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10:29, 19 марта 2018

Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов

В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки, а евро снился на 10 копеек. В свою очередь, основные биржевые индексы повысились менее, чем на полпроцента.

Комментарии

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mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 10:33


Стабильность.
Никто не побежал скупать доллары, т.к. рублей нет.

kottigr1 19 марта 2018 | 10:35

mikhail_spb_: С чего бы валютному рынку реагировать ? Все и до этого знали, что примерно такие цифры выборов "нарисуют" в Кремле..

patrik03 19 марта 2018 | 10:40

В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки...

На ярмарку ехал старый буржуй, за 3 копейки показывать ...!

vilingrad 19 марта 2018 | 10:33

Валюта знает- лучшего от перевыборов Неврастеника ждать нечего.

sasass 19 марта 2018 | 10:37

Валютному рынку все было до лампочки - все они заранее знали цену победы...

norgemann 19 марта 2018 | 10:39

А кто то сомневался в победе Путина?

mardian 19 марта 2018 | 10:40

Цена узурпатору 3 копейки?Даже до 30 Серебрянников не дотянул иуда!

gregor 19 марта 2018 | 10:46

Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов
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Так выборов -то не было , вот и не реагировал рынок .
Три копейки цена этим "выборам" .

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