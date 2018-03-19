08:16, 19 марта 2018
На Украине покончил с собой бывший пилот, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»
По данным местной прессы, 29-летний Владислав Волошин застрелился из пистолета ПМ без номерных знаков. В последнее время он работал директором одного из коммунальных предприятий в Николаеве.
Волошин участвовал в украинкой военной операции в Донбассе. Он был награждён Орденом «За мужество».
Комментарии17
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tchizik 19 марта 2018 | 08:24
Да-да, Скрипаль,Глушков,Березовский,Лебедь,Патркацишвили,Рохлин, Собчак.....тоже покончили с собой
patrik03 19 марта 2018 | 08:25
На Украине покончил с собой бывший пилот, которого в России обвиняли в атаке на малазийский «Боинг»...
Ещё бы, столько человек убить, любой бы повесился.
sergeev67 19 марта 2018 | 08:43
patrik03: Ещё бы, столько человек убить, любой бы повесился.
Любой бы повесился, а это застрелился. Причем аж двумя выстрелами в голову. Один пристрелочный, второй - контрольный, чтобы наверняка.
barracude 19 марта 2018 | 09:09
sergeev67: Концы в воду. Порошенко устранил главного свидетеля-исполнителя.
sergeev67 19 марта 2018 | 08:39
tchizik: Да-да, Скрипаль,Глушков,Березовский,Лебедь,Патркацишвили,Рохлин, Собчак.....тоже покончили с собой
Все началось с Немцова. Который заказал покушение на самого себя. Пиар типа.
Самая правдоподобная версия!
wuwer 19 марта 2018 | 08:27
Да ладно.. ему просто стало стыдно за тарифы ЖКХ
А ПМ нашёл в подворотне...и чтобы никто не догадался, спилил номера
tchizik 19 марта 2018 | 08:29
wuwer: в военторге с перебитыми продают или дают напрокат
wuwer 19 марта 2018 | 08:32
wuwer: Надо ещё проверить... вдруг и ствол загнутый, для стрельбы из-за угла
Самоубивцы - они такие затейники
Вот и приходится экспертам мозгу ломать, типа6
Ребетёнок - детсадовец.... нарушая правила ПДД,
бросился под колёса машины подруги уважаемого авторитета,
предварительно отобрав у деда и бомжей литр водки и выхлестав в одно горло
crush_test_driver 19 марта 2018 | 08:29
"Расследовать", как я понимаю, никто не собирается. Тут же не "Россия причастна" highly possible
mustang 19 марта 2018 | 08:30
Его убили : ФСБ России!!
vezdehod 19 марта 2018 | 08:39
Есть такое мнение. что за этим стоят Михаил Леонтьев и редактор "КП" Сунгуркин.- они первыми нашли его.
jersey_dude 19 марта 2018 | 08:38
Застрелися восемью выстрелами в висок. И контрольный в затылок не забыл!
sasass 19 марта 2018 | 08:39
ОН свидетелем был , куда "Бук" стрелял....
filipp14262 19 марта 2018 | 08:45
Под предлогом "борьбы с терроризмом" образовалось некое новое государство террора во главе вора в законе.
punyoshohlai 19 марта 2018 | 08:48
Зачищают потенциальных свидетелей Гааги.
goga77 19 марта 2018 | 09:04
Теперь старое дело «заиграет» новыми красками.
Просто, Хохлаленд слегка победнее Империи Великих Бриттов, вот и денег хватило только на ПМ.
Интересно, а на месте сбитого номера, случайно, нет ли надписи «Новичок»?
taxidermist_ru 19 марта 2018 | 09:05
Не уберёгли свидетеля или же кто-то подарил полезный в домашнем хозяйстве пистолетик?