Эксперты организации по запрещению химоружия приедут в Великобританию для изучения вещества, которым отравили Скрипаля

Эксперты организации по запрещению химического оружия должны приехать в Великобританию для исследования образцов вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Это могут быть пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал. Также будет исследован автомобиль бывшего сотрудника ГРУ. Эксперты организации должны взять именно собственные пробы, а не те, что ранее исследовали британцы.