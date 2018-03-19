Z Архив новостей новости
5 17 6 15984
08:16, 19 марта 2018

На Украине покончил с собой бывший пилот, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»

По данным местной прессы, 29-летний Владислав Волошин застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков. В последнее время он работал директором одного из коммунальных предприятий в Николаеве.
Волошин участвовал в украинкой военной операции в Донбассе. Он был награждён Орденом «За мужество».

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tchizik 19 марта 2018 | 08:24

Да-да, Скрипаль,Глушков,Березовский,Лебедь,Патркацишвили,Рохлин, Собчак.....тоже покончили с собой

patrik03 19 марта 2018 | 08:25

На Украине покончил с собой бывший пилот, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»...

Ещё бы, столько человек убить, любой бы повесился.

sergeev67 19 марта 2018 | 08:43

patrik03: Ещё бы, столько человек убить, любой бы повесился.

Любой бы повесился, а это застрелился. Причем аж двумя выстрелами в голову. Один пристрелочный, второй - контрольный, чтобы наверняка.

(комментарий скрыт)

barracude 19 марта 2018 | 09:09

sergeev67: Концы в воду. Порошенко устранил главного свидетеля-исполнителя.

sergeev67 19 марта 2018 | 08:39

tchizik: Да-да, Скрипаль,Глушков,Березовский,Лебедь,Патркацишвили,Рохлин, Собчак.....тоже покончили с собой

Все началось с Немцова. Который заказал покушение на самого себя. Пиар типа.
Самая правдоподобная версия!

wuwer 19 марта 2018 | 08:27

Да ладно.. ему просто стало стыдно за тарифы ЖКХ
А ПМ нашёл в подворотне...и чтобы никто не догадался, спилил номера

tchizik 19 марта 2018 | 08:29

wuwer: в военторге с перебитыми продают или дают напрокат

wuwer 19 марта 2018 | 08:32

wuwer: Надо ещё проверить... вдруг и ствол загнутый, для стрельбы из-за угла
Самоубивцы - они такие затейники
Вот и приходится экспертам мозгу ломать, типа6
Ребетёнок - детсадовец.... нарушая правила ПДД,
бросился под колёса машины подруги уважаемого авторитета,
предварительно отобрав у деда и бомжей литр водки и выхлестав в одно горло

crush_test_driver 19 марта 2018 | 08:29

"Расследовать", как я понимаю, никто не собирается. Тут же не "Россия причастна" highly possible

mustang 19 марта 2018 | 08:30

Его убили : ФСБ России!!

vezdehod 19 марта 2018 | 08:39

Есть такое мнение. что за этим стоят Михаил Леонтьев и редактор "КП" Сунгуркин.- они первыми нашли его.

jersey_dude 19 марта 2018 | 08:38

Застрелися восемью выстрелами в висок. И контрольный в затылок не забыл!

sasass 19 марта 2018 | 08:39

ОН свидетелем был , куда "Бук" стрелял....

filipp14262 19 марта 2018 | 08:45

Под предлогом "борьбы с терроризмом" образовалось некое новое государство террора во главе вора в законе.

punyoshohlai 19 марта 2018 | 08:48

Зачищают потенциальных свидетелей Гааги.

(комментарий скрыт)

goga77 19 марта 2018 | 09:04

Теперь старое дело «заиграет» новыми красками.
Просто, Хохлаленд слегка победнее Империи Великих Бриттов, вот и денег хватило только на ПМ.
Интересно, а на месте сбитого номера, случайно, нет ли надписи «Новичок»?

taxidermist_ru 19 марта 2018 | 09:05

Не уберёгли свидетеля или же кто-то подарил полезный в домашнем хозяйстве пистолетик?

Сегодня в эфире