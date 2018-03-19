Киев предлагает Евросоюзу ввести санкции против Герхарда Шрёдера
Бывшего канцлера Германии глава украинского МИДа в интервью газете «Бильд» назвал «важнейшим лоббистом Путина».
Важно ввести санкции против тех, кто продвигает проекты Владимира Путина за границей, сказал министр иностранных дел Украины. Герхард Шрёдер – самый яркий тому пример. Он важнейший лоббист Путина во всём мире, считает Павел Климкин. Нужно изучить, как в этой ситуации может действовать Евросоюз», — приводит слова главы МИДа Украины крупнейшая немецкая газета Bild. Она называет бывшего канцлера одним из лучших друзей Путина. После ухода в 2005м из политики Шрёдер возглавил сначала наблюдательный совет, а вскоре комитет акционеров компании Норд Стрим – владельца и оператора газопровода Северный поток, по нему в Германию идёт газ из России. Бывший политик возглавляет советы директоров компаний Nord Stream 2 и Роснефти. Он как писали Ведомости, он отказался от полумиллиона долларов за работу в компании Сечина. Wall Street Journal удивляется тому, как Шрёдеру до сих пор удаётся избегать санкций. Скандалом назвал то, что бывший немецкий канцлер сейчас представляет интересы Путина, депутат Европарламента Эльмар Брок.
Шрёдер пошёл в Роснефть для того чтобы отстраивать отношения между Москвой и Берлином, считают аналитики. Бывший канцлер Германии ранее также рекомендовал США и Евросоюзу смягчить санкции против России.
Комментарии10
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meister_luvin 19 марта 2018 | 10:07
Шрёдер так опозорил свою партию (социал-демократов), что после него уже полтора десятка лет во главе страны правые. Да еще и женщина.
Дорого обошлись Германии 30 (сколько точнее) серебряников Шрёдера
duch_nic 19 марта 2018 | 10:13
//Киев предлагает Евросоюзу ввести санкции против Герхарда Шрёдера//
-Давайте, вводите!
не введёте, мы сами его шлёпнем. Нам не впервой.
romashka__ 19 марта 2018 | 10:18
Санкции Шредеру давно пора ввести.
duch_nic 19 марта 2018 | 10:33
romashka__: Не поможет.
Только самоубийство!
vilingrad 19 марта 2018 | 10:38
duch_nic: портянычи время от времени, в пределах размеров своего кислого жалованья, острят: "Ну да, Путин ведь всех купил".
Всех не всех, но Шредер- яркий пример человека, которого русские деньги превратили в примитивного агента влияния. И все это, портяши, на те деньги, с которыми Россия действительно могла стать уважаемым государством, а не ЭТОЙ большой кучей дерьма:)
monterado_ancona_marche 19 марта 2018 | 10:15
meister_luvin: Германии ещё дороже встанет проамериканская подстилка Меркель...))
andreyko_75 19 марта 2018 | 10:27
Европа пошлёт Киев в .опу!
Такое уже было!
vilingrad 19 марта 2018 | 10:40
andreyko_75: Европа пошлёт Киев в .опу! "
Ты ж хохол! Такой же фальшивый, как те клоуны на пропутинских ток-шоу. Твое амплуа- глупый украинец, врущий не со зла. А ты из него выходишь- глупая портянка:)
scull 19 марта 2018 | 10:23
Шрёдер-гражданин ЕС, он засудит всю эту блевотную украину и всех кто введет санкции.
Климкин очередной раз себя идиотом выставил.
Хотя укрогабония может запретить ему отдыхать на обосцаных пляжал Одессы и арестовать его счета в Приват-банке.
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 10:28
Курский соловей Паша Климкин с пеной во рту популярную исполнил украинскую серенаду, но забыл, что его родители и брат проживают в России, которым очень стыдно за Павлика Климкина(Морозова).