10:30, 19 марта 2018
Ксения Собчак вышла на третье место в некоторых районах Москвы, опередив Владимира Жириновского
По данным Мосгоризбиркома, кандидат от «Гражданской инициативы» набрала более 8 процентов голосов в Тверском районе, более 7 она получила в Гагаринском районе, Хамовниках и Якиманке. В целом в Москве у неё чуть более 4 процентов. Похожий результат и в Санкт-Петербурге.
Что касается данных по всей России, то у телеведущей в итоге около 2 процентов голосов. Это отличный показатель для первого выдвижения, сказала РБК сенатор Людмила Нарусова.
Комментарии9
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romashka__ 19 марта 2018 | 10:38
Пустая девка, крайне неприятная. Лезет к Навальному, прикрываясь стерхом.
romashka__ 19 марта 2018 | 10:41
Москва обалдела.
evgolius7 19 марта 2018 | 10:39
Собчак обвиняла Навального в мелочности.
Собчак - не мелочная.
Она же сказала Навальному, что ей предлажили БОЛЬШИЕ деньги за роль оппозиции на выборах.
Дом 2 на Кипре...вот итог работы балаболки.
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 10:44
evgolius7: навальный наврал, как обычно. был бы у собчак муж мужиком, а не куском маргарина, он бы навального на дуэль вызвал или просто морду набил
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 10:39
Ксюша с улыбкой "оскал кобылы" долго рассказывала журналистам как она надвинула клоуна Жирика! Они друг друга стоят - оба латентные идиоты.
captainobvious 19 марта 2018 | 10:40
как честный человек, Владимир Путин теперь просто обязан предложить Ксении возглавить правительство, я считаю...
podwodnik 19 марта 2018 | 10:41
Журналисты "Эхо" поимейте совесть. То "соратник" Гудков, то мама, то поиск "бриллиантовых" участков в куче навоза. Новости про Собчак натужно высасываются из пальца.
wuwer 19 марта 2018 | 10:42
Я рад за Нарусову
Теперь можно спокойно ..на уэкенд ...за ради дешевого балета в Ла-Скала на социалку слетать, с Валентинкой на полстакана в баре,
Бармен опять настучит....после пятой дозы, про сброс налички над Россией
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 10:42
Но отобрать у касьянова титул 2% ксюне так и не удалось. Результаты явлинского порадовали, я и не надеялся, что гришу так смачно опустят :)