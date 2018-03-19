Прошедшие выборы должны запомнится наблюдателям большим количеством костюмированных персонажей

На избирательные участки приходили люди в доспехах и перьях, а власти пытались поднять явку не самыми очевидными способами.

Благодаря фото— и видеоотчетам с избирательных участков достоянием общественности стали не только массовые нарушения, но и поистине странные кадры. Так в ленинградской области к урне пришел человек в плюшевом костюме баллистической ракеты «Сармат», а в Северобайкальске проголосовала ростовая кукла медведя. Хватало на избирательных участков и реконструкторов — штаб Навального в Петербурге запостил фото группы «рыцарей» в доспехах и остроконечных шлемах с щитами и копьями.

В северной столице на избирательные участки электорат зазывали «техно-петух и другие клоуны» – об этом написал «МБХ медиа». В Барнауле электорат развлекали местные «моржи», которые пришли на участок в одних лишь плавках и шлепанцах, а в Кемерове на выборах заметили персонажей детского мультфильма «Фиксики», Деда Мороза и сказочных Машу и Медведя – последние держали плакат с хэштегом #участОК – именно так назывался флешмоб, запущенный по инициативе «Единой России». Партия власти пыталась повысить явку, привлекая на выборы ярких во всех смыслах персонажей.

Пользователи соцсетей также публиковали фотографии испорченных бюллетеней, куда вписывали имена своих кандидатов. Чаще других в качестве президента фигурировали персонажи сериала «Игра престолов».