Глава украинского МИДа призывает Европейский Союз принять санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера

Глава украинского МИДа Павел Климкин призывает Европейский Союз принять санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера за то, что он продвигает проекты Владимира Путина. В интервью газете «Бильд» он назвал его «путинским лоббистом».

Герхард Шрёдер в настоящее время возглавляет комитет акционеров компании «Нордстрим». Он вошёл в состав совета директоров компании Роснефть. Минувшей осенью Шрёдер был избран его председателем.