08:32, 19 марта 2018
Эксперты организации по запрещению химоружия приедут в Великобританию для изучения вещества, которым отравили Скрипаля
Эксперты организации по запрещению химического оружия должны приехать в Великобританию для исследования образцов вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Это могут быть пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал. Также будет исследован автомобиль бывшего сотрудника ГРУ. Эксперты организации должны взять именно собственные пробы, а не те, что ранее исследовали британцы.
Комментарии9
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olegleon 19 марта 2018 | 08:46
"Эксперты организации должны взять именно собственные пробы, а не те, что ранее исследовали британцы."
это и есть уровень доверия. хорошо, что британцы хотя бы спустя более чем 2 недели наконец то разрешили доступ экспертам ОЗХО.
andre_klimov 19 марта 2018 | 08:52
olegleon:
Мечтайте - не вредно :)
Когда бриты установили, что использовалось БОВ - тогда и было первое обращение в ОЗХО. ОЗХО запросила от британцев материалы, подтверждающие, что данный случай попадает под их компетенцию. Теперь после того, как ОЗХО признала, что это именно её случай- она будет работать независимо. И если есть возможность самим провести забор проб - тем лучше. А то некоторые гопники начнут опять визжать, что "это всё подстроено"...
olegleon 19 марта 2018 | 09:00
andre_klimov: врать не надоело?
кстати, что британцы теперь придумали? сначала пиццерия, потом кладбище, потом букет цветов, потом "привезла в чемодане", но не прошло ничего. теперь за машину взялись. что в следующий раз придумают?
andre_klimov 19 марта 2018 | 09:03
olegleon:
Если Вы задаёте вопроссами себе - не надо писать его мне. Это как-то... шизофренично, что-ли...
Ответьте лучше мне на простой вопрос- вот всё Вами перечисленное - официально выданная информация или "прессование"? Вас тревожит, что нет официальных репортов о ходе следствия? Правильно. Волнуйтесь дальше...
gruzin12 19 марта 2018 | 09:09
andre_klimov: ...Когда бриты установили, что использовалось БОВ - тогда и было первое обращение в ОЗХО. ОЗХО запросила от британцев материалы, подтверждающие, что данный случай попадает под их компетенцию. ....
Вам это приснилось или внутренний голос нашептал? Врать нагло и безпринципно особенность наших либералов - вы из их стойла насколько я понял.
estamp 19 марта 2018 | 08:51
могут быть пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал. Также будет исследован автомобиль
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ЕМНП, бриты утвпрждали, что яд был:
- в пабе
- в букете
- в вещах Юли
- в вентиляции авто
- другое
Т.е. они до вчера еще не могли определиться как был отравлен пациент. И до сих пор точно не определились чем? А уже обвинили кого надо.
И можно ли после этого доверять? Что бриты не обработают сейчас предварительно места взятия новых проб. Они же явно выводы сделали раньше следствия. Надо подгонять улики.
andre_klimov 19 марта 2018 | 08:59
estamp:
Вспомните Литвиненко. Радиоактивный след был на пол-Лондона + Германия. Но тогда британское следствие совершило большую ошибку, сделав следствие публичным. Поэтому, когда выяснилось, что это именно государственный терроризм - у них не было пространства для дипломатического манёвра. Сейчас уроки выучены, я надеюсь. Вам никто ничего не предьявит вплоть до начала разбирательства международным трибуналом. У вас ещё будет время ознакомится с обвинением, материалами дела и выстроить свою линию защиты, не волнуйтесь. Бойтесь другого, что Британия может придержать имеющуюся информацию, как средство давления. Не забывайте, что политическая интрига - сложный, долгийи очень эффективный по результатам жанр, которым британские потомственные дипломаты безусловно владеют. Даже такой эксцентрик, как Джонсон :)
estamp 19 марта 2018 | 09:05
andre_klimov: Прекращай онанировать прилюдно!
gruzin12 19 марта 2018 | 09:05
....Это могут быть пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал...., либо отравленные мозги Терезы Мэй и Бориса Джонсона. Право выбора остаётся за экспертами.....