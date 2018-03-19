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10:31, 19 марта 2018

Посольство Турции в Дании подверглось нападению

Как передаёт Рейтер, неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью сегодня утром. Пострадавших нет, зданию нанесён незначительный ущерб. Полиция ведёт расследование инцидента.

Комментарии

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ematveev 19 марта 2018 | 10:41

Демократия.
Имеют право.

scull 19 марта 2018 | 10:46

Ну Путин, ну живчик. Таки умудрился отметить свою победу.

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