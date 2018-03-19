08:32, 19 марта 2018
Глава украинского МИДа призывает Европейский Союз принять санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера
Глава украинского МИДа Павел Климкин призывает Европейский Союз принять санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера за то, что он продвигает проекты Владимира Путина. В интервью газете «Бильд» он назвал его «путинским лоббистом».
Герхард Шрёдер в настоящее время возглавляет комитет акционеров компании «Нордстрим». Он вошёл в состав совета директоров компании Роснефть. Минувшей осенью Шрёдер был избран его председателем.
Комментарии7
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olegleon 19 марта 2018 | 08:44
у Климкина истерика началась от бессилия? сами ничего не могут сделать и призывают других
vsehporvem 19 марта 2018 | 08:49
olegleon: Ну почему же истерика? Всё очень логично, просто чугункин напомнил западным кураторам - "Сами эту кашу заварили - сами и расхлёбывайте!"
arkadiy48 19 марта 2018 | 08:49
У Климкина-климакс.
ha12raz 19 марта 2018 | 08:49
Проститутку назвали лоббистом.......не много ли чести ?
savushkinskiy_troll 19 марта 2018 | 08:51
Шрёдер добывает дешёвый газ для своей страны.
На что надеются хохлы? Что из-за них встанут предприятия в европе, и европа будет мёрзнуть вместе с хохлами?
Теперь хохлам в России газ не купить даже дорого.
rom8883 19 марта 2018 | 09:03
savushkinskiy_troll: Шрёдер работает за жирный кусок. Портянкам такой не дадут.
estamp 19 марта 2018 | 08:58
Глава украинского МИДа призывает Европейский Союз принять санкции против ...
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А чё сами? Пусть запретят Шредеру въезд в Крым