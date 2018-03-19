Серьёзных нарушений на выборах президента России не зафиксировано, утверждают в МВД

В ведомстве отмечают также, что в целом за прошедшие сутки было меньше совершено различных преступлений и ДТП.

Явка на выборах президента после обработки почти ста процентов протоколов составила 67 процентов. Огромное количество людей принуждали к участию в выборах, сказал в эфире «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

По словам Мелконьянца, механизма, который позволил бы наблюдателям пресекать такого вида нарушения, не существует.

После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин получил почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем месте Владимир Жириновский – почти 6 процентов. Ксения Собчак набрала около 2 процентов, Григорий Явлинский чуть более 1. За остальных кандидатов проголосовали менее 1 процента – это Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.