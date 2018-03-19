09:33, 19 марта 2018
Посольство Турции в Дании подверглось нападению
Как передаёт Рейтер, неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью сегодня утром. Пострадавших нет, зданию нанесён незначительный ущерб. Полиция ведёт расследование инцидента.
Комментарии5
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sg75g 19 марта 2018 | 09:43
Это были коктейли Молотова.. Стоит продолжать или сразу на виновного указать, который решил таким образом победу отметить?
olegleon 19 марта 2018 | 09:47
sg75g: если зажигательную смесь сделали из российской нефти, то Дания потребует от России объяснить как нефть попала в Данию
ed999 19 марта 2018 | 09:44
ЗАТО АФРИН ОЧИЩЕН О Т ТЕРРОРИСТОВ
rom8883 19 марта 2018 | 10:03
Ато те, что за Африн.
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 10:20
100% виновных не найдут - демократия по европейски достигла пика!