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08:30, 19 марта 2018

Центризбирком называет рекордным результат Владимира Путина на президентских выборах

Согласно официальным данным, он набрал почти 77 процентов голосов. Для сравнения – в 2012 году Путина поддержали 64%, а в 2004 – 71%. Он участвует в президентских выборах в четвёртый раз.

Путин утверждает, что пока никаких конституционных реформ не планирует. Отвечая на вопрос о возможности ещё одного участия в выборах, он сказал: «Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»

Комментарии

16

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antimrakobes 19 марта 2018 | 08:44

Популярность падает, количество недовольных растёт, а голосов всё больше. Эллочка, да ты прямо Гермиона престарелая!

haldey 19 марта 2018 | 08:49

Мера понимания россиян растет, а это не может не радовать! Теперь либералодемократы точно не пройдут!
Не быть навальному фюрером!
И уже никто не оспаривает результат, не орет вбросы, карусели, накрутили)))
Результат этих выборов - приговор США! За 6 лет Владимир Владимирович их в порошок сотрет)))

rico76 19 марта 2018 | 08:44

Навальному после своего сокрушительного поражения стоит самому попроситься в тюрьму суток на 30, от греха подальше?)))
Народ на него злой теперь!) Так всех подставить...

anemon 19 марта 2018 | 08:44

И сколько % среди них вброшенных и приписанных? Пиррова победа Путина, и проигрыш для страны.

antimrakobes 19 марта 2018 | 08:46

anemon: сегодня страна окончательно встала на гитлеровские рельсы...

haldey 19 марта 2018 | 08:51

anemon: ///проигрыш для страны///
Проигрыш для страны под названием Америка)))

liberal_vulgaris 19 марта 2018 | 08:45

Явлинского знатно опустили на выборах. Не ожидал :)

hangman19 19 марта 2018 | 08:47

Да, урок рисования удался на славу)

al101_2 19 марта 2018 | 08:47

А до рейтинга Чаушеско накрутить побоялись?

antimrakobes 19 марта 2018 | 09:00

al101_2: оно и эти проценты совсем неправдоподобно выглядят. Могли бы и поскромнее нарисовать, идиоты. Но, видимо, переусердствовали в вылизывании хозяйского зада.

halifax 19 марта 2018 | 08:49

народ любит

alo0000 19 марта 2018 | 08:53

Ближайшие шесть лет будем заниматься своими личными делами в той степени, в которой будет позволено. В Москве Дэушка с Гудком превратят выборы в клоунаду, у Грудинина на выборах в МО найдут еще два слитка и семь счетов в аргентинских банках, а Навальный будет бойкотировать все и вся. Так что, наплевать и забыть...

alo0000 19 марта 2018 | 08:56

alo0000: Да, а Григорий Алексеевич будет по-прежнему олицетворять порядочность и пестовать в "утешительных заездах" молодых политиков.

i_c_e 19 марта 2018 | 08:54

По предыдущему опыту, раз сказал, что не собирается, значит точно намерен до 100 лет сидеть. С чем всех и можно поздравить.

keg 19 марта 2018 | 08:56

Ура ! путин победил путина ! теперь заживём !!! тупость россиян растёт с каждым годом... полнейшая деградация ...Россия вырождается...

ohrjr 19 марта 2018 | 09:00

Если бы в экономике и социальном развитии были рекорды!

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