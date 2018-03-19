Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России, так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский

В интервью «Интерфаксу» он сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпинь «теперь будет пожизненно». По мнению Жириновского, главным органом власти в России станет Госсовет.

Напомним, по результатам вчерашнего голосования Жириновский набрал почти 6 процентов голосов. Показатель Владимира Путина – 77 процентов в Центризбиркоме назвали рекордным.