Глава ЦИКа Элла Памфилова поблагодарила граждан России за неравнодушие к судьбе страны
По её словам, россияне потрудились, как избиратели. Явка на президентских выборах составила почти 67,5 процентов.
Владимир Путин набрал рекордные 76,6 процента. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него около 12 процентов. На третьем Владимир Жириновский – около 6 процентов и на четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов.
У партии «Яблока» не было иллюзий по поводу президентских выборов, однако были вещи, ради которых надо было принимать участие в этой кампании. Об этом сказал кандидат в президенты от «Яблока» Григорий Явлинский. Он подчеркнул, что без кардинальных преобразований система обречена.
Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов. В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки, а евро снился на 10 копеек. В свою очередь, основные биржевые индексы повысились менее, чем на полпроцента.
Комментарии32
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rsilk 19 марта 2018 | 11:05
Весна посмотрела на результаты выборов и решила что ей западло приходить к таким отморозкам.
olegleon 19 марта 2018 | 11:07
rsilk: что-то у вас истерика началась. опять МВФ отказал в деньгах? а то и Климкин хрень нести начал, а Вы тут
her 19 марта 2018 | 11:17
Глава ЦИКа Элла Памфилова поблагодарила граждан России за неравнодушие к судьбе страны
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Неравнодушие? Гыыы, ВВП страны = 1,6% в мировой доле, 23 миллиона - за чертой бедности.
И они за него голосуют.
Россия, ты одурела. :-)
patrik03 19 марта 2018 | 11:19
На четвёртом Ксения Собчак – у неё около 2 процентов...
Сисястый Алексей Навальный проиграл бы Ксении Собчак и боролся с Григорием Явлинским за пятое место.
astet 19 марта 2018 | 11:33
patrik03: Глава ЦИКа Элла Памфилова поблагодарила граждан России за неравнодушие к судьбе страны
Граждане России!
Вы сами выбрали
этот проверенный хомут на свою шею.
Приготовьтесь огребать по полной!
За что бог лишил вас разума
заставив проголосовать
за эту посредственность и неумеху Путина?
Впереди у России
6 лет оккупации шайкой жуликов и воров.
Крепитесь, россияне!
Рано или поздно враг будет изгнана из России!
"Товарищ, верь взойдёт она,
звезда пленительного счастья!.."
olegleon 19 марта 2018 | 11:35
her: а ты хочешь, чтобы было как на Украине, т.е. ВВП упал бы в 4 раза и миллионы россиян рвались бы в другие страны, чтобы просто прокормить детей, а страна зависела от подачек МВФ?
нет, ну 20 лет назад это ещё было нормально. но сейчас, даже несмотря на то, что Путин убивает экономику России, она всё равно выше экономик, большинства бывших советских республик, а ныне независимых государств.
так что люди голосовали за него, т.к. не хотят снова быть нищими, как некоторые наши соседи. тяжело людей в этом обвинять
russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 11:08
rsilk: Те, кто голосовал за карлика - голосовали за ядерную войну, нищету, изоляцию и воровство - горите в аду, соучастники.
kottigr1 19 марта 2018 | 11:31
russkie_za_sverjenie: На путинских выборах можно от-балды объявлять любую явку и любые результаты.. Всё равно никто не проверит. Легитимным этот балаган может быть только для путинских подельников. Остальным на Путина, вместе с его фальшивыми выборами, начхать и растереть..
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 11:06
Это она от радости, что нацдилер отблагодарил её новым особнячком с шубохранилищем?
alex1890 19 марта 2018 | 11:07
Теперь Путин наградит Панфилову именным депилятором.
al101_2 19 марта 2018 | 11:08
А, уж как сама-то "потрудилась"..!
Ну, это будет записано ей в карму.
Не учите Историю, будете отрабатывать личной кармой!
budweiser23 19 марта 2018 | 11:15
67.5. - 66.6=0.9%
Мой прогноз 66.6% почти сбылся...ибо эта цифра его и его хозяина.
cipherman2 19 марта 2018 | 11:15
У меня в офисе все 26 человек сходили на выборы. Татарстан, Набережные Челны!
lenin3 19 марта 2018 | 11:21
cipherman2: лучше б в театр сходили вместо цирка...
mmakarov14 19 марта 2018 | 11:20
да мы-то, граждане, бойкотировали, не стоит благодарить особо.
neyexo 19 марта 2018 | 11:22
//Главы государств начали поздравлять ----
В частности, поздравительные телеграммы Путину направили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев. Также Путина поздравили Рауль Кастро и Диего Марадона.//
Поздравляют те, кому некуда деваться от него
wuwer 19 марта 2018 | 11:23
Очередные пляски беззубой снежной Зимбабве вокруг сакральных граблей
Остальной мир брезгливо смотрит на народ, дружно шагающий в прошлое
А шибко будет гадить...дилемма...то ли кучку гопников загасить.
или стереть с карты мира дикарей....одним плевком
shotabich Дмитрий Зотиков 19 марта 2018 | 11:23
- Доктор, что мне делать, я живу с Путиным!
- В смысле?
- В том смысле, что он все время где-то рядом. Когда я сплю, он мне снится, когда готовлю, он мне советует когда перевернуть котлеты, когда занимаюсь любовью с мужем...
- Тоже советует?
- Нет, что вы доктор, он очень деликатный. Мне кажется, что в такие моменты он звонит Трампу.
- Кому?
- Трампу. Американскому президенту. Доктор, что мне делать?
- В смысле?
- Мне кажется, что я беременна.
- От Путина?
- Ну не от Трампа же.
- Женщина, как вы можете быть беременны от Путина, если он в деликатные моменты вашей интимной жизни беседовал с Трампом?
- Доктор, я не хотела вам говорить, но один раз было.
- Что было?
- Один раз их разговор прервался и я что-то почувствовала.
- Оргазм?
- Вы шутите, доктор. В моей жизни все было: переломы, аппендицит, свинка. Оргазма не помню. А тут. Похоже, я понесла от одного его взгляда.
- Муж знает?
- Да. Говорит, если будет сын, назовем Володя.
- Тогда в чем проблема. Идите, рожайте.
- Дело в том, что я его больше не люблю.
- Путина?
- Мужа. Какой-то он стал маленький, невзрачный. Доктор, что мне делать?
- Напишите письмо.
- Путину?
- Ну не Трампу же. Так мол и так. Понесла от вас. Прошу признать ребенка и дать ему ваше отчество и вашу фамилию.
- А что так можно?
- Нужно. Еще я выпишу успокоительное и слабительное. Принимать вместе сразу после еды. И передавайте привет.
- Путину?
- Ну не мужу же
socialism 19 марта 2018 | 11:23
Победил патриотизм. Запад славно потрудился ради победы Путина. Нападки на наших спортсменов, провокация со Скрипалём, все эти угрозы и шантаж санкциями, только добавляли голосов Путину. Западные дураки так и не поняли, что Россия от внешних атак только сплачивается и крепнет. Что внешнее управление в России принимают единицы.
Что ставить на прозарадных кандидатов бессмысленно - плохишей в России не любят.
Я рад, что либералы проиграли с полным разгромом. Для меня, левого патриота, прозападная публика хуже Путина. С Путиным у левых есть общее: одинаковые взгляды во внешней политике. С либералами у левых ничего общего нет вообще. Удальцову не стоит тусоваться с этой публикой. А то начнёт восприниматься в народе как Гудков.
xuato 19 марта 2018 | 11:41
socialism: Т.е. не доморощенное ворье, не захват чужих территорий, не разграбление страны дерипасками, а Запад которому охренел Путин с его Кузей, гиперпаровой ракетой, попы и прочая лобуда. Ну ну. Продолжайте наблюдать, мы с вами свяжемся - как завещал особист из ДМБ.
kapitankolbaskin 19 марта 2018 | 11:48
socialism: СССР от внешних атак тоже сплачивался и креп. И где он сейчас.
Проблема в том что запутинцы готовы сплачиваться с народом тока в Майами и в шубохранилищах на Рублевке...в то время как народ сплачиваться призывают в сортирах на улице и в оплеванных засранных подъездах .
Вилы в задницу сплачивателям гарантированы . Через шесть лет Вове не на кого будет сваливать вину за бедность народа ,низкие пенсии и дороговизну продуктов(если они будут).В то время как его друзья с гражданством Кипра и Финляндии получают по 5 000 000 в день.
Вот тогда и посмотрим...
riots 19 марта 2018 | 11:24
До вчерашнего дня много россиян говорили о том что нам нужно разделять кремль и простой народ.
Сегодня это уже не работает. Подавляющее большинства россиян тупое быдло и кровожадные животные.
vedma2017 19 марта 2018 | 11:25
Неравнодушные граждане в этом фарсе не участвовали.
holic 19 марта 2018 | 11:29
67,5%...
А сколько вбросили? Ну, хотя бы оценочно?
vlasti_kranty 19 марта 2018 | 11:36
holic: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1646421745437183&set=a.292202344192470.71129.100002081195826&type=3
xuato 19 марта 2018 | 11:35
Эллочка перерезала ленточку в Кремлевском доме престарелых, реинкарнированным из Брежневских времен. Расспад РФ гарантирован.
gramotei 19 марта 2018 | 11:36
в россии не когда не чего не поменяется..........................
sedoi63 19 марта 2018 | 11:36
Жаль, что никто в цивилизованном мире не признал это и не поздравил с "победой" Путина! Кроме банановых республик, разумеется?!
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 11:37
Подразумевались поздравления тех, у кого "12 лет на производстве", разумеется.
alexander25101977 19 марта 2018 | 11:39
Всё. Ладно. Теперь незачем все эти формальности. Можете отыграться на холопах по полной. Первым-наперво, повысьте пенсионный возраст. Можете даже до 77 (символично). Затем закройте интернет - и это холопы воспримут с благодарностью. Ну а дальше... измените Конституцию... И впредь можете больше никого не благодарить.
xuato 19 марта 2018 | 11:52
alexander25101977: Теперь Путин может вздохнуть и сказать Моя страна мои закрома! Правда маленькая табакерка болших санкций может все изменить. Традиции скрепной да и советской России живут.
nikolashin2017 19 марта 2018 | 12:02
явка с повинной,следствие,суд,
после приговор и зона:
сами себе судьбу создают
те,кто потом издают крики и стоны...