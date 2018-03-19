Владимир Путин победил на выборах президента, набрав более 76% голосов...

Это лучший результат за всю историю современной России.

За Путина, по данным ЦИК, отдали свои голоса свыше 56 миллионов избирателей, и это тоже рекордный результат для победившего кандидата. Наибольшую поддержку он получил в Кабардино-Балкарии, где у него более 93% голосов. Также Путин смог превзойти эту планку в Крыму, Севастополе Тыве и Дагестане. Между тем единственным, кто из остальных кандидатов смог преодолеть отметку в 10% голосов, стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него почти 12 процентов. Третий – Владимир Жириновский, у него чуть выше 5,5 процентов голосов. За ним идут кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак и выдвиженец от «Яблока» Григорий Явлинский – они набрали примерно 1,5% и 1 процент соответственно. Остальные кандидаты – это бизнес-омбудсмен Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин – набрали менее процента. Явка же составила около 67% — это выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году.

Окончательные итоги ЦИК опубликует в течение нескольких дней.

Изменения в правительстве, вероятно, будут не в ближайшие дни, предупредил Владимир Путин. Он также сказал, что пока не планирует никаких конституционных реформ.



Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег. Одним из первым телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер пишет, что российский народ проявляет солидарность с Пекином по многим вопросам, «верно шагая по пути развития мощной державы». Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.