10:31, 19 марта 2018
Посольство Турции в Дании подверглось нападению
Как передаёт Рейтер, неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью сегодня утром. Пострадавших нет, зданию нанесён незначительный ущерб. Полиция ведёт расследование инцидента.
Комментарии2
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ematveev 19 марта 2018 | 10:41
Демократия.
Имеют право.
scull 19 марта 2018 | 10:46
Ну Путин, ну живчик. Таки умудрился отметить свою победу.