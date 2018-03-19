Итоги президентских выборов в подмосковных Люберцах аннулированы

Там был зафиксирован вброс, подтвердил Мособлизбирком. До этого были изучены записи с видеокамер. Урна, в которую были вброшены бюллетени, опечатана. 2 члена территориальной избирательной комиссии были отстранены от работы. Им грозит уголовная ответственность.