09:05, 19 марта 2018
Дональд Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев
Сегодня он должен представить новый план по борьбе с опиоидным кризисом в США. По оценке экспертов, если не принять срочных мер то, от передозировки опиоидами в стране в ближайшие годы могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с начала 80-х годов по настоящее время.
Комментарии3
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andreyfilippov 19 марта 2018 | 09:46
Принимай - не принимай, а Патрушева ему никто не выдаст.
alalrom 19 марта 2018 | 09:57
Ответим асимметрично:
Освободим всё про властное жульё от уголовной ответственности
irjiproebl 19 марта 2018 | 10:05
Наши МИДовские насторожились