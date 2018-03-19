10:03, 19 марта 2018
Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят сегодня инцидент с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля
Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят сегодня инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее власти Великобритании обвинили Москву в причастности к этому. Лондон в этом вопросе поддержали многие западные лидеры.
Комментарии11
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vilingrad 19 марта 2018 | 10:09
Это вместо поздравлений в яркой победе:)
lacosta1969 19 марта 2018 | 10:09
Уроды собиравются на свой шабаш слушат бред английской сивой кобылы и Борю клоуна. Почему Бори все таки клоуны и проходимцы - Ельцин, Немцов, Джонсон. Любят бухать , лезть к бабам под юбки и кривляться...
wuwer 19 марта 2018 | 10:28
lacosta1969: А Слуцкие ?...так сбоку...по этикету положено?
Наши уроды лучшие в Мире...обглоданные косточки, своим шакалам на Бис подбрасывают ....
налету ... и объедки хапнул и лизнуть успел...высший пилотаж
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 10:10
Россия получила новый срок нацлидера, теперь получит новые санкции.
ilja13 19 марта 2018 | 10:14
Англосаксы похоже идиоты полнейшие. Достали ведь ведь с этим бывшим гэбешником и тем самым вольно или невольно получили результат наоборот от населения. Ещё несколько лет такой "политики" и вообще могут получить все 99% поддержки. Неужели исторический опыт ничему не научил? В императорском доме и во многих дворянских, да и помещечьих домах в своё время говорили исключительно по французски. Некоторые знатные особы вообще по французски говорили гораздо лучше, чем по русски. Куда и зачем тогда попёрся Наполеон? Результат - опять с точностью до наоборот.
wuwer 19 марта 2018 | 10:36
ilja13: Ну и ?..дальше что?
Илита "вся" по ангельски шпрехает...виллы, спиногрызы и бабьё припарковалось на гнилом Западе...
умри "дяревня" под Моськвой и Аллепкой?...нам обслуги труб хватает?
kara 19 марта 2018 | 10:15
а что они будут обсуждать? как спасать Лондон если ОЗХО не подтвердит?
scull 19 марта 2018 | 10:17
Пусть собираются. Послушают про газ в чемодане, а/м, про коптер. Хоть проверим их уровень идиотизма.
prade 19 марта 2018 | 10:27
Путин даже не подумал выразить сожаление в связи с химической атакой в Лондоне, осудить тех, кто ее совершил. Показать того, что в Москве понимают беспокойство Лондона в связи с этим. Вместе этого он начал свой классический "это не мы".
moriak2 19 марта 2018 | 10:38
prade: а был ли мальчик?
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 10:34
Будут обследовать на предмет "новичка" в анальные отверстия Скрипалей. Последняя версия - Скрипали завезли "новичка" в своих анальных отверстиях в туманный Альбион.