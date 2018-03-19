Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят сегодня инцидент с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят сегодня инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее власти Великобритании обвинили Москву в причастности к этому. Лондон в этом вопросе поддержали многие западные лидеры.