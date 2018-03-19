Начальника столичного главка СК Дрыманова сегодня допросят по делу в прошлом его подчинённого Михаила Максименко

Начальника столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова сегодня допросят по делу в прошлом его подчинённого Михаила Максименко. В Мосгорсуд Дрыманов обещал приехать.

В суд начальник столичного главка СК придёт без адвоката. «Я всегда говорю: лучший адвокат – это следователь» — сообщил Дрыманов «Интерфаксу». Вызвать его в суд просили адвокаты Максименко. Бывшего начальника управления собственной безопасности СК обвиняют в получении взяток в особо крупном размере от бизнесменов. По версии следствия полмиллиона долларов Максименко передал предприниматель Шейхайметов за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова. Соратник криминального авторитета Шакро Молодого попал за решётку в ходе расследования дела о перестрелке у столичного ресторана на Рочдельской улице в конце 15го года. В обвинительном заключении говорится: деньги за освобождение Кочуйкова, известного как Итальянец, получил и сам Дрыманов. Кроме того его обвинил в получении взятки почти в 10 тысяч евро в прошлом первый зам Денис Никандров, ещё один фигурант уголовного дела. По его словам он за содействие назначению на должность дал деньги Дрыманову. Об этом на процессе по делу Максименко объявил прокурор.

Начальник столичного главка СК утверждает, что ему ничего не известно о подобных показаниях.