Центризбирком называет рекордным результат Владимира Путина на президентских выборах

Согласно официальным данным, он набрал почти 77 процентов голосов. Для сравнения – в 2012 году Путина поддержали 64%, а в 2004 – 71%. Он участвует в президентских выборах в четвёртый раз.

Путин утверждает, что пока никаких конституционных реформ не планирует. Отвечая на вопрос о возможности ещё одного участия в выборах, он сказал: «Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»