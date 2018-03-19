Серьёзных нарушений на выборах президента России не зафиксировано, утверждают в МВД
В ведомстве отмечают также, что в целом за прошедшие сутки было меньше совершено различных преступлений и ДТП.
Явка на выборах президента после обработки почти ста процентов протоколов составила 67 процентов. Огромное количество людей принуждали к участию в выборах, сказал в эфире «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц.
По словам Мелконьянца, механизма, который позволил бы наблюдателям пресекать такого вида нарушения, не существует.
После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем месте Владимир Жириновский – почти 6 процентов. Ксения Собчак набрала около 2 процентов, Григорий Явлинский чуть более 1. За остальных кандидатов проголосовали менее 1 процента – это Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.
Комментарии36
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olegleon 19 марта 2018 | 09:38
"Огромное количество людей принуждали к участию в выборах, сказал в эфире «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц. "
под угрозой расстрела и ссылки в Сибирь
nikitin43 19 марта 2018 | 09:47
в детстве видел как бараны бежали под паровоз , видят и бегут , ничего не меняется в россии , это радует.
patrik03 19 марта 2018 | 09:48
Огромное количество людей принуждали к участию в выборах, сказал в эфире «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц...
Гриша Мельконьянц - сраный армяшка, он получает деньги от США и стран НАТО только для того, чтобы обсирать все выборы в России, иначе, он не получит ни копейки.
prutkov100 19 марта 2018 | 10:01
Серьёзных нарушений на выборах президента России не зафиксировано....
Как могут быть нарушения в том чего не было ? Конечно не было нарушений , как и выборов .
duch_nic 19 марта 2018 | 10:04
//По словам Мелконьянца, механизма, который позволил бы наблюдателям пресекать такого вида нарушения, не существует.//
Значит можно 3,14здеть, что такие нарушения существуют.
-А ты докажи, что это не правда!
zmeelov_1 19 марта 2018 | 10:05
94% проголосовавших и почти две трети по факту населения России вчера сказали: Пиндосня западная, идите ка вы нах...хаус. И со своим ЛГБТэшным рылом уставным к нам не суйтесь, дабы вашу чавку нагло-саксонскую малость не поправили русским кулаком. Ну и подпиндосам доморощенным - выпить яду.. пока не запинали..
Очень позитивные выборы! Путин - наш Президент.
kottigr1 19 марта 2018 | 10:32
zmeelov_1: Если бы в эти "надутые" цифры путинских голосований кто нибудь ещё и верил...
ostapbey 19 марта 2018 | 10:07
patrik03: Гриша Мельконьянц - сраный армяшка, он получает деньги от США и стран НАТО только для того, чтобы обсирать все выборы в России, иначе, он не получит ни копейки. ...
++++++++++++++++++++++++++++++++
Так он и РУБЛИ получает от США и НАТО?? Раз не получит и КОПЕЙКИ??
Поделись хоть ты с ближней какашкой.
Со своей. Даже..
isnowanaarene 19 марта 2018 | 10:21
patrik03: Патря, твоя беда в том, что для тебя окружающий мир населён сраными армяшками, шпротами, пиндосами, пшеками, укрогабонцами, мелкобритами и прочей шелупонью. Прикинь, и вот стоишь ты в центре своего "мира" и отсасываешь сам у себя, потому как никто больше не даёт.
romashka__ 19 марта 2018 | 09:48
Это не выборы.
olegleon 19 марта 2018 | 09:53
romashka__: и Вам от этого легче? или кому то стало лучше, что британцы "сделали явку"?
sg75g 19 марта 2018 | 09:48
nikitin43: ничего не меняется в россии
Ничего не меняется??? Да ты в детстве не жил в России 90-х..
sveklotron_7 19 марта 2018 | 09:47
olegleon:
С мест сообщают, что сегодня в школах зафиксировано рекордное количество двоек...Двойки ставят школьникам из тех семей, которые не ходили на выборы, А в детских садиках вообще вопиющая ситуация, детей неявившихся не кормят и не высаживают на горшок!
darkshadownet_ 19 марта 2018 | 09:56
sveklotron_7: поскольку общий нужный результат достигнут, то и наказаний не будет. Другое дело было бы если искомый результат не был достигнут, например с реальным уровнем царька в 30-40% и вторым туром - вот тогда бы дошло и до горшков... И было бы совсем не смешно, поверь
pavelmistery 19 марта 2018 | 09:57
olegleon: Бюджетникам угрожали увольнением или уменьшением зарплаты/пенсии, студентам грозили отчислением, про солдат молчу.
На этих "выборах" столько грязи и фальсификации было, что предыдущие "выборы" кажутся цветочиками...
duch_nic 19 марта 2018 | 10:09
pavelmistery: //Бюджетникам угрожали увольнением или уменьшением зарплаты/пенсии, студентам грозили отчислением, про солдат молчу. //
Вчерась на одном правдивом радио рассказали, что в одном вузе отчислили целый курс, а в одной части так ваще расстреляли целый взвод. Командир у них дурак, на проследил за бойцами. ФСЕХ К СТЕНКЕ ПОСТАВИЛИ. ФСЕХ!!!
olegleon 19 марта 2018 | 10:14
pavelmistery: т.е. Вы действительно считаете, что бюджетники и студенты существуют изолировано и не с кем не общаются?
пойду сообщу соседям, что их ребёнок отчислен, т.к. вчера не ходил голосовать
про солдат не спорю, т.к. эти действительно не вольны распоряжаться своим временем.
кстати, а сколько миллионов студентов будет сегодня отчислено, а бюджетников уволено?
ostapbey 19 марта 2018 | 10:04
olegleon: В Сибирь?? Так Сибирь выживет хоть в Китае..
А остальная периферия Россия только с Путином счастливо жить будет.
И умрет одновременно.
Даже..
russkie_za_sverjenie 19 марта 2018 | 09:38
Конечно не было. Как и самих выборов. Было только голосование.
rus 19 марта 2018 | 09:46
russkie_za_sverjenie: ...Конечно не было...
:-) Верно, таких организованных выборов в России еще не было, как и единодушия, люди шли на выборы как на большой праздник, все прошло в высшей степени приятно. Я до сих пор, как на крыльях, это оценка нашего труда - столько сил вложено...
pavelmistery 19 марта 2018 | 09:59
rus: Ага, как баранов на автобусах свозили, даже на видео они так и говорят "Нас пригнали как баранов" (вбейте это в гугле) и смеются ))
gekorn 19 марта 2018 | 09:41
Шоумен Памфилова должна быть довольна.
scleha Алексей Носов 19 марта 2018 | 09:42
Честнейшие выборы, честнейшие. Гляньте в глаза "памфиловой" - разве могут эти глаза врать? Ну или глаза главполицая.
rus 19 марта 2018 | 09:57
scleha: ...Честнейшие выборы, честнейшие...
А что, Вам же дали проголосовать против или вовсе не придти? Чего Вам еще, ГУЛАГи открыть и коррупционеров пересажать, так это делается и будет делаться, еще какие заявки?
darkshadownet_ 19 марта 2018 | 10:08
rus: не дали проголосовать против - такой графы нет. Не всех кандидатов зарегистрировали и дали вести свою кампанию и много другого нет...
Что надо было сделать? Ооччень просто! Надо было бы отправить во внеочередной отпуск администрацию президента, опечатать ее и отключить от связи. Не так уж и много,правда?
darkshadownet_ 19 марта 2018 | 10:05
scleha: не, вы просто не совсем правильно новость понимаете... МВД о говорит, о том, что на выборных участках не было терактов, драк, конфликтов, хулиганства и т.д. А не о честности выборов, равных условий для кандидатов и подсчете голосов и т.п.
vasya_von_smetankin 19 марта 2018 | 09:45
Интересно, в отсутствие этих самых "серьёзных нарушений" на выборах Путина за Путина проголосовали все 160% или всего лишь 148?
nemof 19 марта 2018 | 09:45
Если не считать циничные вбросы под камеры- то конечно все прошло хорошо.
justlooking 19 марта 2018 | 09:48
Мне за последнее 4 года огромное количество россиян говорили фразу "єто не мьі, єто наша власть". Вьі все теперь одним миром мазаньі.
wuwer 19 марта 2018 | 09:50
Серьезных нарушений не было...
Вместе с наглыми наблюдателями задержано +1000500 радостных пьяных водителей...
зальют глаза и носятся по ухабам и ямам
А зря, велосипедиста- наглеца. простили за нанесение великого ущерба дорожной яме
beobachter 19 марта 2018 | 09:58
В СССР во время голосований вообще не было никаких нарушений. Но это не помешало ему развалиться...
ha12raz 19 марта 2018 | 10:02
Меньше преступлений......значит урки были заняты, голосовали ?
mardian 19 марта 2018 | 10:06
Подведём итоги:Мафия бессмертна,по крайней мере в России.
sbk 19 марта 2018 | 10:19
То, что является нарушением, уже давно стало нормой.
vata_putya 19 марта 2018 | 10:20
ахаахах ментяры как обычно: то считают плохо, то ничего не видят
bratec_kot 19 марта 2018 | 10:34
Вбросы бюллетеней, захват избирательного участка - это такие мелочи)))