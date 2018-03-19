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09:00, 19 марта 2018

Все перестановки в правительстве пройдут после инаугурации, сообщил Владимир Путин

Он утверждает, что никаких конституционных реформ не планирует. В ближайшее время Путин намерен встретиться с другими участниками президентских выборов. Когда это произойдёт, пока неизвестно.

По последним данным ЦИКа, Путин набирает почти 77 процентов голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – 12 процентов. На третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвёртом месте кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – у неё около 2 проуентов.

Прошедшие выборы отмечены огромным количеством фальсификаций, считает Павел Грудинин.
Владимир Жириновский в интервью Интерфаксу предположил, что прошедшие выборы станут последними в России, а Владимир Путин будет во главе государства пожизненно.
Григорий Явлинский сказал, что изначально не питал никаких иллюзий по поводу выборов. Он уверен, что без кардинальных преобразований нынешняя система обречена. В свою очередь, Ксения Собчак говорит, что хочет собрать воедино разрозненные политические силы.

Комментарии

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patrik03 19 марта 2018 | 09:09

Все перестановки в правительстве пройдут после инаугурации, сообщил Владимир Путин...

Реформы нужны, если президент не даст приказ на реформы, сами по себе перестановки ничего не дадут. Начинать надо с медицины и культуры, чтобы раздавить эту моноэтническую мафию, которая грабит российский народ.

aleksandr39 19 марта 2018 | 09:10

Какие перестановки ,народ поддержал увеличение тарифов ЖКХ и рост цен на бензин и продукты , закрытие больниц .

Сегодня в эфире