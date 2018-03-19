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10:30, 19 марта 2018

Итоги президентских выборов в подмосковных Люберцах аннулированы

Там был зафиксирован вброс, подтвердил Мособлизбирком. До этого были изучены записи с видеокамер. Урна, в которую были вброшены бюллетени, опечатана. 2 члена территориальной избирательной комиссии были отстранены от работы. Им грозит уголовная ответственность.

Комментарии

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rsilk 19 марта 2018 | 10:35

При царе в нашем селе были церковь и кабак. При Советах этого не стало. Но появились школа, больница, клуб, библиотека. Щас этого ничего нет. Но есть церковь и кабак.

neitral_n 19 марта 2018 | 10:45

Неужели посодют! Вот чудо-то будет! Столбов-то по России хватит для висельников?

zhvure 19 марта 2018 | 10:46

Ну посмотрел я эту запись - это реальный срыв голосования. Можно подумать они не знали о видеонаблюдении? Надо таких сажать, не только за нарушение закона, а ещё и за глупость.

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