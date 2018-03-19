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08:46, 19 марта 2018

Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули в казну 100 миллиардов долларов

Об этом в интервью CBSNews заявил один из них Мухаммед бин Салман. Он уверен, что антикоррупционная кампания была необходима. Из-за коррупции Саудовская Аравия ежегодно теряет от 5 до 10 процентов госрасходов.
Ранее были задержаны, как минимум, 11 принцев. После того, как они согласились выплатить деньги, их освободили.

Комментарии

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al101_2 19 марта 2018 | 08:53

А наши прЫнцы с рыбками плавают и кладут хвост с прибором на то, что народ по копейке собирает на лечения детей.
Хотя, они же сами своим деньгам не хозяева, это понятно...а настоящий владелец деньги в ботокс закачивает!

olegleon 19 марта 2018 | 08:57

а если эту новость наши чиновники увидят???

sorcerer_alastor 19 марта 2018 | 08:57

Вот бы наших "прынцев" заставить сделать такое...

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