08:45, 19 марта 2018
Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России, так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
В интервью «Интерфаксу» он сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпинь «теперь будет пожизненно». По мнению Жириновского, главным органом власти в России станет Госсовет.
Напомним, по результатам вчерашнего голосования Жириновский набрал почти 6 процентов голосов. Показатель Владимира Путина – 77 процентов в Центризбиркоме назвали рекордным.
Комментарии19
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mayk18 19 марта 2018 | 08:51
Вчера Сын юриста заявил что в России выбирают предводителя всей Земли-а сегодня добавил шо пожизненного...Китаю подготовится к смене руководства.
neburzhui2 19 марта 2018 | 08:52
Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними
Для самого Жириновского, Явлинского и Путина...
ha12raz 19 марта 2018 | 08:51
Т. е. пожелал " всенародно избранному" окочуриться раньше срока. .
rassvet_12 19 марта 2018 | 08:56
ha12raz: Вы уже натроллили 77%, давай ещё, пиши.
zztop1960 19 марта 2018 | 08:52
Каждый подданный нашей страны прекрасно осознает ценность Вашей выдающейся деятельности. Ваш священный труд на ниве внутренней и внешней политики достоин великого признания. Вы, истинный сердар (вождь) нашего народа, за считанные годы независимости стали известным политиком мирового уровня. Этому мы радуемся вместе со всем нашим народом.( Из туркменских газет , про Туркменбаши)
ku111ku 19 марта 2018 | 08:58
zztop1960: Представляю госсовет оппозиции-Рынска, Собчак, Шендерович и Гудков...и справа в него плюёт Навальный...а слева Явлинский...
anemon 19 марта 2018 | 08:52
Наконец рупор кремля озвучил давно предсказанное для поздней путинской России. Для того и держат.
luger_max_otto 19 марта 2018 | 08:52
Не совсем так. Это действительно последние президентские выборы в путинской России- это будет точнее.
ansata 19 марта 2018 | 08:54
С одной небольшой разницей. Китай продолжит развиваться, а Россия продолжит гнить.
olegleon 19 марта 2018 | 08:54
"по результатам вчерашнего голосования Жириновский набрал почти 6 процентов голосов"
т.е. пора на покой Жириновскому.
wuwer 19 марта 2018 | 08:55
))) Рупор начал подготовку ...
вам уже давно предлагали отбросить "ложные ценности" остального мира, показать свое истинное нутро
molchun 19 марта 2018 | 08:58
Для Жириновского - точно последними. Не доживет.
beserkons 19 марта 2018 | 08:58
Это ему сообщил куратор из ФСБ.
tbedtlbrnjdf 19 марта 2018 | 08:59
Последний выход главклоуна Жирика потерпел фиаско. Кто сменит главклоуна Жирика вопрос остаётся пока открытым, но претенденты есть!
venmud 19 марта 2018 | 09:00
Дежурный оракул вбросил идею для проверки через узбекских таксистов реакции народа.
benin_papa__ 19 марта 2018 | 09:01
Ах, сын юриста...
Будущее РФ никакой не Китай, а Зимбабве, либо КНДР.
"Особый путь", ничего не попишешь))
bratec_kot 19 марта 2018 | 09:03
Что и требовалось доказать(((( Немцы то поумнее будут. После крушения империи у них один фюрер был, больше не хотят, а мы очередного себе на шею нахлобучили. Ничему жизнь дураков не учит....
kapitankolbaskin 19 марта 2018 | 09:06
через шесть лет вове уже точно будет не на кого сваливать ту ситуацию в стране ,что мы будем иметь ...
Хотя шесть лет скорей всего не досидит.
А ваще это поразительно...18 лет человек имеет неограниченную власть и ....всё ни в чем и никогда не виноват...
Ни в растущих ценах, ни в падении уровня жизни....ни в бесстыжем обогащении его друзей при беднеющем работающем населении...Даже военнослужащие гибнут те ,которых вроде как и нет...
Дал Бог правителя...
rom8883 19 марта 2018 | 09:10
А что до выборов молчал?