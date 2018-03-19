Все перестановки в правительстве пройдут после инаугурации, сообщил Владимир Путин...

Он утверждает, что никаких конституционных реформ не планирует. В ближайшее время Путин намерен встретиться с другими участниками президентских выборов. Когда это произойдёт, пока неизвестно.

По последним данным ЦИКа, Путин набирает почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвёртом месте кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – у неё около 2 проуентов.

Прошедшие выборы отмечены огромным количеством фальсификаций, считает Павел Грудинин.

Владимир Жириновский в интервью Интерфаксу предположил, что прошедшие выборы станут последними в России, а Владимир Путин будет во главе государства пожизненно.

Григорий Явлинский сказал, что изначально не питал никаких иллюзий по поводу выборов. Он уверен, что без кардинальных преобразований нынешняя система обречена. В свою очередь, Ксения Собчак говорит, что хочет собрать воедино разрозненные политические силы.