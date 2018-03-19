Эксперты организации по запрещению химоружия приедут в Великобританию для изучения вещества, которым отравили Скрипаля
Эксперты организации по запрещению химического оружия должны приехать в Великобританию для исследования образцов вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Это могут быть пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал. Также будет исследован автомобиль бывшего сотрудника ГРУ. Эксперты организации должны взять именно собственные пробы, а не те, что ранее исследовали британцы.
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери планируют обсудить на встрече генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Борис Джонсон. Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО.
В Великобритании считают, что решение об атаке экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с использованием яда «Новичок», скорее всего, было принято лично президентом России. Об этом сказал глава английского МИД Борис Джонсон. Он подчеркнул, что нет никаких сомнений, что именно Россия стоит за атакой. Джонсон отметил, что у Лондона есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем, но нет с российским народом.
Комментарии3
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kara 19 марта 2018 | 09:15
ужасная история для Британии, теперь ее будущее зависит от ОЗХО, как и будущее России.
a_111111 19 марта 2018 | 09:37
kara: А что для Британии? Следствие заявлений о причастности России не делало, они работают... Ну а если Терезе Мэй и Боре Джонсону придется уйти хуже Британии не будет...
andre_klimov 19 марта 2018 | 10:30
a_111111:
Ну так Мэй и Джонсон заявили о причастности "на основе материалов следствия". Так что вам остаётся только догадываться, что там накопано и ждать, кода "вас вызовут". А Мэй и Джонсон по итогу, действительно - могут уйти. Но только совсем не по той причине, на которую ВЫлично надеетесь. Им просто придётся держать ответ за "дело Литвиненко", когда следствие сделали публичным, снабжали главного подозреваемого информацией о ходе следствия и, по итогу, не наказали никак установленных преступников, упустив исполнителей и "замяв" скандал сзаказчиками.