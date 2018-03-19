09:04, 19 марта 2018
На Украине покончил с собой бывший пилот, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»
По данным местной прессы, 29-летний Владислав Волошин застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков. В последнее время он работал директором одного из коммунальных предприятий в Николаеве.
Волошин участвовал в украинкой военной операции в Донбассе. Он был награждён Орденом «За мужество».
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