагодарила граждан России за неравнодушие к судьбе страны

По её словам, россияне потрудились, как избиратели. Явка на президентских выборах составила почти 67,5 процентов.

Владимир Путин набрал рекордные 76,6 процента. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.

У партии «Яблока» не было иллюзий по поводу президентских выборов, однако были вещи, ради которых надо было принимать участие в этой кампании. Об этом сказал кандидат в президенты от «Яблока» Григорий Явлинский. Он подчеркнул, что без кардинальных преобразований система обречена.

Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов. В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки, а евро снился на 10 копеек. В свою очередь, основные биржевые индексы повысились менее, чем на полпроцента.