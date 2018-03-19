10:29, 19 марта 2018
Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов
В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки, а евро снился на 10 копеек. В свою очередь, основные биржевые индексы повысились менее, чем на полпроцента.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 10:33
Стабильность.
Никто не побежал скупать доллары, т.к. рублей нет.
kottigr1 19 марта 2018 | 10:35
mikhail_spb_: С чего бы валютному рынку реагировать ? Все и до этого знали, что примерно такие цифры выборов "нарисуют" в Кремле..
patrik03 19 марта 2018 | 10:40
В начале торгов курс доллара повысился всего лишь на 3 копейки...
На ярмарку ехал старый буржуй, за 3 копейки показывать ...!
vilingrad 19 марта 2018 | 10:33
Валюта знает- лучшего от перевыборов Неврастеника ждать нечего.
sasass 19 марта 2018 | 10:37
Валютному рынку все было до лампочки - все они заранее знали цену победы...
norgemann 19 марта 2018 | 10:39
А кто то сомневался в победе Путина?
mardian 19 марта 2018 | 10:40
Цена узурпатору 3 копейки?Даже до 30 Серебрянников не дотянул иуда!
gregor 19 марта 2018 | 10:46
Валютный рынок России практически никак не отреагировал на итоги президентских выборов
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Так выборов -то не было , вот и не реагировал рынок .
Три копейки цена этим "выборам" .