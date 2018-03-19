//Киев предлагает Евросоюзу ввести санкции против Герхарда Шрёдера//

Бывшего канцлера Германии глава украинского МИДа в интервью газете «Бильд» назвал «важнейшим лоббистом Путина».

Важно ввести санкции против тех, кто продвигает проекты Владимира Путина за границей, сказал министр иностранных дел Украины. Герхард Шрёдер – самый яркий тому пример. Он важнейший лоббист Путина во всём мире, считает Павел Климкин. Нужно изучить, как в этой ситуации может действовать Евросоюз», — приводит слова главы МИДа Украины крупнейшая немецкая газета Bild. Она называет бывшего канцлера одним из лучших друзей Путина. После ухода в 2005м из политики Шрёдер возглавил сначала наблюдательный совет, а вскоре комитет акционеров компании Норд Стрим – владельца и оператора газопровода Северный поток, по нему в Германию идёт газ из России. Бывший политик возглавляет советы директоров компаний Nord Stream 2 и Роснефти. Он как писали Ведомости, он отказался от полумиллиона долларов за работу в компании Сечина. Wall Street Journal удивляется тому, как Шрёдеру до сих пор удаётся избегать санкций. Скандалом назвал то, что бывший немецкий канцлер сейчас представляет интересы Путина, депутат Европарламента Эльмар Брок.

Шрёдер пошёл в Роснефть для того чтобы отстраивать отношения между Москвой и Берлином, считают аналитики. Бывший канцлер Германии ранее также рекомендовал США и Евросоюзу смягчить санкции против России.