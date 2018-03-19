Владимир Путин победил на выборах президента, набрав более 76% голосов
Это лучший результат за всю историю современной России.
За Путина, по данным ЦИК, отдали свои голоса свыше 56 миллионов избирателей, и это тоже рекордный результат для победившего кандидата. Наибольшую поддержку он получил в Кабардино-Балкарии, где у него более 93% голосов. Также Путин смог превзойти эту планку в Крыму, Севастополе Тыве и Дагестане. Между тем единственным, кто из остальных кандидатов смог преодолеть отметку в 10% голосов, стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин – у него почти 12 процентов. Третий – Владимир Жириновский, у него чуть выше 5,5 процентов голосов. За ним идут кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак и выдвиженец от «Яблока» Григорий Явлинский – они набрали примерно 1,5% и 1 процент соответственно. Остальные кандидаты – это бизнес-омбудсмен Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин – набрали менее процента. Явка же составила около 67% — это выше, чем на предыдущих выборах в 2012 году.
Окончательные итоги ЦИК опубликует в течение нескольких дней.
Изменения в правительстве, вероятно, будут не в ближайшие дни, предупредил Владимир Путин. Он также сказал, что пока не планирует никаких конституционных реформ.
Владимир Путин начал получать поздравления от своих коллег. Одним из первым телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китайский лидер пишет, что российский народ проявляет солидарность с Пекином по многим вопросам, «верно шагая по пути развития мощной державы». Поздравления Путину направили также президенты Казахстана, Венесуэлы, Боливии, Кубы и Азербайджана.
Комментарии53
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serge_moro 19 марта 2018 | 10:05
Вот и закончились перевыборы народного вора и бандита .
Жирик готовится к встрече в Кремле,чтобы поздравить очередной раз своего кормильца и кремлевскую крышу ,которая вот уже,как 18 лет не дает в обиду главного клоуна страны.Вольфыч,думает какой цвет пиджака ему надеть в этот раз.Желтый,зеленый и красный были.Может розовый одеть под цвет очков в которых находится весь путинский электорат.
Розовые очки,когда-то поменяют цвет на серые и возможно население прийдет в человеческое сознание и поймет,как их всех поимел маленький вор все 3 десятилетия. А может все 4 или 5 десятилетий.Кто знает ???!!!
vsevolodsamara 19 марта 2018 | 10:09
Пропаганда умнеет, электорат тупеет! Позорище блин.
her 19 марта 2018 | 10:10
Владимир Путин победил на выборах президента, набрав более 76% голосов
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Гыыы, ВВП страны = 1,6% в мировой доле, 23 миллиона - за чертой бедности.
И они за него голосуют.
Россия, ты одурела. :-)
zmeelov_1 19 марта 2018 | 10:11
94% проголосовавших и почти две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. И со своим ЛГБТэшным рылом уставным к нам не суйтесь, дабы вашу чавку нагло-саксонскую малость не поправили русским кулаком. Ну и подпиндосам доморощенным - выпить яду.. пока не запинали..
Очень позитивные выборы! Путин - наш Президент.
И для бандеровских старух беззубых: по опросам одно из незалэжных каналов СМИ, если б власти хунты Усраины не блокировали дип представительства России у себя, у Путина было под 90%. Украинцам до смерти надоели хохляцко-бандеровские ублюдки.
her 19 марта 2018 | 10:14
zmeelov_1: 94% проголосовавших и почти две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. И со своим ЛГБТэшным рылом уставным к нам не суйтесь, дабы вашу чавку нагло-саксонскую малость не поправили русским кулаком. Ну и подпиндосам доморощенным - выпить яду.. пока не запинали..
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Ты проиграл чувачок. :-) Твой хозяин, продолжит процветать во дворцах и шубохранилищах, а ты продолжишь прозябать в дерьме, с ежедневным ростом тарифов, налогов и цен, и обрезанным бюджетом на социалку. :-)
И будет тебя путинская власть опять иметь, а ты опять будешь терпеть. :-)
patrik03 19 марта 2018 | 10:14
Владимир Путин победил на выборах президента, набрав более 76% голосов...
Говноед Алексей Навальный и его кагал подняли явку на выборах, это факт, но вот что интересно - специально или невольно?
romashka__ 19 марта 2018 | 10:23
Оккупировал, а не победил. Россия проиграла. Быдло победило.
nelibermot16 19 марта 2018 | 10:27
Либерда своим "бойкотом" обеспечила высокую явку. Люди, которые раньше не ходили на выборы, встали и пошли, лишь бы оказаться на одной поляне с демшизой
michael_golubchik 19 марта 2018 | 10:34
nelibermot16: Явка, даже по официальным данным ЦИК получилась меньше чем у Медведева в 2008-м и не дотянула до целевой явки в 70%, которую хотели власти.
А Реальная явка была 55%.
zmeelov_1 19 марта 2018 | 10:40
her: Слышь терпила, я тебе предлагал не жить в дерьме, где тебя имеют во все дыры? Предлагал. Но ты выбрал своё дерьмо. Ну и живи, припадочный. Ты уже явно утёрся со своими "путинскими дворцами и шубохранилищами", на тебя и таких как ты россияне просто поклали большой и толстый. Пыхти дальше, ушлёпок зха вашингтона.. Дебил
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 10:17
zmeelov_1: // две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. // ... мы сами знаем, когда и под каким забором валяться, какие фунфырики и когда засаживать.
Кстати, }{уелов, баксы в матраце держишь?
Компы-гаджеты у тебя есть?
Инетом пользуешься?
Тогда ты пиндосне западной лижешь вовсю.
Что скажешь, подпиндосник, прикидывающийся портянкой?
zmeelov_1 19 марта 2018 | 10:47
gonduras_on_kolima: Холуй ходорковский, деньги у меня в недвижимости и товаре, гаджеты made in Chjna, за спутниковый инет я оплачиваю оператору регулярно и мне начихать, кто те спутники в космос пуляет. А ты продолжай обтекать, унылая отрыжка ходоро-гавнального проекта..
ostapbey 19 марта 2018 | 10:17
zmeelov_1: жалкие потуги с 76%%??
а вот когда Россия была под Грузией, то Сталин сдирал с русского народа на выборах все.. 99.9%
Да и будучи Россия под Украиной в цепях и оковах СССР, то хохлы хоть Хрущев, хоть Брежнев драли русского избирателя как ЛИПКУ!!
Не говоря же о ЧЕРНЕНКО Константин Устиныча..
Тот тоже ипзощрялся над русским терпеливым народом.. ПРОЦЕНТАМИ!!!
Даже..
pro_hanov 19 марта 2018 | 10:19
zmeelov_1: "две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус."
Вы очень точно описали мотивацию избирателей. Они готовы отморозить себе уши назло проклятым пиндосам. Это очень зрелая позиция) Только потом не надо плакать и жаловаться на отмороженный уши.
yuliana0109 19 марта 2018 | 10:14
her: Хотят 76% жить в дерьме, быть рабами, воевать за пожизненное правление Путина и его дальнейшее обогащение вместе с озерно-гэбэшной ОПГ, пусть живут. Главное, чтобы другим не мешали жить иначе, не гадили соседям. А так, что на эимх мазохистов нормальным людям нервы и здоровье тратить. Холопство неискоренимо.
patrik03 19 марта 2018 | 10:23
yuliana0109:
Сделай себе номер, напиши полуторачасовую лекцию про дерьмовых российских рабов и езжай с В.Шендеровичем на гастроли, читай её по мировым университетским центрам.
kiever 19 марта 2018 | 10:24
her: гыыы доля украины в мировой экономике , украины, одной из самых развитых республик в СССР, уменьшилась за годы "независимости" с одного процента до 0,3 процента в 2016. Гыыы
liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 10:26
her: Забавно наблюдать за истерикой лузеров и импотентов, совокупно не набравших даже 3% :)
wwk_2 19 марта 2018 | 10:38
her: И 86% за чертой глупости.
al_rudnev 19 марта 2018 | 10:11
vsevolodsamara: Все равно 10% до 86% Путин не дотянул.
ostapbey 19 марта 2018 | 10:21
al_rudnev: Не рОвня Владимир Владимирович Путин своему предшественнику Черненко Константин Устинычу. И процентами и ростом.
Да только срок управления Россиией у Черненки не вышел, чтоб пожизненно до лафета. Как у Путина..
Даже..
tour 19 марта 2018 | 10:40
vsevolodsamara: -/Пропаганда умнеет, электорат тупеет! /
Царь стал добрее, бояре наглее, а народ как был дураком, так и остался...
shicotus_live 19 марта 2018 | 10:09
На самом деле все ожидаемо))
Есть два интересных момента.
1) Коммунисты вовремя сменив древнего Зюганова на молодого Грудинина более чем вдове обскакали ЛДПР. И это оглушительная оплеуха Жириновскому под конец его политической карьеры.
2) Собчак обскакала Явлмнского. Правда, оба этих результата трудно разглядеть без микроскопа, но все, все же)))
Подозреваю, что Ксюша таки стала Ксенией Анатольевной и будет новой оппозицией в 2024
gonduras_on_kolima 19 марта 2018 | 10:22
shicotus_live: // оммунисты вовремя сменив древнего Зюганова на молодого Грудинина более чем вдове обскакали ЛДПР. //
Слышь, клоун, это была пародия на выборы, где голосовали и вбрасывали в первую очередь за пиплов, а не за партии.
И если тот, кого за пару месяцев до выборов не знал почти никто, набирает под 12%, то что бы показал Навальный, единственный настоящий оппозиционер, которого незаконно не допустили до выборов?
olegleon: // Одним из первым телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь. //
Китайцу это всё равно, а плешивцу приятно.
Теперь ещё бодрей будет сдавать Сибирь в аренду на 100500 лет.
shicotus_live 19 марта 2018 | 10:31
gonduras_on_kolima: Слышь, клоун, это была пародия на выборы...
__________________________________
Слышь, каколик. Если не было скачек на площадях, жженых покрышек и грузинских снайперов. это и были настоящие выборы. Просто вам, каклоголовым. показали, как это делается в цивилизованных странах))
nelibermot16 19 марта 2018 | 10:24
shicotus_live: да, за Собчак и Грудинина можно только порадоваться. Зюганов сделал всё правильно, а вот Явлинскому с Жириновским пора на пенсию.
shicotus_live 19 марта 2018 | 10:33
nelibermot16: за Собчак и Грудинина можно только порадоваться...
_______________________________
Я думаю, что их выдвигали с прицелом на 2024 год, когда будет нужен не только преемник и его команда, он и вменяемая оппозиция)))
pensioner25 19 марта 2018 | 10:28
shicotus_live: Да, но на прошлых выборах у Зюганова было 17% и Жириновского он обыгрывал почти втрое. У Жирика процент остался почти таким же, как и был. Какая уж тут победа КПРФ. А Ксению готовят к очередному кремлевскому проекту и будут использовать ее, как захотят. Самостоятельной ей никогда не стать.
olegleon 19 марта 2018 | 10:06
"Одним из первым телеграмму в Кремль направил председатель КНР Си Цзиньпинь."
который получил 100% голосов на прошедших выборах
michael_golubchik 19 марта 2018 | 10:39
olegleon: Причем Си выбирал даже не народ. Си был переизбран на съезде партии, членов которой вообще-то никто никогда не выбирал, она просто захватила власть давным давно.
olegleon 19 марта 2018 | 10:47
michael_golubchik: да, Си выбрали как Ангелу Меркель или Терезу Мэй, а не всенародным голосованием. это верно
sadda 19 марта 2018 | 10:06
Какая неожиданная победа)))
rj76 19 марта 2018 | 10:06
А где же поздравления от Лугандонии? Они должны были первыми лизнуть зад
dorin1987 19 марта 2018 | 10:45
rj76: Они принимают поздравления. Ведь царек РФ - царек всех ихтамнетов и лугандонцев (лугандончан?).
mikhail_spb_ 19 марта 2018 | 10:08
Нацлидер вновь переиграл Россию и народ.
kochar 19 марта 2018 | 10:10
Чем хуже живём тем больше одобрямс.
"Они нуждаются, обладая богатством, а это самый тяжкий вид нищеты."
Сенека Луций Анней (Младший)
galla 19 марта 2018 | 10:12
Поздравляю Ксению Анатольевну она победила 4- мужчин.
mardian 19 марта 2018 | 10:14
Победил начальник концлагеря,разве могло быть иначе?
pravdatut 19 марта 2018 | 10:14
В 2030г он "наберет" 99,9 % голосов.((
ulagai 19 марта 2018 | 10:18
А у "гения Карпат"товарища Чаушеску,у брата Мугабе и Ына процент был выше.
komiccap_nkvd 19 марта 2018 | 10:18
Хочу выразить благодарность завсегдатаем ЭХА за выской процент голосов нашего президента. Именно вы обеспечили столь сокрушительную победу своими антироссийскими комментариями. Вы с такой ненавистью писали о России что даже те кто ни разу не голосовал, бегом, с утра, побежал голосовать за Путина.
Спасибо за победу.
wuwer 19 марта 2018 | 10:22
У меня внучка....если ей подвесить мотивированную морковку в счёт будущих преференций...
такое выдаёт... куда там ЦИКу...так она развивается...эти загнивают
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 10:22
Я не понял, почему братские Сев. Корея и остатки Сирии не поздравили?
Непорядок.
pensioner25 19 марта 2018 | 10:23
Ясный пень: выбирать-то не из кого было. Все делали для того, чтобы нормальных кандидатов в стране и не было. Одних запугали, других купили, третьи сами за границу уехали или просто молчат в трубочку. Глазьев как-то сказал, что большой его ошибкой было баллотироваться на пост президента в 2004 году. Так что же произошло? Сказали: не лезь, куда не надо, дали хорошую должность. Также поступили с другими. А показывали бы рядом с Путиным пять-восемь молодых перспективных политиков на протяжении последних лет восьми, тогда бы мы и выбирали уже из них. Но, увы, власть труслива и боится малейшей конкуренции. Так с кем же вы боролись, господин Путин? Наверное, просто еще раз хотели потешить душу пенсионера.
stas12006 19 марта 2018 | 10:26
путина выбрали чурки, менты и чиновники.
krysodav2 19 марта 2018 | 10:28
То же мне новость! Обещали нарисовать за путина 70%, ну и нарисовали! Избирком свои обещания даже перевыполнил!
Теперь бедному "рабу на галерах" еще 6 лет грести ("под себя")!
podwodnik 19 марта 2018 | 10:28
А Трамп? Мы тут за его победу шампанское в Думе глушили и гоняли с американскими флагами по бездорожью! Чё молчит то, хороняка? Мало заплатили? Да мы и телеграмму примем с оплатой получателем :).
novo 19 марта 2018 | 10:28
еще сибири на вырубку и выжигание агрохимикатами!
ppvngavr 19 марта 2018 | 10:28
ДИАГНОЗ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
- к итогам голосования по переизбранию Президента РФ
Сокрушительная и закономерная победа Путина в голосовании 18 марта 2018 года является следствием тяжелейшего заболевания российского общества и государства, называемого РЕСЕНТИМЕНТОМ: http://www.proza.ru/2017/12/29/1075 .
Симптомы этого заболевания:
провозглашение несуществующего "особого пути России", гомофобия, реваншизм и агрессия по отношению к развитому миру, культивирование в стране атмосферы осажденной крепости и ненависти к либерально-демократической оппозиции, возрождение в современных условиях советчины и сталинщины, или неосталинизма: http://www.proza.ru/2018/02/23/1113 .
Путин и его команда, пользуясь практически неисчерпаемым административным ресурсом, прежде всего ничем не ограниченным доступом к государственным СМИ, весьма искусно преуспели в раздувании этих симптомов и их использованию для укрепления своей власти.
darkshadownet_ 19 марта 2018 | 10:30
ЛУЧШИЙ?)) Жесть...
sasass 19 марта 2018 | 10:32
Кириенко заслуживает Нобелевскую премию кремлевского образца ....))
wwk_2 19 марта 2018 | 10:34
Я представляю эти "выборы" как забег, все участники которого, кроме одного избранного, бегут в мешках и босиком. А избранный (уже избранный) бежит в шикарных кроссовках и красивой спортивной форме с двуглавым орлом.
zorro89 19 марта 2018 | 10:45
Задача-минимум на этот срок получение следующего титула:
«Божиею поспешествующею милостию, Мы, Владимир Первый, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северныя страны Повелитель, и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и Армянския области, Черкасских и Горских Князей и иных наследный Государь и Обладатель, Государь Туркестанский, Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая.»