Z Архив новостей новости
5 3 6 279
09:05, 19 марта 2018

Дональд Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев

Сегодня он должен представить новый план по борьбе с опиоидным кризисом в США. По оценке экспертов, если не принять срочных мер то, от передозировки опиоидами в стране в ближайшие годы могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с начала 80-х годов по настоящее время.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

andreyfilippov 19 марта 2018 | 09:46

Принимай - не принимай, а Патрушева ему никто не выдаст.

alalrom 19 марта 2018 | 09:57

Ответим асимметрично:
Освободим всё про властное жульё от уголовной ответственности

irjiproebl 19 марта 2018 | 10:05

Наши МИДовские насторожились

Сегодня в эфире