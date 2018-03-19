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09:33, 19 марта 2018

Посольство Турции в Дании подверглось нападению

Как передаёт Рейтер, неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью сегодня утром. Пострадавших нет, зданию нанесён незначительный ущерб. Полиция ведёт расследование инцидента.

Комментарии

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sg75g 19 марта 2018 | 09:43

Это были коктейли Молотова.. Стоит продолжать или сразу на виновного указать, который решил таким образом победу отметить?

olegleon 19 марта 2018 | 09:47

sg75g: если зажигательную смесь сделали из российской нефти, то Дания потребует от России объяснить как нефть попала в Данию

ed999 19 марта 2018 | 09:44

ЗАТО АФРИН ОЧИЩЕН О Т ТЕРРОРИСТОВ

rom8883 19 марта 2018 | 10:03

Ато те, что за Африн.

tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 10:20

100% виновных не найдут - демократия по европейски достигла пика!

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