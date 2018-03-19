08:16, 19 марта 2018
Дональд Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев
Сегодня он должен представить новый план по борьбе с опиоидным кризисом в США. По оценке экспертов, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в стране в ближайшие годы могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с начала 80-х годов по настоящее время.
Комментарии4
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cipherman2 19 марта 2018 | 08:35
Молодец! Расстреливать всех, вплоть до употребляющих!
ha12raz 19 марта 2018 | 08:40
У нас дипнеприкосновенность.
andre_klimov 19 марта 2018 | 08:45
Тут в тему будет расследование иранской наркоторговли в США и почему свернули операцию по её пресечению во времена Обамы...
grossalexis032018 19 марта 2018 | 08:45
Глупый Трамп - надо делать как бессменый лидер всех рашкован и почетный стерх всея Рюсси - сделать доклад сенату и прямо указать на отсутствие траблой с опиойдами и рабл рассосется сам собой.
А если серьезно - очередной демагогический шаг Дональда. Штаты федеративное государство - в каждом штате своя конституция и законодательство.