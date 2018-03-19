Центризбирком называет рекордным результат Владимира Путина на президентских выборах

Согласно официальным данным, он набрал почти 77 процентов голосов.

Путин утверждает, что пока никаких конституционных реформ не планирует. Отвечая на вопрос о возможности ещё одного участия в выборах, он сказал: «Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»