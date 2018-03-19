Прошедшие выборы должны запомнится наблюдателям большим количеством костюмированных персонажей
На избирательные участки приходили люди в доспехах и перьях, а власти пытались поднять явку не самыми очевидными способами.
Благодаря фото— и видеоотчетам с избирательных участков достоянием общественности стали не только массовые нарушения, но и поистине странные кадры. Так в ленинградской области к урне пришел человек в плюшевом костюме баллистической ракеты «Сармат», а в Северобайкальске проголосовала ростовая кукла медведя. Хватало на избирательных участков и реконструкторов — штаб Навального в Петербурге запостил фото группы «рыцарей» в доспехах и остроконечных шлемах с щитами и копьями.
В северной столице на избирательные участки электорат зазывали «техно-петух и другие клоуны» – об этом написал «МБХ медиа». В Барнауле электорат развлекали местные «моржи», которые пришли на участок в одних лишь плавках и шлепанцах, а в Кемерове на выборах заметили персонажей детского мультфильма «Фиксики», Деда Мороза и сказочных Машу и Медведя – последние держали плакат с хэштегом #участОК – именно так назывался флешмоб, запущенный по инициативе «Единой России». Партия власти пыталась повысить явку, привлекая на выборы ярких во всех смыслах персонажей.
Пользователи соцсетей также публиковали фотографии испорченных бюллетеней, куда вписывали имена своих кандидатов. Чаще других в качестве президента фигурировали персонажи сериала «Игра престолов».
Комментарии8
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vse_tam_budem 19 марта 2018 | 08:46
Так в цирке без костюмов никак ))))
ostapbey 19 марта 2018 | 08:52
vse_tam_budem:
....Все дело сварганил шурин. Он достал книжку о правах и привычках душевнобольных, и, после долгих споров, из всех навязчивых идей был выбран бред величья .
— Тебе ничего не придется делать, — втолковывал шурин, — ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» или «Я Эмиль Золя!». Или Магомет, если хочешь!
— А вице-королем Индии можно? — доверчиво спросил Берлага.
— Можно, можно!Сумасшедшему все можно!Значит,вице-король Индии? Шурин говорил так веско, словно бы по меньшей мере состоял младшим ординатором психбольницы . На самом же деле это был скромный агент по распространению роскошных подписных изданий Госиздата, и от прошлого коммерческого величия в его сундучке сохранился только венский котелок на белой шелковой подкладке.....(с)
Даже..
ostapbey 19 марта 2018 | 08:47
Участки разные. А волосатая лапа одна.
Направляющаю Россию в нужное русло..
Даже..
rico76 19 марта 2018 | 08:47
Самый «костюмированный» персонаж-это Навальный !
Ему после своего сокрушительного поражения стоит самому попроситься в тюрьму суток на 30, от греха подальше?)))
Народ на него злой теперь!) Так всех подставить...
anemon 19 марта 2018 | 08:49
Клоунада. Жаль население, всерьез принимающее это убожество за креатив в поддержке . Ну, что ж, такова сегодняшняя Россия. Как в КВН на первом канале.
wuwer 19 марта 2018 | 08:52
Балаган без клоунов? .... вы за кого нас принимаете?
После десятка граблей и не так будешь выеживатся
ostapbey 19 марта 2018 | 08:54
— Что? — искательно спросил перепугавшийся Берлага.
— Эне, бэнэ, раба, квинтер, финтер, жаба, — явственно произнес новый знакомый.
Сказавши «ой», Берлага отошел от идиота подальше . Произведя эту эволюцию, он подошел вплотную к человеку с лимонной лысиной. Тот сейчас же отвернулся к стене и опасливо посмотрел на бухгалтера.
— Где мои магараджи? — спросил его Берлага, чувствуя необходимость поддержать репутацию сумасшедшего.
Но тут человек, сидевший на кровати в глубине покоя, поднялся на тоненькие и желтые, как церковные свечи, ноги и страдальчески закричал:
— На волю! На волю! В пампасы!
al101_2 19 марта 2018 | 08:56
Подавляющее большинство проголосовавших были в костюмах баранов...это было видно даже без костюмов!