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08:16, 19 марта 2018

Дональд Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев

Сегодня он должен представить новый план по борьбе с опиоидным кризисом в США. По оценке экспертов, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в стране в ближайшие годы могут умереть около 500 тысяч человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с начала 80-х годов по настоящее время.

Комментарии

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cipherman2 19 марта 2018 | 08:35

Молодец! Расстреливать всех, вплоть до употребляющих!

ha12raz 19 марта 2018 | 08:40

У нас дипнеприкосновенность.

andre_klimov 19 марта 2018 | 08:45

Тут в тему будет расследование иранской наркоторговли в США и почему свернули операцию по её пресечению во времена Обамы...

grossalexis032018 19 марта 2018 | 08:45

Глупый Трамп - надо делать как бессменый лидер всех рашкован и почетный стерх всея Рюсси - сделать доклад сенату и прямо указать на отсутствие траблой с опиойдами и рабл рассосется сам собой.
А если серьезно - очередной демагогический шаг Дональда. Штаты федеративное государство - в каждом штате своя конституция и законодательство.

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