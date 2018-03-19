Задержанные саудовские принцы вернули в госказну более 100 миллиардов долларов
Но власти Королевства утверждают, что реальная цель заключалась не в этом.
Все действия были предприняты в соответствии с законами, заверил в интервью CBSnews наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Однако, по его словам, главная «идея состояла не в том, чтобы получить деньги, а чтобы наказать коррумпированных [чиновников и бизнесменов]. Дать четкий сигнал о том, что те, кто будет заниматься коррупционными сделками, столкнется с законом». Он добавил, что антикоррупционная кампания была «крайне необходимой».
Глава ведомства, регулирующего рынок ценных бумаг в стране, Мухаммад бин ал-Шейх рассказал, со своей стороны, что ежегодно Королевство теряет из-за коррупции до 10% госрасходов, т.е., до 20 миллиардов долларов. А возможно и больше.
Напомню, в ноябре более десятка принцев оставили под арестом в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. Всего же по подозрению в коррупции были задержаны около 350 человек, среди них бывшие министры, военные и предприниматели. По данным Reuters, в феврале всех отпустили.
Самым богатым из задержанных оказался племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние оценивается почти в 19 миллиардов долларов. За его освобождение, как писала The Wall Street Journal, власти потребовали 6 миллиардов.
Комментарии5
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henry52 19 марта 2018 | 10:38
А если наших "принцев" взять за одно место бабла будет поболе.
gennadiy_s Геннадий Смолкин 19 марта 2018 | 10:44
henry52: да уж, в этой номинации Россия может легко выйти на 1 место, с большим отрывом.
jblack2 19 марта 2018 | 10:38
Да, принцы люди солидные.
Это вам не мелочь по карманам тырить!..
grossalexis032018 19 марта 2018 | 10:40
А что получится если трехануть как следует рашкованских принцев ? Не уж то посрамят землю Рюсськи перед лицом басурман аравийских ?!!!
pampey 19 марта 2018 | 10:43
Пример достойный подражания.