Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах
Тем не менее, ряд телеграмм российский руководитель всё же получил.
Главы ряда бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений Путину. Первым на его победу на выборах отреагировал лидер Сербии. Александр Вучич пожелал российскому коллеге цитирую «и дальше решительно вести страну чётко определённой дорогой прогресса, во благо всех граждан». Председатель КНР Си Цзиньпин, недавно он получил в стране право править пожизненно, в поздравлении назвал беспрецедентно высоким уровень отношений между Москвой и Пекином. Российский народ по словам китайского лидера «верно шагает по пути развития мощной державы». О высоком политическом сознании россиян и глубокой их приверженности демократии рассуждал в поздравительной телеграмме глава Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал братскими обе страны. Поздравления Путин также получил от глав Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Таджикистана. Ему батька Лукашенко пожелал «крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо россиян». И пригласил в Минск обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества. Ведущие мировые лидеры хранят молчание. Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в твиттере.
Не получил поздравления Путин и от украинского лидера. В Крыму и Севастополе голосование проводилось незаконно, заявил Пётр Порошенко. По его словам, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове.
Комментарии5
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skvorec 19 марта 2018 | 09:07
Си Цзиньпин поздравил Путина одним из первых - и это главное!
aleksandr39 19 марта 2018 | 09:08
Выборов то то не было .
serge_moro 19 марта 2018 | 09:10
aleksandr39: Вот и закончились перевыборы народного вора и бандита .
Жирик готовится к встрече в Кремле,чтобы поздравить очередной раз своего кормильца и кремлевскую крышу ,которая вот уже,как 18 лет не дает в обиду главного клоуна страны.Вольфыч,думает какой цвет пиджака ему надеть в этот раз.Желтый,зеленый и красный были.Может розовый одеть под цвет очков в которых находится весь путинский электорат.
Розовые очки,когда-то поменяют цвет на серые и возможно население прийдет в человеческое сознание и поймет,как их всех поимел маленький вор все 3 десятилетия. А может все 4 или 5 десятилетий.Кто знает ???!!!
estamp 19 марта 2018 | 09:09
Уже ночь прошла а все еще нет поздравления от Трампа! Ппц! Путин жолжен застрелиться. А перед тем призвать россиян к коллективному суициду.
vladislav 19 марта 2018 | 09:10
А кто-то думал иначе? Сейчас портки набегут и завопят, что никому нафиг не нужны эти поздравления. Но у ВВП другая точка зрения на этот счёт. Он ОЧЕНЬ хочет и поздравления получить и рыбку того этого.