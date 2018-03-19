Дональд Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев

Сегодня он должен представить новый план по борьбе с опиоидным кризисом в США. По оценке экспертов, если не принять срочных мер то, от передозировки опиоидами в стране в ближайшие годы могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с начала 80-х годов по настоящее время.