Ксения Собчак вышла на третье место в некоторых районах Москвы, опередив Владимира Жириновского

По данным Мосгоризбиркома, кандидат от «Гражданской инициативы» набрала более 8 процентов голосов в Тверском районе, более 7 она получила в Гагаринском районе, Хамовниках и Якиманке. В целом в Москве у неё чуть более 4 процентов. Похожий результат и в Санкт-Петербурге.

Что касается данных по всей России, то у телеведущей в итоге около 2 процентов голосов. Это отличный показатель для первого выдвижения, сказала РБК сенатор Людмила Нарусова.