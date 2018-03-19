Задержанные в Саудовской Аравии принцы вернули в казну 100 миллиардов долларов

Об этом в интервью CBSNews заявил один из них Мухаммед бин Салман. Он уверен, что антикоррупционная кампания была необходима. Из-за коррупции Саудовская Аравия ежегодно теряет от 5 до 10 процентов госрасходов.

Ранее были задержаны, как минимум, 11 принцев. После того, как они согласились выплатить деньги, их освободили.