10:31, 19 марта 2018
Центризбирком называет рекордным результат Владимира Путина на президентских выборах
Согласно официальным данным, он набрал почти 77 процентов голосов.
Путин утверждает, что пока никаких конституционных реформ не планирует. Отвечая на вопрос о возможности ещё одного участия в выборах, он сказал: «Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»
Комментарии13
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ha12raz 19 марта 2018 | 10:36
Как бы ему голову не открутили.....ведь так легко провести выборы и набрать еще лучший результат..
general_123 19 марта 2018 | 10:40
Я что, до ста лет буду здесь сидеть?
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Брежнева уже переплюнул. Тот 18 лет сидел.
Теперь надо штурмовать рекорд Сталина - 31 год.
evgolius7 19 марта 2018 | 10:42
Центризбирком называет рекордным результат Владимира Путина на президентских выборах
Вот только Путену далеко до результатов Черненко.
Может в 2030-ом, на следующих своих перевыборах, возьмёт да и побъёт рекорды Константина Устиновича.
1985г.
Явка - 99.6%
За проголосовали - 99.3%
Если описывать ситуацию близкими историческими аналогиями, то сейчас РФ в положении СССР 1985 года, но вместо Горбачева опять назначили черненко-андроповского гибрида.
Впереди талоны, табачные бунты, крах Корейской стены, волнения в республиках, путч, пуща и "окорочка Трампа".
(с)
yuliana0109 19 марта 2018 | 10:45
evgolius7: Жаль до 99,3% Чаушеску пока не дотягивает
taglit 19 марта 2018 | 10:45
evgolius7: Центризбирком знает такое выражение: "Пиррова победа"?
И немного из Коэлета:
9, Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
10, Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
vedma2017 19 марта 2018 | 10:42
ha12raz:
Боитесь за него ?
А я бы ему пожелала скорейшего -откручивания-.
nikitin43 19 марта 2018 | 10:38
d 24 году он наберёт как подохший сталин и брежнев 99%
nitsahon 19 марта 2018 | 10:38
сидеть он до 100 лет там точно не будет... будет стоять,лежать,ползать и т.д... но при этом всеми силами держаться за место...да и с конст.реформами очердной раз ничего не понятно...сказанное слово "пока" многое значит...
sedoi63 19 марта 2018 | 10:40
Сорок миллионов человек, которые проигнорировали эту уголовщину - это много!
zhvure 19 марта 2018 | 10:41
Я не во всем согласен с Путиным, но сейчас ему другой альтернативы нет и кандидатов на нее тоже.
xuato 19 марта 2018 | 10:42
Троллевидение будет трещать неделю, о торжестве демократии в РФ. Чукотские деревни дали 100 процентную явку, не зря их губернаторы доживают щастливые деньки в Лондоне. И их никто шарфиком или скрепным Новиком не балует.
kapitankolbaskin 19 марта 2018 | 10:43
гордиться нечем !!! Беспрецедентное принуждение к приходу на "выборы" работников предприятий под страхом наказания...
Набрал якобы 77 % голосов народный любимец,а на инаугурацию поедет опять пол Москвы перекроет...
Всё он знает прекрасно о "народной поддержке" !
Тимченки-роттенберги потирают липкие ладошки...Будет прорыв в разграблении "бабушки"...
vikwlad 19 марта 2018 | 10:44
По-моему, рекордным было количество вбросов и фальсификаций в пользу Путина. Результаты таких выборов не признает ни одна цивилизованная страна в мире. А всякие его друзья-упыри типа Асада, Ына и придурка Трампа могут и признать. Кстати придурком его назвал бывший Государственный секретарь США - Тиллерсон.