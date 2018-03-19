Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах

Тем не менее, ряд телеграмм российский руководитель всё же получил.

Главы ряда бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений Путину. Первым на его победу на выборах отреагировал лидер Сербии. Александр Вучич пожелал российскому коллеге цитирую «и дальше решительно вести страну чётко определённой дорогой прогресса, во благо всех граждан». Председатель КНР Си Цзиньпин, недавно он получил в стране право править пожизненно, в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином. Российский народ по словам китайского лидера «верно шагает по пути развития мощной державы». О высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии рассуждал в поздравительной телеграмме глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал братскими обе страны. Поздравления Путин также получил от глав Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Таджикистана. Ему батька Лукашенко пожелал «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо россиян». И пригласил в Минск обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества. Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в твиттере.

Не получил поздравления Путин и от украинского лидера. В Крыму и Севастополе голосование проводилось незаконно, заявил Пётр Порошенко. По его словам, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове.