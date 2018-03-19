08:46, 19 марта 2018
Руководитель Главного Следственного управления Москвы Александр Дрыманов должен придти в Мосгорсуд
Как ожидается, он даст показания в качестве свидетеля по делу начальника собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которого обвиняют в коррупции.
Ранее Дрыманов назвал вызов в суд «хорошей новостью». Он уверен, что его допрос «расставит определённые акценты в нужном направлении». Некоторые СМИ полагали, что глава московского Следственного управления может из статуса свидетеля перейти в обвиняемые. Против него дал показания ещё один фигурант дела Денис Никандров.
Комментарии1
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rom8883 19 марта 2018 | 09:08
Дрыманов, скорее всего, главарь этой шайки, один из которых попал на скамью подсудимых.