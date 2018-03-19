Эксперты организации по запрещению химоружия приедут в Великобританию для изучения вещества, которым отравили Скрипаля

Эксперты организации по запрещению химического оружия должны приехать в Великобританию для исследования образцов вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Это могут быть пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал. Также будет исследован автомобиль бывшего сотрудника ГРУ. Эксперты организации должны взять именно собственные пробы, а не те, что ранее исследовали британцы.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери планируют обсудить на встрече генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Борис Джонсон. Встреча пройдет в штаб-квартире НАТО.

В Великобритании считают, что решение об атаке экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля с использованием яда «Новичок», скорее всего, было принято лично президентом России. Об этом сказал глава английского МИД Борис Джонсон. Он подчеркнул, что нет никаких сомнений, что именно Россия стоит за атакой. Джонсон отметил, что у Лондона есть проблемы с Владимиром Путиным и Кремлем, но нет с российским народом.